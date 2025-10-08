Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Des séjours groupes thématiques pour tous les goûts
HCF mise sur une offre de séjours diversifiée et personnalisable, conçue pour répondre aux attentes des voyageurs en quête de qualité et d'authenticité. Voici quelques-unes de nos propositions phares :
1. Le patrimoine, la culture et l’art de vivre
- Circuits historiques : Découverte des châteaux de la Loire, des sites préhistoriques de la Dordogne, des trésors architecturaux de Provence, les plus beaux villages de France, les jardins remarquables ....
- Les incontournables de chaque région : un condensé des lieux et des sites les plus emblématiques pour ne rien manquer de vote destination
- Artisanat et savoir-faire : Rencontres avec des artisans d’art, visites d’ateliers, démonstration de savoir-faire ancestraux ...
2. La gastronomie et les terroirs
- Routes des vins : Séjours œnologiques en Alsace, en Occitanie, en Loire-Atlantique avec dégustations et rencontres de vignerons.
- Stages culinaires : Ateliers de cuisine régionale, découverte des spécialités du terroir
- Fermes, producteurs locaux, marchés de pays : visites de fermes, dégustation chez des producteurs, marchés de pays ...
3. La nature et les activités outdoor
- Randonnées pédestres & Vélo
Au cœur de la nature des plus belles régions de France, souvent proches des plus
beaux parcs naturels régionaux ou parcs nationaux, ce sont des destinations riches de
multiples sites préservés, de paysages somptueux, de points de vue spectaculaires,
d’itinéraires insolites, de chemins poétiques... à découvrir à pied ou à vélo.
Personnalisez votre séjour rando ou votre séjour vélo :
• en groupe, entre amis, en famille…
• en liberté ou avec accompagnement (accompagnateur, guide ou animateur diplômé)
• séjour marche nordique ou marche douce
• séjour rando ou vélo avec visites touristiques : programme “zen” pour des séjours qui combinent des balades à pied ou des circuits vélo “doux” avec des visites terroir & touristiques et des temps libres pour plus de liberté
• séjour rando ou vélo à thème : faune, flore, champignons, routes des vins, bien-être…
- Neige & Neige douce
Pour profiter de la neige et des sports d’hiver dans les plus beaux sites de France, avec des programmes Neige et Neige douce, du week-end au séjour de plusieurs jours :
HCF vous apporte une diversité des destinations montagne : Auvergne, Jura Balcon du Léman, Jura Franco Suisse, Alpes du Sud, Haute-Savoie Morzine, Vosges et un large choix d’activités : ski nordique, raquettes, ski de piste, balades en traîneau à chiens.
Demandez votre programme Sur-mesure :
• • programme “zen” en mode “neige douce” pour des séjours qui combinent des
activités “slow” comme le ski de fond et les balades en raquettes avec des visites
terroir & touristiques et des temps libres pour plus de liberté
• • programmes sportifs pour une pratique plus intensive.
- Nature, Détente & autres activités sportives
Multi-activités : Aveyron, Corse, Haute Savoie/Morzine, Jura
Balcon du Léman, Jura Franco Suisse, Pays Basque, Vosges
Golf : Camargue Cévennes, Corse, Jura Balcon du Léman,
Jura Franco Suisse, Haute-Savoie/Morzine, Pays Basque,
Périgord Dordogne, Provence Luberon, Provence Pays d’Aix,
Touraine Loire Valley
Sports nautiques : Corse, Provence Alpes du Sud
- Événementiels nature :
Les Grandes Marées : Bretagne
La pêche aux huîtres : Loire Atlantique
- Thalasso, remise en forme & bien-être :
Thalasso et découverte : Bretagne, Loire Atlantique
Séjour bien-être / centre thermoludique : Gers
Séjour mer, montagne et thalasso : Pays Basque
Les atouts concurrentiels de HCF
Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes : le réseau d'hôteliers indépendants, spécialistes des séjours groupes en France !
Hôtels Circuits France : des hôtels et bien + encore ! Faites le choix d’un hôtel-restaurant familial au savoir-faire reconnu pour un accueil groupe personnalisé. Organisez un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando, cyclo ou neige douce ... pour vos clients groupes ou pour votre offre GIR. Chaque hôtelier Hôtels Circuits France est à votre écoute pour construire en direct avec vous vos meilleurs programmes groupes.
Un savoir-faire unique et un professionnalisme reconnu pour organiser séjours & d’événements
Depuis 1994, les hôteliers Hôtels Circuits France sont devenus une référence en matière d’organisation de séjours et d’événements :
● Professionnalisme, fiabilité et engagement de chaque hôtelier
● Disponibilité, écoute et conseil de chaque hôtelier et de son équipe
● Expertise de chaque hôtelier grâce à sa maîtrise de sa destination et à sa connaissance du terrain et des prestataires locaux
● Savoir-faire réceptif pour organiser des séjours tout compris ou sur-mesure personnalisés en fonction du projet et budget de vos clients : grands classiques et incontournables, thématiques, activités nature et sportives, événementiel, excursions insolites, animations de soirées, visites privatisées… un savoir-faire unique qui vous fait gagner du temps et des clients
● Immatriculation Tourisme Atout France de chaque hôtel au Registre national des opérateurs de voyages et de séjours.
Un accueil chaleureux, personnalisé et familial
Ce sont les hôteliers et leurs équipes qui accueillent vos Clients, dans une ambiance chaleureuse, authentique et familiale. Tous sont attentionnés et disponibles et ils veillent au bon déroulement du programme, tout au long du séjour.
Les conditions de l’arrivée des groupes sont optimisées : contact avec le conducteur ou guide pour valider l’heure d’arrivée, accueil par l’hôtelier ou son représentant, rooming-list et clés prêtes, facilitation du stationnement de l’autocar sur place ou à proximité.
Une cuisine de terroir régionale et savoureuse, un service attentionné
Une restauration de terroir, gourmande et généreuse préparée dans chaque hôtel par des Chefs de cuisine passionnés, avec des produits frais, de saison, en circuits courts, des spécialités et des recettes du terroir... pour une cuisine maison régionale qui valorise, au fil des saisons, les produits et les producteurs locaux : artisans, maraîchers, éleveurs, pêcheurs, vignerons, brasseurs.
Un rapport qualité-prix optimisé, des tarifs compétitifs :
● Calculés au plus juste, nets et véritablement tout compris, ils garantissent un excellent rapport service/qualité/prix. Nos tarifs sont différenciés selon les destinations et ils tiennent compte de la catégorie de l’hôtel (**, *** ou ****), de la région et des saisons.
● Des offres clés en main : Tout est inclus (hébergement, repas, activités, guidage) en fonction des souhaits du groupes, pour un budget maîtrisé et sans surprise.
Pourquoi choisir HCF pour ses clients groupes ?
Pour les voyageurs en groupe, HCF garantit :
● Des souvenirs inoubliables : Des moments authentiques, un accueil très personnalisé, une ambiance familiale et une restauration gourmande.
● Un voyage sans stress : Une organisation impeccable et un suivi attentif.
● La découverte d’une France authentique et dépaysante : Celle des paysages préservés, des traditions vivantes et des rencontres humaines.
Pour les Professionnels du tourisme de groupes, chaque hôtelier HCF est le partenaire idéal sur sa destination :
● Gain de temps : Des programmes prêts à vendre, mais aussi modulables, avec toute la réactivité et l'écoute d'hôteliers experts de sa région
● Fidélisation client : Des expériences uniques, sur-mesure pour une satisfaction client optimale
● Accompagnement personnalisé : dans chaque hôtel, une équipe dédiée pour conseiller et suivre les projets de A à Z.
● Aide à l'organisation et à la création de séjours groupes dans les régions de France, découvrez tous les outils qui vous sont dédiés :
Catalogue papier et en PDF, site internet, réseaux sociaux
Présentations et formation de votre équipe production et/ou commerciale
Accueil de vos équipes dans les hôtels HCF
Eductours clients et Eductours équipes
Voyages surprises
Chaîne Youtube & vidéos des hôtels
Photos & vidéos
Choisir les 24 régions proposées par Hôtels Circuits France, c’est faire le choix d’un savoir-faire reconnu et de la qualité d'un accueil groupe personnalisé.
Les hôteliers-restaurateurs-réceptifs Hôtels Circuits France incarnent une vision moderne et engagée du tourisme de groupe, où l’authenticité, la qualité et la responsabilité sont au cœur de chaque séjour.
Avec ses offres thématiques diversifiées et ses atouts concurrentiels solides, HCF s’affirme comme un acteur majeur pour les professionnels souhaitant proposer des expériences de séjours groupes personnalisées et mémorables.
Avec HCF, offrez à vos clients le meilleur des régions de France, en toute authenticité.
Demande de Cotation & Réservation
Vos contacts Demandes de Cotation & Réservations :
Directement auprès des 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France
A retrouver sur l'annuaire #PartezEnFrance
Découvrez les hôtels & les régions Hôtels Circuits France en vidéo
📽 Hôtels Circuits France en vidéo :
Voir notre vidéo de présentation
📽📽 Pour découvrir les films des régions HCF :
Voir la vidéo de chaque Hôtel sur la chaîne Hôtels Circuits France
Vos contacts Infos et Demandes de Catalogue :
Hôtels Circuits France
Corinne Giorgiutti
Communication et marketing
info@hotelscircuitsfrance.com
Tel : +33 (0)5 63 43 09 09
Site web : www.hotels-circuits-france.com
