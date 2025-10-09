Islande : une première adresse Candlewood Suites à Reykjavik

IHG s’installe en Islande avec sa première adresse Candlewood Suites à Reykjavik - Depositphotos.com, @JHVEPhoto
IHG Hotels & Resorts a officialisé sa première implantation en Islande avec le lancement de Candlewood Suites Reykjavik, sa marque midscale dédiée aux séjours prolongés.
Candlewood Suites, une expansion nordique stratégique
Candlewood Suites, partie intégrante du portefeuille long stay d’IHG, propose des services pensés pour les séjours prolongés : laverie en libre-service, accès à une salle de sport, ménage hebdomadaire, ainsi qu’un espace « Candlewood Cupboard » disponible 24h/24 avec boissons, encas et café de qualité.
Perspectives de croissance
Dans le cadre de cet accord, IHG prévoit de développer jusqu’à 500 chambres supplémentaires dans la capitale et potentiellement à travers le pays au cours des trois à cinq prochaines années, introduisant également d’autres marques phares comme Holiday Inn Express et Garner Hotels.
Candlewood Suites Reykjavik viendra ainsi compléter le portefeuille mondial de la marque, déjà composée de plus de 410 hôtels ouverts et 192 projets en cours depuis son acquisition par IHG en 2004.
