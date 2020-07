Hôtels Circuits France

► Les hôteliers œuvrent tous les jours pour vous offrir leurs meilleurs services et un accueil personnalisé qui fait vraiment la différence :



• Accueil chaleureux, familial et personnalisé

• Chambres confortables et bien équipées, services de qualité, hôtels authentiques et de caractère

• Cuisine de terroir : les plats faits maison, les spécialités régionales, les produits locaux et de saison, les circuits courts

• Authenticité, convivialité, charme et art de vivre

• Excellent rapport service/qualité/prix, avec des tarifs justes et compétitifs et des prix spécialement étudiés pour les séjours groupes et mini-groupes

• Professionnalisme, savoir-faire, sérieux, fiabilité et engagement de chaque hôtelier

• Immatriculation Tourisme de chaque hôtel auprès du Registre national des opérateurs de voyages et de séjours

• Disponibilité, réactivité, capacité d’adaptation, écoute et conseil de chaque hôtelier et de son équipe

• Expertise de chaque hôtelier grâce à sa maîtrise de sa destination et à sa connaissance du terrain et des prestataires locaux

• Contact privilégié : vous demandez votre devis et vous réservez directement auprès de chaque hôtelier (sans intermédiaire)

• Ancrage local, respect du terroir, de l’identité de chaque région et de l’environnement

• Valeurs du cœur : la passion et les relations humaines au cœur de notre métier et de nos prestations.



► Proche de vous et toujours là, chaque hôtelier est votre partenaire direct pour organiser votre séjour :

vous bénéficiez d’une assistance et de services personnalisés tout à fait uniques puisque chaque hôtelier est là pour vous et pour vos clients, avant, pendant et après le séjour ! C’est avec l’hôtelier que vous organisez le séjour de vos clients avec nos formules tout compris ou que vous créez leur programme en fonction de leurs attentes spécifiques. C’est un contact privilégié pour des dossiers traités à 100% directement et simplement, avec l’expertise, la maîtrise du détail et la connaissance du terrain de l’hôtelier. Sur place, pendant le séjour, il s’adapte à tous les imprévus et veille à tous les détails du bon déroulement du séjour.

Tous les jours, de vraies prestations hôtelières…

Parce que c’est leur métier de cœur et de passion, les hôteliers offrent à vos clients le meilleur de leurs prestations avec un service hôtelier professionnel, complet et journalier....

et une cuisine de terroir régionale et savoureuse !

De délicieux repas préparés avec des produits frais, de saison, en circuits courts, des spécialités et des recettes du terroir...pour une cuisine maison régionale, généreuse et gourmande.

Un accueil chaleureux, personnalisé et familial :

Ce sont les hôteliers et leurs équipes qui accueillent vos clients, dans une ambiance chaleureuse, authentique et familiale. Tous sont attentifs, disponibles et veillent au bon déroulement du programme, tout au long du séjour.



► Des tarifs compétitifs :

vous accédez aux meilleurs prix avec des tarifs pros qui vous sont exclusivement dédiés et à des tarifs groupes spécialement étudiés : calculés au plus juste, nets et véritablement tout compris, ils garantissent un excellent rapport service/qualité/prix. Nos tarifs sont différenciés selon les destinations et ils tiennent compte de la catégorie de l’hôtel (**, *** ou ****), de la région et de la saisonnalité.