Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Des séjours groupes thématiques pour tous les goûts

HCF mise sur une offre de séjours diversifiée et personnalisable, conçue pour répondre aux attentes des voyageurs en quête de qualité et d'authenticité. Voici quelques-unes de nos propositions phares :



1. Le patrimoine, la culture et l’art de vivre



- Circuits historiques : Découverte des châteaux de la Loire, des sites préhistoriques de la Dordogne, des trésors architecturaux de Provence, les plus beaux villages de France, les jardins remarquables ....



- Les incontournables de chaque région : un condensé des lieux et des sites les plus emblématiques pour ne rien manquer de vote destination



- Artisanat et savoir-faire : Rencontres avec des artisans d’art, visites d’ateliers, démonstration de savoir-faire ancestraux ...



2. La gastronomie et les terroirs



- Routes des vins : Séjours œnologiques en Alsace, en Occitanie, en Loire-Atlantique avec dégustations et rencontres de vignerons.



- Stages culinaires : Ateliers de cuisine régionale, découverte des spécialités du terroir



- Fermes, producteurs locaux, marchés de pays : visites de fermes, dégustation chez des producteurs, marchés de pays ...



3. La nature et les activités outdoor



- Randonnées pédestres & Vélo

Au cœur de la nature des plus belles régions de France, souvent proches des plus

beaux parcs naturels régionaux ou parcs nationaux, ce sont des destinations riches de

multiples sites préservés, de paysages somptueux, de points de vue spectaculaires,

d’itinéraires insolites, de chemins poétiques... à découvrir à pied ou à vélo.



Personnalisez votre séjour rando ou votre séjour vélo :

• en groupe, entre amis, en famille…

• en liberté ou avec accompagnement (accompagnateur, guide ou animateur diplômé)

• séjour marche nordique ou marche douce

• séjour rando ou vélo avec visites touristiques : programme “zen” pour des séjours qui combinent des balades à pied ou des circuits vélo “doux” avec des visites terroir & touristiques et des temps libres pour plus de liberté

• séjour rando ou vélo à thème : faune, flore, champignons, routes des vins, bien-être…



- Neige & Neige douce

Pour profiter de la neige et des sports d’hiver dans les plus beaux sites de France, avec des programmes Neige et Neige douce, du week-end au séjour de plusieurs jours :

HCF vous apporte une diversité des destinations montagne : Auvergne, Jura Balcon du Léman, Jura Franco Suisse, Alpes du Sud, Haute-Savoie Morzine, Vosges et un large choix d’activités : ski nordique, raquettes, ski de piste, balades en traîneau à chiens.



Demandez votre programme Sur-mesure :

• • programme “zen” en mode “neige douce” pour des séjours qui combinent des

activités “slow” comme le ski de fond et les balades en raquettes avec des visites

terroir & touristiques et des temps libres pour plus de liberté

• • programmes sportifs pour une pratique plus intensive.



- Nature, Détente & autres activités sportives

Multi-activités : Aveyron, Corse, Haute Savoie/Morzine, Jura

Balcon du Léman, Jura Franco Suisse, Pays Basque, Vosges

Golf : Camargue Cévennes, Corse, Jura Balcon du Léman,

Jura Franco Suisse, Haute-Savoie/Morzine, Pays Basque,

Périgord Dordogne, Provence Luberon, Provence Pays d’Aix,

Touraine Loire Valley

Sports nautiques : Corse, Provence Alpes du Sud



- Événementiels nature :

Les Grandes Marées : Bretagne

La pêche aux huîtres : Loire Atlantique



- Thalasso, remise en forme & bien-être :

Thalasso et découverte : Bretagne, Loire Atlantique

Séjour bien-être / centre thermoludique : Gers

Séjour mer, montagne et thalasso : Pays Basque