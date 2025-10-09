TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Islande : une première adresse Candlewood Suites à Reykjavik

Une offre adaptée aux séjours prolongés


IHG Hotels & Resorts poursuit son expansion nordique en annonçant l’ouverture prochaine de son premier Candlewood Suites en Islande, une étape stratégique dans un marché touristique en forte croissance.


Rédigé par le Vendredi 10 Octobre 2025

IHG s'installe en Islande avec sa première adresse Candlewood Suites à Reykjavik
IHG Hotels & Resorts a officialisé sa première implantation en Islande avec le lancement de Candlewood Suites Reykjavik, sa marque midscale dédiée aux séjours prolongés.

Cette ouverture, signée en partenariat avec ALVA Capital, marque une étape importante pour l’enseigne sur le marché nordique et sa stratégie d’expansion européenne.

Situé dans le quartier Hlíðar, à proximité de la principale rue piétonne commerçante de la capitale islandaise, l’établissement proposera 53 studios et appartements entièrement équipés, incluant cuisines, espaces de travail et zones de détente.

Les futurs clients pourront profiter d’un accès facile à des attractions culturelles locales comme la galerie Kjarvalsstaðir, le Musée islandais de la phallologie ou encore les bains publics Sundhöllin.

Candlewood Suites, une expansion nordique stratégique

Candlewood Suites, partie intégrante du portefeuille long stay d’IHG, propose des services pensés pour les séjours prolongés : laverie en libre-service, accès à une salle de sport, ménage hebdomadaire, ainsi qu’un espace « Candlewood Cupboard » disponible 24h/24 avec boissons, encas et café de qualité.

L’enseigne vise ainsi à offrir aux voyageurs un équilibre entre le confort d’un appartement et les commodités d’un hôtel.

Cette ouverture islandaise rejoint les 13 établissements déjà ouverts ou en projet dans les pays nordiques, comme le voco Stockholm, Kista en Suède, le Crowne Plaza Copenhagen Towers au Danemark ou l'Hotel Indigo Helsinki en Finlande.

"L’Islande représente un marché émergent particulièrement attrayant, avec un tourisme en forte croissance et une population internationale dépassant cinq fois celle du pays", souligne Willemijn Geels, vice-présidente développement Europe d’IHG.

Perspectives de croissance

Dans le cadre de cet accord, IHG prévoit de développer jusqu’à 500 chambres supplémentaires dans la capitale et potentiellement à travers le pays au cours des trois à cinq prochaines années, introduisant également d’autres marques phares comme Holiday Inn Express et Garner Hotels.

Candlewood Suites Reykjavik viendra ainsi compléter le portefeuille mondial de la marque, déjà composée de plus de 410 hôtels ouverts et 192 projets en cours depuis son acquisition par IHG en 2004.


