PLAY : vers le retour des low cost long-courriers ?

permettre de commencer les services proposés dès que possible

Au niveau marketing cela a été une opération géniale, mais le grand mensonge a été de faire croire qu'il est possible de faire un aller-retour entre Paris et New York pour 150 euros.



Cela ne marche pas ! Même en faisant payer le passager en class premium deux fois le prix que l'economy, ce n'est pas possible ! Nous ne pouvons pas faire de transport rationnel sans faire payer les coûts de ce transport.



Si JetBlue réussit en tant que low cost long-courrier, c'est un coup de maître, par contre s'ils se plantent, le long courrier en low cost sera non viable,

Si PLAY souhaite un traitement en accéléré de son dossier, pour lui "", la compagnie low cost espère un lancement dans le courant de l'année 2022, pense savoir le site Simple Flying. Opérant déjà 9 liaisons en Europe, de Paris aux Canaries en passant par Londres, le tout pour desservir l'Islande, PLAY n'en noublie donc pas les rêves de grandeur de la défunte WOW Air. Une partie du board, dont le créateur de PLAY, a occupé des postes de direction au sein de la low cost islandaise ayant fait faillite en mars 2019.L'Amérique du Nord a toujours fait partie du plan de développement de réseau de PLAY."i[Pas besoin d'être un génie pour voir que ce sont les grandes villes. Je veux dire, ça va être New York, Boston et Washington, ce genre de villes au moins. Ensuite, nous verrons [si] nous avons des surprises,]i" a déclaré Birgir Jónsson, le PDG de PLAY.Pour l'heure rien ne dit que PLAY envisage de desservir New York depuis Paris ou un autre aéroport français.Il convient de noter que les rêves de transatlantique low cost au départ de la France n'ont fait que long feu, mais aussi depuis l'Islande, où Iceland Express et WOW Air y ont laissé des plumes.Une expérience qui rappelle, celle de Norwegian." nous confiait en juillet dernier Yann Crosson, le président du SNPL Norwegian.