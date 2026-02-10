TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

La Pan Am prépare son retour et choisit Amadeus comme partenaire technologique

NDC et distribution traditionnelle pour maximiser sa portée commerciale


Pan American World Airways prépare son retour. Pour moderniser son offre et proposer une expérience de voyage fluide, la future nouvelle compagnie aérienne américaine s’appuiera sur la technologie d’Amadeus.


Rédigé par le Mardi 10 Février 2026

La Pan Am prépare son retour et s’appuiera sur la technologie d’Amadeus - Photo : Pan American World Airways
La Pan Am prépare son retour et s’appuiera sur la technologie d’Amadeus - Photo : Pan American World Airways
Climats du Monde
La compagnie aérienne Pan American World Airways a choisi Amadeus comme partenaire technologique pour soutenir son retour sur le marché du transport aérien.

La nouvelle "Pan Am" prévoit de lancer ses services réguliers dès que toutes les certifications et autorisations des autorités américaines, FAA et DOT, auront été obtenues.

Pour ce retour, Amadeus fournira une gamme complète de solutions intégrées, couvrant la gestion des réservations, des inventaires et des services le jour du voyage, garantissant ainsi une expérience client haut de gamme et des opérations fiables.

"Pan Am est plus qu’une marque, c’est le nom le plus emblématique de l’histoire de l’aviation commerciale, et son retour doit s’appuyer sur les meilleures technologies disponibles", a déclaré dans un communiqué Ed Wegel, cofondateur et CEO de Pan American World Airways.

"Le partenariat avec Amadeus nous offre une infrastructure de classe mondiale pour développer une compagnie aérienne moderne, compétitive et axée sur le client, qui honore l’héritage de Pan Am tout en offrant l’innovation et la fiabilité attendues par les voyageurs d’aujourd’hui."

Amadeus au cœur du dispositif

Autres articles
Au-delà des systèmes opérationnels, Pan Am bénéficiera également des solutions de distribution d’Amadeus, combinant technologies NDC et sources traditionnelles, afin de maximiser sa visibilité sur les circuits de vente internationaux.

De son côté, Kamal Singhee, SVP Airlines North America chez Amadeus, se dit honoré : "Nous sommes fiers que l’emblématique marque Pan Am s’apprête à reprendre son envol grâce à la technologie innovante d’Amadeus, qui allie le riche héritage de la compagnie aérienne à une distribution moderne, des offres personnalisées et une expérience numérique fluide."

A lire aussi : Amadeus et l’OACI veulent accélérer la modernisation du transport aérien


Lu 205 fois

Tags : amadeus, pan am
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 10 Février 2026 - 07:00 MICE : Naboo lève 70 millions de dollars auprès de Lightspeed

Lundi 9 Février 2026 - 18:55 L’IA, nouveau moteur de compétitivité du tourisme en Île-de-France

Brand News La Travel Tech

Cockpit : le moteur de recherche le plus complet du marché

Cockpit : le moteur de recherche le plus complet du marché
Souhaitez-vous conseiller vos clients de manière individuelle et complète et ne pas perdre de temps...
Dernière heure

Air France suspend à nouveau (temporairement) la ligne vers Zanzibar

La Pan Am prépare son retour et choisit Amadeus comme partenaire technologique

Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes

Ryanair doit changer les pratiques "illicites" de son site internet

Séjours jeunes : Verdié Voyages et Djuringa Juniors unissent leurs forces

Brand News

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti
Pour la 34ème année consécutive Quartier Libre vous emmène à la découverte de la Norvège. Au départ...
Les annonces

DIRECTOURS - Chargé(e) Back-office / Service Clients (BO/SAD) - CDD - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Assistant technique de production et réservation H/F - CDI - (Châteaulin (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus
Distribution

Distribution

Séjours jeunes : Verdié Voyages et Djuringa Juniors unissent leurs forces

Séjours jeunes : Verdié Voyages et Djuringa Juniors unissent leurs forces
Partez en France

Partez en France

Belambra recrute 1 500 collaborateurs pour l’été 2026

Belambra recrute 1 500 collaborateurs pour l’été 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

La Turquie vise 68 milliards de dollars de recettes en 2026

La Turquie vise 68 milliards de dollars de recettes en 2026
Production

Production

Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes

Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes
AirMaG

AirMaG

Air France suspend à nouveau (temporairement) la ligne vers Zanzibar

Air France suspend à nouveau (temporairement) la ligne vers Zanzibar
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

La Pan Am prépare son retour et choisit Amadeus comme partenaire technologique

La Pan Am prépare son retour et choisit Amadeus comme partenaire technologique
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !
HotelMaG

Hébergement

Le Grand Hotel Leicester rouvre sous l’enseigne The Unlimited Collection

Le Grand Hotel Leicester rouvre sous l’enseigne The Unlimited Collection
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières : ce qui change vraiment pour les passagers en suite du Renaissance

CFC Croisières : ce qui change vraiment pour les passagers en suite du Renaissance
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias