1,8 milliard d’euros investis dans la mobilité en Provence-Alpes-Côte d’Azur d’ici 2030

Parallèlement, la convention d’application du CPER pour le département des Bouches-du-Rhône engage près de 900 millions d’euros. Ce volet local réunit l’État, la Région, la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Département.



Les projets prioritaires incluent la régénération de la ligne de la Côte Bleue, la création du pôle d’échanges multimodal d’Arles, la modernisation de la branche d’Aix de la ligne des Alpes, et le développement du fret ferroviaire à Fos, Arles et Miramas. D’autres chantiers concernent la poursuite du plan « Escales Zéro Fumée » dans le port Marseille-Fos et la création d’une filière d’éolien off-shore.



Pour Philippe Tabarot, « cet avenant constitue un investissement sans précédent pour les transports dans notre région », affirmant que « l’État est au rendez-vous » pour soutenir la transformation des infrastructures. Renaud Muselier souligne de son côté que « les projets sont pour la plupart déjà en phase opérationnelle » et répondent « aux besoins concrets des habitants ».



Enfin, Martine Vassal a salué « une coopération entre collectivités qui fait avancer le territoire », notamment autour des enjeux de mobilité et de qualité de vie dans la zone industrialo-portuaire.