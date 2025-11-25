TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e
Mobilités et tech : qui sont les lauréats de l’AI Startup Program 2025 ?

5 start-up françaises spécialisées dans l’IA open-source accélérées à STATION F


Meta, SNCF Connect & Tech et Hugging Face ont dévoilé, lundi dernier, les cinq start-up lauréates de la 3ᵉ édition de l’AI Startup Program à STATION F. Ces jeunes entreprises, spécialisées dans l’IA open-source, vont développer des solutions innovantes pour la mobilité durable, l’accessibilité et l’optimisation des services.


Mercredi 26 Novembre 2025

TAP Air Portugal
Meta, SNCF Connect & Tech et Hugging Face ont dévoilé, le 24 novembre 2025, les cinq lauréats de la 3ᵉ édition de l’« AI Startup Program » lors d’une cérémonie au sein du campus de start-up STATION F.

Ce programme d’accélération, lancé en septembre 2025, accompagne des start-up innovantes dans le développement de solutions basées sur l’intelligence artificielle open-source en France.

Sélectionnées par un jury d’experts, les start-up bénéficieront d’un accompagnement sur-mesure de janvier à juin 2026, incluant mentorat technique, accès aux outils d’Hugging Face et opportunités de travailler sur des cas d’usage concrets de SNCF Connect & Tech : intermodalité, mobilité durable, accessibilité et optimisation des services.

AI Startup Program 2025 : les lauréats sont...

Les cinq lauréats sont :

- Oorion : une application mobile rendant magasins, hôtels et bientôt gares accessibles aux personnes déficientes visuelles ;

- Rayon Libre : une plateforme transformant les gares en hubs multimodaux, reliant trains et vélos pour un tourisme durable et accessible ;

- Rounded Technologies : un outil pour créer et gérer facilement des agents vocaux intelligents sans expertise technique ;

- SoonGo : une solution de gestion des mobilités professionnelles qui favorise le train et autres alternatives écologiques à l’avion ou à la voiture ;

- Thunders : une plateforme SaaS d’agents IA autonomes capables de générer, exécuter et superviser des tests logiciels en continu.

Le programme s’appuie sur l’expertise du Centre d’Incubation et d’Accélération d’HEC Paris, offrant aux start-up un environnement propice à l’expérimentation et à l’innovation.

Outre les modèles de langage (LLM), les participants pourront exploiter des technologies de pointe pour le traitement de l’image et du son.

Anne Pruvot, directrice générale de SNCF Connect & Tech, souligne dans un communiqué : "Cette nouvelle édition confirme la dynamique de l’écosystème tech français. Nous plaçons mobilité et accessibilité au cœur des avancées technologiques pour favoriser les déplacements durables de millions de voyageurs."


