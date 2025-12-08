Faux reportages IA : le tourisme face à une vague de désinformation sans précédent

La chronique de Guillaume Vigneron, fondateur de la Super Agence SAS

Un couple persuadé de partir pour un paradis malaisien découvre, une fois sur place, que Kuak Hulu n’existe pas : leur destination rêvée était une pure invention de l’intelligence artificielle. Guillaume Vigneron, fondateur de la Super Agence SAS revient sur ce cas et bien d'autres qui illustrent une menace grandissante pour le tourisme : la prolifération de faux contenus générés par IA...

Rédigé par Guillaume VIGNERON le Lundi 8 Décembre 2025

Lu 1107 fois