La Pan Am prépare son retour et choisit Amadeus comme partenaire technologique

La Pan Am prépare son retour et s’appuiera sur la technologie d’Amadeus - Photo : Pan American World Airways
La compagnie aérienne Pan American World Airways a choisi Amadeus comme partenaire technologique pour soutenir son retour sur le marché du transport aérien.
La nouvelle "Pan Am" prévoit de lancer ses services réguliers dès que toutes les certifications et autorisations des autorités américaines, FAA et DOT, auront été obtenues.
Pour ce retour, Amadeus fournira une gamme complète de solutions intégrées, couvrant la gestion des réservations, des inventaires et des services le jour du voyage, garantissant ainsi une expérience client haut de gamme et des opérations fiables.
"Pan Am est plus qu’une marque, c’est le nom le plus emblématique de l’histoire de l’aviation commerciale, et son retour doit s’appuyer sur les meilleures technologies disponibles", a déclaré dans un communiqué Ed Wegel, cofondateur et CEO de Pan American World Airways.
"Le partenariat avec Amadeus nous offre une infrastructure de classe mondiale pour développer une compagnie aérienne moderne, compétitive et axée sur le client, qui honore l’héritage de Pan Am tout en offrant l’innovation et la fiabilité attendues par les voyageurs d’aujourd’hui."
La nouvelle "Pan Am" prévoit de lancer ses services réguliers dès que toutes les certifications et autorisations des autorités américaines, FAA et DOT, auront été obtenues.
Pour ce retour, Amadeus fournira une gamme complète de solutions intégrées, couvrant la gestion des réservations, des inventaires et des services le jour du voyage, garantissant ainsi une expérience client haut de gamme et des opérations fiables.
"Pan Am est plus qu’une marque, c’est le nom le plus emblématique de l’histoire de l’aviation commerciale, et son retour doit s’appuyer sur les meilleures technologies disponibles", a déclaré dans un communiqué Ed Wegel, cofondateur et CEO de Pan American World Airways.
"Le partenariat avec Amadeus nous offre une infrastructure de classe mondiale pour développer une compagnie aérienne moderne, compétitive et axée sur le client, qui honore l’héritage de Pan Am tout en offrant l’innovation et la fiabilité attendues par les voyageurs d’aujourd’hui."
Amadeus au cœur du dispositif
Autres articles
-
Amadeus et l’OACI veulent accélérer la modernisation du transport aérien
-
Avec Amadeus Nevio, Lufthansa redéfinit l’expérience client aérienne
-
Comment Amadeus optimise les recherches de vols NDC avec l’IA
-
Amadeus veut supprimer 460 emplois en France… malgré 200 M€ de crédit d'impôt
-
Intelligence artificielle, personnalisation… le tourisme en 2026 selon Amadeus
Au-delà des systèmes opérationnels, Pan Am bénéficiera également des solutions de distribution d’Amadeus, combinant technologies NDC et sources traditionnelles, afin de maximiser sa visibilité sur les circuits de vente internationaux.
De son côté, Kamal Singhee, SVP Airlines North America chez Amadeus, se dit honoré : "Nous sommes fiers que l’emblématique marque Pan Am s’apprête à reprendre son envol grâce à la technologie innovante d’Amadeus, qui allie le riche héritage de la compagnie aérienne à une distribution moderne, des offres personnalisées et une expérience numérique fluide."
A lire aussi : Amadeus et l’OACI veulent accélérer la modernisation du transport aérien
De son côté, Kamal Singhee, SVP Airlines North America chez Amadeus, se dit honoré : "Nous sommes fiers que l’emblématique marque Pan Am s’apprête à reprendre son envol grâce à la technologie innovante d’Amadeus, qui allie le riche héritage de la compagnie aérienne à une distribution moderne, des offres personnalisées et une expérience numérique fluide."
A lire aussi : Amadeus et l’OACI veulent accélérer la modernisation du transport aérien
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille