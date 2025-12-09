FlixBus fait son retour à la gare de Pershing - Porte Maillot le 15 décembre

FlixBus reprendra ses opérations à la gare de Pershing - Porte Maillot le 15 décembre 2025, mettant fin à une période de négociation engagée après l’annonce de la fermeture de Bercy-Seine en 2023.
Face à l’absence d’alternative à l’époque, opérateurs, associations et professionnels avaient alerté sur l’impact pour les quelque cinq millions de voyageurs transitant par cette infrastructure.
Le préfet Marc Guillaume a été chargé fin 2024 de mener une médiation aboutissant à une solution en deux étapes : transfert partiel vers Pershing dès fin 2025, puis ouverture d’une nouvelle gare à Saint-Denis Pleyel en 2030.
Les premiers départs FlixBus depuis Pershing auront lieu dès 7h le 15 décembre.
L’entreprise y déplacera entre 30% et 50% de son activité, soit environ 2,5 millions de passagers par an. Les lignes desservant l’ouest de la France et le Benelux sont priorisées pour optimiser les temps de trajet.
La gare offre une connexion directe avec les RER C et E, le métro 1, le tram T3b et plusieurs lignes de bus. La transition sera progressive afin de limiter les perturbations durant les fêtes.
À lire aussi : FlixBus célèbre ses 10 ans en France avec un réseau étendu
Face à l’absence d’alternative à l’époque, opérateurs, associations et professionnels avaient alerté sur l’impact pour les quelque cinq millions de voyageurs transitant par cette infrastructure.
Le préfet Marc Guillaume a été chargé fin 2024 de mener une médiation aboutissant à une solution en deux étapes : transfert partiel vers Pershing dès fin 2025, puis ouverture d’une nouvelle gare à Saint-Denis Pleyel en 2030.
Les premiers départs FlixBus depuis Pershing auront lieu dès 7h le 15 décembre.
L’entreprise y déplacera entre 30% et 50% de son activité, soit environ 2,5 millions de passagers par an. Les lignes desservant l’ouest de la France et le Benelux sont priorisées pour optimiser les temps de trajet.
La gare offre une connexion directe avec les RER C et E, le métro 1, le tram T3b et plusieurs lignes de bus. La transition sera progressive afin de limiter les perturbations durant les fêtes.
À lire aussi : FlixBus célèbre ses 10 ans en France avec un réseau étendu
Pershing - Porte Maillot : une gare rénovée et une transition organisée jusqu’en 2030
Réquisitionnée pour les JO, la gare de Pershing a été entièrement rénovée pour accueillir les cars longue distance.
Elle dispose désormais de 19 quais, de zones d’attente couvertes, de sanitaires, d’écrans en temps réel, d’une billetterie, d’agents sur place et d’un dispositif de sécurité 24h/24.
Les passagers pourront également accéder au centre commercial du Palais des Congrès, ouvert entre 10h30 et 19h30. Un espace repos est prévu pour les conducteurs.
Bercy-Seine restera le principal hub jusqu’à l’ouverture de Saint-Denis Pleyel. Allégée d’une partie de son trafic, elle bénéficie d’un programme d’embellissement comprenant un nettoyage complet, la mise en peinture des espaces, l’amélioration des zones d’attente et la rénovation des sanitaires.
À lire aussi : FlixTrain : un futur concurrent de Ouigo en France et en Europe ?
Elle dispose désormais de 19 quais, de zones d’attente couvertes, de sanitaires, d’écrans en temps réel, d’une billetterie, d’agents sur place et d’un dispositif de sécurité 24h/24.
Les passagers pourront également accéder au centre commercial du Palais des Congrès, ouvert entre 10h30 et 19h30. Un espace repos est prévu pour les conducteurs.
Bercy-Seine restera le principal hub jusqu’à l’ouverture de Saint-Denis Pleyel. Allégée d’une partie de son trafic, elle bénéficie d’un programme d’embellissement comprenant un nettoyage complet, la mise en peinture des espaces, l’amélioration des zones d’attente et la rénovation des sanitaires.
À lire aussi : FlixTrain : un futur concurrent de Ouigo en France et en Europe ?