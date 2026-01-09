Amadeus et l’OACI veulent accélérer la modernisation du transport aérien

La numérisation des documents d'identité et leur gestion est essentielle à la croissance et à la transformation du transport aérien. La collaboration de l'OACI avec Amadeus contribuera à l'adoption effective de ces nouvelles technologies par nos États membres, conformément à notre vision d'un transport aérien sûr et durable pour tous d'ici 2050.

Alors que le secteur met en œuvre des technologies de pointe qui améliorent l'expérience du voyage, nous avons plus que jamais besoin d'une collaboration à l’échelle mondiale. Le travail de l'OACI pour établir des normes et accompagner les pays dans leur mise en œuvre est fondamental pour améliorer les voyages partout dans le monde.