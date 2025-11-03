IA dans le tourisme : connectée à tout... sauf à la réalité des risques ?

On pense brancher une IA à notre CRM, à nos réponses clients, à notre back-office, peut-être même à notre moteur de réservation.

Et quelles sont vos règles de sécurité pour encadrer ces connexions ?

Le mois dernier, j’ai réalisé un audit de sécurité pour une société du secteur touristique.Un acteur solide, sérieux, qui voulait entamer une trajectoire cybersécurité. On a parlé gouvernance, gestion des accès, conformité, tout se passait très bien.Et puis la question de l’intelligence artificielle est arrivée.Ils étaient emballés. Vraiment. Emballés. "Je leur ai demandé : "" Silence. Suivi d’un rire gêné.Parce que l’IA, aujourd’hui, beaucoup la traitent comme une extension magique. Une baguette numérique qu’on agite sur ses outils métiers pour les rendre "plus intelligents". Mais ce n’est pas de la magie.