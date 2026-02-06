L’IA, nouveau moteur de compétitivité du tourisme en Île-de-France

Avec près de 50 millions de visiteurs annuels et 23,1 milliards d’euros de consommation touristique, l’Île-de-France constitue l’un des piliers du tourisme français.
Le secteur représente plus de 110 000 entreprises et près de 500 000 emplois. Historiquement précurseur dans l’adoption des technologies numériques, de l’essor d’Internet aux plateformes de réservation, le tourisme fait aujourd’hui face à un changement d’échelle inédit avec l’IA.
Automatisation des processus, exploitation massive des données, personnalisation des expériences : la technologie transforme simultanément les modèles économiques, l’organisation des entreprises et la relation avec les visiteurs.
Pourtant, un paradoxe demeure, alors que 73% des Français utilisent déjà l’IA ou souhaitent y recourir, moins de 5% des entreprises touristiques françaises l’ont réellement intégrée dans leurs pratiques.
Un retard qui s’explique notamment par la structure du secteur, composé majoritairement de TPE et PME, souvent confrontées à un manque de compétences, de ressources et de visibilité sur les usages concrets.
L'IA comme moteur d’attractivité
L’essor spectaculaire de l’IA, porté notamment par l’IA générative et les solutions agentiques, bouleverse la chaîne de valeur du tourisme.
Selon le rapport de la CCI Paris Île-de-France, 40% des voyageurs ont déjà utilisé l’IA pour préparer un séjour, et 79% envisagent de le faire à l’avenir.
Dans ce contexte, plusieurs familles d’IA transforment les pratiques :
- l’IA générative pour concevoir des itinéraires et contenus personnalisés,
- l’IA prédictive pour anticiper la demande, gérer les flux et optimiser les prix,
- l’IA conversationnelle pour le service client 24/7,
- l’IA NLP pour analyser les avis clients,
- l’IA agentique pour orchestrer des parcours touristiques en temps réel.
Ces outils permettent aux destinations de mieux piloter leurs flux, d’améliorer l’expérience visiteur et de renforcer leur compétitivité face à des plateformes mondiales comme Booking, Airbnb ou Expedia, qui ont déjà largement intégré l’IA dans leurs stratégies.
Mais cette transformation repose sur un élément central : la donnée. Sa collecte, sa structuration et sa valorisation deviennent un enjeu stratégique, à la fois économique et politique, notamment en matière de souveraineté numérique.
Entre opportunités économiques et défis structurels
Pour les entreprises du tourisme, l’IA représente à la fois une rupture et une opportunité.
Les bénéfices sont tangibles : gains de productivité, amélioration de la relation client, hausse du chiffre d’affaires et optimisation des opérations.
Mais cette transformation suppose aussi des investissements, une montée en compétences et un accompagnement du changement.
Elle modifie les métiers du tourisme, en renforçant le besoin de compétences en data et en outils numériques, tout en réaffirmant la valeur du contact humain dans l’expérience client.
À l’échelle territoriale, l’IA devient un levier d’attractivité. Personnalisation des expériences, gestion des flux, pilotage stratégique des données : autant de leviers pour renforcer la compétitivité de la destination face à la concurrence internationale et à la domination des grandes plateformes technologiques.
Trois axes stratégiques pour la filière touristique
Le rapport de la CCI Paris Île-de-France formule 28 recommandations structurées autour de trois priorités.
En premier temps, construire une stratégie digitale de destination. L’objectif est de développer une approche concertée et mutualisée de l’IA et des données. Cela passe par la gouvernance des data touristiques, la souveraineté numérique, la structuration des patrimoines de données et la création de synergies entre acteurs publics et privés.
Ensuite, faire de l’IA un moteur de développement pour les entreprises. Le rapport insiste sur la nécessité d’accompagner massivement les TPE et PME dans l’adoption de l’IA, de former aux nouveaux métiers et de favoriser l’innovation au service de l’expérience client.
De plus, il faut garantir une IA éthique et durable avec un encadrement réglementaire, une sécurisation des données, une approche éco-responsable et une création éventuelle d’un label "Tourisme & IA de confiance" : la filière doit concilier innovation, responsabilité et durabilité.
Si l’IA apparaît comme un levier incontournable de compétitivité, le rapport rappelle une certitude : l’humain doit rester au cœur du tourisme.
"L’Intelligence artificielle n’est plus vraiment un choix. Elle apporte de nouveaux défis mais aussi de réelles opportunités pour l’industrie du tourisme.
Restons toutefois vigilants sur l’usage des données et l’éthique. Nous considérons l’IA comme un outil au service de l’humain", souligne Dominique Denis, membre élu de la CCI Paris Île-de-France, dans un communiqué.
