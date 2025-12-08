TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Faux reportages IA : le tourisme face à une vague de désinformation sans précédent

La chronique de Guillaume Vigneron, fondateur de la Super Agence SAS


Un couple persuadé de partir pour un paradis malaisien découvre, une fois sur place, que Kuak Hulu n’existe pas : leur destination rêvée était une pure invention de l’intelligence artificielle. Guillaume Vigneron, fondateur de la Super Agence SAS revient sur ce cas et bien d'autres qui illustrent une menace grandissante pour le tourisme : la prolifération de faux contenus générés par IA...


Rédigé par le Lundi 8 Décembre 2025

Faux reportages IA : le tourisme face à une vague de désinformation sans précédent - Photo d'un village provençal générée par IA (Sora)
Faux reportages IA : le tourisme face à une vague de désinformation sans précédent - Photo d'un village provençal générée par IA (Sora)
Aerticket
Comme nous vous le révélions dans un précédent article, le tourisme n'est pas épargné par la déferlante de faux contenus générés par l'IA.

Un couple planifie ses vacances en Malaisie après avoir visionné une vidéo époustouflante : téléphérique futuriste, zoo sous-marin, plages immaculées. Arrivés sur place après des heures de transport, la stupeur : Kuak Hulu, la destination de leurs rêves, n'existe pas !

C’était une pure création de l'intelligence artificielle.

Cette histoire n'est hélas pas un cas isolé. Elle illustre une tendance inquiétante qui frappe de plein fouet le secteur du tourisme : la multiplication des faux contenus générés par l'IA. Des vidéos ultra-réalistes, des articles de presse contrefaits, des photos retouchées à la perfection... L'intelligence artificielle permet désormais de créer des destinations entières de toutes pièces.

En Alsace, le phénomène touche également les professionnels locaux. Des faux reportages concernant des villes et villages typiques de la région se multiplient, truffés de mensonges et d'erreurs. Une situation qui met en péril la crédibilité de l'ensemble du secteur.

A lire aussi : Comment détecter, grâce à l’IA, les tendances de voyage sur les réseaux sociaux ?


Faux reportages IA : des chiffres alarmants, en augmentation constante

Autre vue du village provençal générée par IA (SORA)
Autre vue du village provençal générée par IA (SORA)
Les données récentes révèlent l'ampleur du phénomène.

Selon l'entreprise "The Transparency Company", le nombre de faux avis en ligne générés par IA augmente de 80% chaque mois depuis juin 2023. Autrement dit, ces contenus frauduleux doublent presque tous les 30 jours !

L'analyse de SEO Travel montre que 90% des itinéraires générés par des outils comme ChatGPT comportent des erreurs factuelles : lieux fictifs, horaires incorrects, attractions inexistantes. Par ailleurs, environ 6% des avis en ligne sont aujourd'hui générés par l'IA, un chiffre qui paraît faible mais dont la croissance exponentielle inquiète les professionnels, en dépit de la vigilance des plateformes (Tripdavisor, Trustpilot, Yelp, etc).

L'industrialisation de cette désinformation atteint des sommets.

Certains créateurs de faux contenus peuvent produire plus de 150 articles par jour sur un seul site, dans un objectif purement mercantile : générer du trafic pour toucher jusqu'à 100 000 dollars de revenus publicitaires ou mettre en place des arnaques à grande échelles, via le versement d’arrhes par exemple.

Une confiance en chute libre

Les conséquences sur le comportement des consommateurs sont déjà visibles. Selon une récente étude de Global Security Mag, 63% des Français se disent aujourd'hui plus préoccupés par les deepfakes qu'il y a un an. Plus d'un tiers (34%) affirment que leur confiance dans la planification et la réservation de vacances a diminué.

Le problème touche particulièrement les voyageurs soucieux de leur budget : 36% des Français cherchant à limiter leurs dépenses sont plus susceptibles de cliquer rapidement sur une offre alléchante vue en ligne, augmentant ainsi le risque de tomber dans le piège.

Pour les professionnels du tourisme, cette érosion de la confiance représente une menace majeure. Agences de voyages, offices de tourisme, hôteliers et tour-opérateurs constatent que leurs clients arrivent déjà méfiants, échaudés par des expériences négatives ou des contenus trompeurs rencontrés en ligne.

Une double menace pour les professionnels

Le phénomène des faux reportages IA constitue un danger à deux niveaux pour le secteur. D'une part, il érode la confiance globale des consommateurs envers la réservation en ligne.

D'autre part, il nuit directement à la réputation des destinations réelles, noyées dans un océan de contenus frauduleux. Les arnaques prennent différentes formes. L'IA permet de créer des e-mails et des messages d'hameçonnage (phishing) quasi parfaits, imitant à la perfection le ton de plateformes légitimes comme les hôtels, compagnies aériennes ou sites de réservation.

Les faux reportages touristiques, à l'image de Kuak Hulu, montrent qu'une destination entière peut être inventée avec des images et vidéos extrêmement convaincantes.

Quelles sont les pistes de riposte ?

Face à cette vague de désinformation, les professionnels du tourisme ne restent pas les bras croisés. Plusieurs stratégies émergent pour contrer le phénomène.

Renforcer l'authenticité. Des associations professionnelles et offices de tourisme travaillent à la mise en place de labels ou de filigranes numériques basés sur la blockchain pour certifier l'origine et l'authenticité de leurs contenus visuels. L'idée : multiplier le contenu authentique de manière identifiable. Certains utilisent les réseaux sociaux pour montrer les coulisses de la création de contenu, humanisant le processus et contrastant avec l'anonymat de l'IA.

Veille et détection active. Des outils de veille scannent désormais le web à la recherche de mentions suspectes présentant les caractéristiques de l'IA : textes génériques, images trop parfaites, fausses attractions. Certaines structures envisagent de créer des équipes dédiées, de véritables "chasseurs de faux", chargés de vérifier les nouvelles destinations virales et de démasquer rapidement les canulars.

Éduquer le public. Les professionnels multiplient les guides pratiques expliquant aux clients comment détecter un faux reportage IA. Des newsletters, blogs et posts sur les réseaux sociaux détaillent les signes qui doivent alerter : photos trop parfaites, incohérences dans les détails locaux, absence de traces sur plusieurs sources officielles.

Action légale et réglementaire. Les associations professionnelles font pression pour obtenir des règles plus strictes. Le lobbying s'intensifie auprès des instances nationales et européennes, notamment concernant l'AI Act, pour exiger un étiquetage obligatoire des contenus générés par l'IA. Certains envisagent des actions en justice groupées contre les plateformes ou créateurs de faux contenus les plus dommageables.

La nécessité d’une mobilisation urgente

Autres articles
Pour les experts du secteur, le temps presse. La production de faux contenus double chaque mois, et la méfiance des consommateurs s'installe durablement. Quand la confiance globale s'effondre, tout le secteur en pâtit car les acteurs honnêtes comme les fraudeurs sont mis dans le même panier.

La stratégie recommandée combine plusieurs approches : investir dans l'authenticité certifiée, mettre en place une veille anti-fraude numérique, éduquer les clients pour qu'ils deviennent acteurs de la défense de l'information fiable, et peser sur le législateur pour obtenir un cadre plus contraignant.
Reste à savoir si ces mesures suffiront à endiguer un phénomène qui prend de l'ampleur chaque jour.

Une chose est certaine : le tourisme vit une transformation profonde, où la distinction entre le vrai et le faux devient un enjeu majeur pour l'ensemble de la profession.

Guillaume Vigneron - Photo : Super Agence SAS
Guillaume Vigneron - Photo : Super Agence SAS
Guillaume Vigneron est le fondateur de la Super Agence SAS, basée à Paris.

Cette agence de communication RH, à l’origine du concept d’Inbound Recruiting, travaille pour tous les secteurs d’activité en aidant ses clients à créer des messages pertinents pour leurs candidats, à mettre en place des stratégies de contenus Marque Employeur et à conseiller les métiers du recrutement et de la communication à améliorer leur efficacité.

Guillaume Vigneron est également conférencier et enseignant en communication et image de marque employeur à l’Université de Versailles et à l’ESG.

Lu 1107 fois

Tags : google, ia, intelligence artificielle
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 8 Décembre 2025 - 07:46 Congrès professionnels : de la France et des femmes ?

Lundi 8 Décembre 2025 - 07:46 Comment vendre la destination France ?

Mondial Tourisme
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Faux reportages IA : le tourisme face à une vague de désinformation sans précédent

Faux reportages IA : le tourisme face à une vague de désinformation sans précédent

Congrès professionnels : de la France et des femmes ? Congrès professionnels : de la France et des femmes ?

Comment vendre la destination France ? Comment vendre la destination France ?

Séjours linguistiques et colonies : l’Unosel face aux turbulences du secteur Séjours linguistiques et colonies : l’Unosel face aux turbulences du secteur

Futuroscopie

Futuroscopie

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?

International : les casinos, entre crise et rebond International : les casinos, entre crise et rebond

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages

Inde : un tourisme ambitieux et paradoxal Inde : un tourisme ambitieux et paradoxal

Dernière heure

Fêtes du monde : en Corée du Sud, Noël est "un moment romantique ou amical"

La France célèbre, elle aussi, les 250 ans de l’indépendance des Etats-Unis

Congrès professionnels : de la France et des femmes ?

Faux reportages IA : le tourisme face à une vague de désinformation sans précédent

Comment vendre la destination France ?

Brand News

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines
Les Airlines Weeks organisées par RESANEO se sont achevées jeudi 4 décembre. Trois jours par...
Les annonces

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ALLIANCE DU MONDE - 2 Techniciens H/F - CDI - (Vincennes (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAGES PLUS - Technicien Billettiste Groupes H/F - CDI - (Région Ile de France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Playa Hotels & Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Playa Hotels &amp; Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis
Distribution

Distribution

Voyages : des budgets en hausse et un Noël 2025 très international

Voyages : des budgets en hausse et un Noël 2025 très international
Partez en France

Partez en France

Les Hivernales reviennent au sommet du puy de Dôme cet hiver

Les Hivernales reviennent au sommet du puy de Dôme cet hiver
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Fêtes du monde : en Corée du Sud, Noël est "un moment romantique ou amical"

Fêtes du monde : en Corée du Sud, Noël est "un moment romantique ou amical"
Production

Production

Ôvoyages lance une opération Early Booking inédite pour l’été 2026

Ôvoyages lance une opération Early Booking inédite pour l’été 2026
AirMaG

AirMaG

AirCaraibes.biz : Quand l'expertise caribéenne rencontre l'innovation B2B

AirCaraibes.biz : Quand l'expertise caribéenne rencontre l'innovation B2B
Transport

Transport

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Expedia TAAP : 15 ans de succès et une année 2026 pleine de promesses

Expedia TAAP : 15 ans de succès et une année 2026 pleine de promesses
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le groupe Barrière se réorganise pour accélérer son développement à l'international

Le groupe Barrière se réorganise pour accélérer son développement à l'international
HotelMaG

Hébergement

InterContinental revient à Prague en 2029

InterContinental revient à Prague en 2029
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

Hurtigruten lance le mois des voyageurs solo

Hurtigruten lance le mois des voyageurs solo
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias