L’IA, nouveau moteur de compétitivité du tourisme en Île-de-France

L’essor spectaculaire de l’IA, porté notamment par l’IA générative et les solutions agentiques, bouleverse la chaîne de valeur du tourisme.



Selon le rapport de la CCI Paris Île-de-France, 40% des voyageurs ont déjà utilisé l’IA pour préparer un séjour, et 79% envisagent de le faire à l’avenir.



Dans ce contexte, plusieurs familles d’IA transforment les pratiques :



- l’IA générative pour concevoir des itinéraires et contenus personnalisés,



- l’IA prédictive pour anticiper la demande, gérer les flux et optimiser les prix,



- l’IA conversationnelle pour le service client 24/7,



- l’IA NLP pour analyser les avis clients,



- l’IA agentique pour orchestrer des parcours touristiques en temps réel.



Ces outils permettent aux destinations de mieux piloter leurs flux, d’améliorer l’expérience visiteur et de renforcer leur compétitivité face à des plateformes mondiales comme Booking, Airbnb ou Expedia, qui ont déjà largement intégré l’IA dans leurs stratégies.



Mais cette transformation repose sur un élément central : la donnée. Sa collecte, sa structuration et sa valorisation deviennent un enjeu stratégique, à la fois économique et politique, notamment en matière de souveraineté numérique.