Ransomwares dans le tourisme : les sauvegardes ne vous sauveront plus [ABO]

Si l’on accepte que la restauration ne suffit plus, la question devient : que faire au-delà de la sauvegarde ?



D’abord, limiter l’impact avant qu’il ne survienne. Cela passe par une réduction des droits d’accès, une segmentation réelle des systèmes, une séparation claire entre ce qui est vital pour l’exploitation et ce qui peut être isolé ou arrêté sans tout paralyser. Plus vos environnements sont mélangés, plus une attaque aura de portée.



Ensuite, apprendre à voir plus tôt. Sans capacité de détection, une sauvegarde ne sert qu’à remonter dans le temps sans savoir quand le problème a commencé. Mettre en place des mécanismes de journalisation, des outils de détection et de réponse (EDR, SOC, surveillance externalisée) n’est pas un luxe : c’est ce qui permet de savoir où regarder, et jusqu’où remonter, quand il faudra décider quoi restaurer ou quoi abandonner.



Il faut organiser la réponse. Un ransomware n’est pas un incident purement informatique, c’est une crise d’entreprise. Qui parle aux clients ? Qui négocie ou refuse de négocier ? Qui prend la décision de couper une partie du système, de basculer en mode dégradé, d’interrompre temporairement les ventes ? Tant que ces questions ne sont pas posées à froid, elles seront tranchées dans la panique.



Il faut également anticiper l’après. Une fois l’attaque contenue, il reste les notifications réglementaires, les échanges avec les assurances, les demandes des clients, la reconstruction de la confiance. Là encore, la sauvegarde ne vous apporte rien. Ce qui fait la différence, c’est votre transparence, votre capacité à expliquer ce qui s’est passé, ce que vous avez changé, et pourquoi cela ne se reproduira pas dans les mêmes conditions.



En 2026, continuer à penser que " nous sommes couverts, nous avons des sauvegardes " n’est plus seulement naïf. C’est dangereux.



La cybersécurité dans le tourisme ne se joue plus uniquement dans les centres de données ou les solutions de backup, mais dans la manière dont le secteur accepte (ou non) de regarder en face ses dépendances, ses angles morts et sa capacité réelle à encaisser un choc.



Restaurer un système, c’est remettre la machine en marche.



La vraie question, désormais, c’est : dans quel état serez-vous, vous, quand elle redémarrera ?