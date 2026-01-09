TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Amadeus et l’OACI veulent accélérer la modernisation du transport aérien

Vers une aviation plus numérique et inclusive


Amadeus et l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) ont signé un protocole d’accord visant à accélérer la transformation numérique du transport aérien mondial. Ce partenariat s’inscrit dans l’initiative « No Country Left Behind » et ambitionne d’aider les États à adopter des technologies innovantes.


Amadeus et l'OACI veulent accélérer la modernisation du transport aérien
TAP Air Portugal
Amadeus et l’OACI ont signé un protocole d’accord (MoU) destiné à soutenir l’objectif stratégique « No Country Left Behind » (NCLB), qui vise à garantir que tous les États membres puissent bénéficier des avancées technologiques du secteur aérien, quel que soit leur niveau de développement.

Ce partenariat s’inscrit dans une volonté commune d’accélérer la transformation numérique du transport aérien international, en permettant aux États d’adopter plus rapidement des technologies innovantes au service de la sécurité, de l’efficacité opérationnelle et de la durabilité.

Dans le cadre de cet accord, Amadeus mettra à disposition son expertise technologique et son savoir-faire pour accompagner les États membres de l’OACI dans la mise en œuvre de solutions numériques conformes aux standards internationaux.

Biométrie, interopérabilité et formation au cœur du partenariat

Le groupe s’appuiera notamment sur son expérience dans les domaines de l’identité numérique, de la biométrie, de la gestion des données et des technologies du voyage.

L’objectif est de permettre aux États de tirer plus rapidement les bénéfices économiques et sociaux liés au transport aérien, tout en respectant les cadres réglementaires définis par l’OACI, notamment le programme TRIP (Traveller Identification Programme) et les spécifications du document 9303 relatives aux documents de voyage lisibles à la machine.

La collaboration entre Amadeus et l’OACI se concentrera sur plusieurs axes majeurs : le renforcement des capacités des États à travers une assistance technique, la promotion de l’interopérabilité des systèmes biométriques entre les pays, ainsi que le développement de programmes de formation.

Ces formations porteront à la fois sur les aspects techniques et réglementaires de l’identité numérique et de la biométrie appliquées aux voyages, en intégrant les meilleures pratiques et les exemples les plus avancés en matière de contrôle des frontières et de processus technologiques dans l’aviation.

Une vision partagée pour l’aviation de demain

Pour Juan Carlos Salazar, Secrétaire général de l’OACI, cette coopération est essentielle pour l’avenir du secteur, "La numérisation des documents d'identité et leur gestion est essentielle à la croissance et à la transformation du transport aérien. La collaboration de l'OACI avec Amadeus contribuera à l'adoption effective de ces nouvelles technologies par nos États membres, conformément à notre vision d'un transport aérien sûr et durable pour tous d'ici 2050."

De son côté, Rudy Daniello, Executive Vice President AirOps chez Amadeus, souligne l’importance d’une coordination mondiale, "Alors que le secteur met en œuvre des technologies de pointe qui améliorent l'expérience du voyage, nous avons plus que jamais besoin d'une collaboration à l’échelle mondiale. Le travail de l'OACI pour établir des normes et accompagner les pays dans leur mise en œuvre est fondamental pour améliorer les voyages partout dans le monde."

Les deux organisations travaillent actuellement à l’élaboration d’une feuille de route et d’un calendrier communs. Les premiers résultats concrets de cette collaboration, dans le cadre de l’initiative « No Country Left Behind », sont attendus au premier semestre 2026.


