Play cesse ses opérations et annule tous ses vols

Contrairement aux agences de voyages ou aux tour-opérateurs, les compagnies aériennes ne sont pas tenues de disposer d’une caisse de garantie financière en cas de faillite.



Lorsqu’un transporteur cesse ses activités, les passagers se retrouvent généralement sans solution de remboursement automatique, ni prise en charge de leur retour.



Ils doivent alors se tourner vers leur émetteur de carte bancaire pour tenter d’obtenir un remboursement, ou, dans le cas d’un voyage réservé dans le cadre d’un forfait, solliciter l’agence de voyages...



L'agence doit trouver une solution qui va rester à sa charge.



Cette absence de mécanisme de garantie spécifique pour les compagnies aériennes laisse les voyageurs particulièrement vulnérables en cas de défaillance, notamment dans le cadre de l'achat d'un vol sec.