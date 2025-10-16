Faillite de PLAY : plus de 100 fans français de foot privés du choc Islande - France

Avec la dégradation de ses recettes vers les USA, PLAY a tenté en mars dernier de se recentrer sur l’Europe, mais avec une restructuration dont la nature avait déjà des airs d’agonie.



Cependant, cette ultime et curieuse stratégie ne semble pas avoir alerté le gouvernement islandais, qui se dit aujourd’hui étonné d’une défaillance si soudaine.



En mars 2025,PLAY a obtenu un CTA (certificat de transporteur aérien) délivré par l’aviation civile maltaise pour sa filiale Play Europe, afin de se recentrer sur les vols directs depuis Reykjavik vers les destinations loisirs.



En même temps, PLAY, via Play Europe a loué ses avions à des compagnies tierces qui volent donc sous CTA maltais avec des équipages Play Europe recrutés dans le pays de la compagnie cliente. Autant dire un démantèlement de la compagnie via des opérations légales, mais « limite » et qui ont provoqué le mécontentement des personnels.



Peine perdue puisque PLAY a perdu 15,2 millions de dollars au deuxième trimestre 2025, pour un chiffre d'affaires en recul de 7,9%, à 72,1 millions de dollars.



Fin août et selon un scénario bien connu lors d’une agonie de compagnie aérienne, l’autorité de l'aviation civile islandaise s’est vu promettre qu'une augmentation de capital de la compagnie était prévue, mais rien n’est venu. Game over.