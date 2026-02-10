La Pan Am prépare son retour et choisit Amadeus comme partenaire technologique

Pan Am est plus qu’une marque, c’est le nom le plus emblématique de l’histoire de l’aviation commerciale, et son retour doit s’appuyer sur les meilleures technologies disponibles

Le partenariat avec Amadeus nous offre une infrastructure de classe mondiale pour développer une compagnie aérienne moderne, compétitive et axée sur le client, qui honore l’héritage de Pan Am tout en offrant l’innovation et la fiabilité attendues par les voyageurs d’aujourd’hui.