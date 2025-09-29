Play cesse ses opérations et annule tous ses vols

La compagnie Play annonce sur son site Internet avoir cessé ses opérations, ce lundi 29 septembre 2025. Elle annule dans le même temps et pour effet immédiat tous ses vols.
Environ 400 employés devraient perdre leur emploi suite à cette décision.
PLAY opèrait une liaison Paris CDG - Reykjavik (Keflavik, Islande) (vol OG401 et vol OG400)
La compagnie low cost islandaise avait engagé un virage stratégique il y a quelques mois. Deux de ses actionnaires envisageaient de retirer de la Bourse la compagnie via une offre publique, avec un investissement d’au moins 20 millions de dollars.
Dans ce cadre, PLAY prévoyait d’abandonner ses liaisons transatlantiques d’ici octobre 2025 pour se recentrer sur les destinations « soleil ».
Mais ces changements de cap n'ont pas suffit à redresser la barre.
Lire aussi : Low cost long-courrier : entre succès et désillusions
Pour rappel, PLAY a été fondée par d’anciens dirigeants de WOW Air, qui a également fait faillite en mars 2019.
Play : en cas de faillite, les réclamations doivent être adressées à l'administrateur
Pour les passagers concernés par l'arrêt des vols, la compagnie indique que d'autres compagnies aériennes pourront leur proposer des tarifs spéciaux.
Pour les passagers qui ont payé leurs billets avec une carte de crédit, le transporteur recommande de contacter l’émetteur de la carte pour un remboursement.
Dans le cadre d'un forfait (vol + hébergement ou services) via une agence de voyages dans l’Espace économique européen (EEE), la compagnie recommande de contacter l'agence.
Enfin, Play rappelle qu'en cas de faillite, les réclamations doivent être adressées à l’administrateur désigné.
Pas de caisse de garantie pour les compagnies aériennes
Contrairement aux agences de voyages ou aux tour-opérateurs, les compagnies aériennes ne sont pas tenues de disposer d’une caisse de garantie financière en cas de faillite.
Lorsqu’un transporteur cesse ses activités, les passagers se retrouvent généralement sans solution de remboursement automatique, ni prise en charge de leur retour.
Ils doivent alors se tourner vers leur émetteur de carte bancaire pour tenter d’obtenir un remboursement, ou, dans le cas d’un voyage réservé dans le cadre d’un forfait, solliciter l’agence de voyages...
L'agence doit trouver une solution qui va rester à sa charge.
Cette absence de mécanisme de garantie spécifique pour les compagnies aériennes laisse les voyageurs particulièrement vulnérables en cas de défaillance, notamment dans le cadre de l'achat d'un vol sec.
