La Loire-Atlantique reste attractive malgré le tassement de la fréquentation

Les touristes français en retrait, les pratiques évoluent


Destination phare de l’Ouest, la Loire-Atlantique maintient une fréquentation touristique élevée en 2025. Mais derrière la stabilité des nuitées se dessinent de profondes mutations : arbitrages budgétaires des Français, stabilisation des locations de courte durée et essor des excursions à la journée.


Mercredi 28 Janvier 2026

La Loire-Atlantique maintient une fréquentation touristique élevée en 2025 - Depositphotos @altitudedrone
La Loire-Atlantique maintient une fréquentation touristique élevée en 2025 - Depositphotos @altitudedrone
Malgré une fréquentation qui marque légèrement le pas, la Loire-Atlantique conserve en 2025 son statut de destination touristique majeure.

Avec plus de 31 millions de nuitées enregistrées, le territoire reste attractif, porté par ses pôles phares, mais doit composer avec l’évolution des comportements, la montée de l’excursionnisme et un contexte économique plus contraint.

En 2025, la Loire-Atlantique totalise 31,2 millions de nuitées touristiques, un niveau élevé qui confirme l’attractivité du département. La fréquentation se concentre très largement autour de deux pôles majeurs : la métropole nantaise et le littoral, qui cumulent à eux seuls près des trois quarts des nuitées.

Les ailes de saison jouent un rôle de plus en plus important dans l’équilibre touristique, même si elles restent sensibles aux aléas calendaires et météorologiques.

Le mois d’avril, dynamisé par les vacances de Pâques, a ainsi enregistré une forte fréquentation, tandis que le mois de mai s’inscrit en retrait par rapport à 2024.

Une clientèle française en recul, un marché international sous pression

Comme ailleurs en France, la fréquentation des touristes français se tasse. Majoritaires dans le volume global de visiteurs, ils ont été moins nombreux à séjourner en Loire-Atlantique en 2025, dans un contexte économique incitant à des arbitrages budgétaires plus stricts.

À l’inverse, la clientèle internationale se maintient. Les Britanniques confirment leur présence et les Américains réintègrent le top 5 des clientèles étrangères accueillies dans le département.

Disposant d’un pouvoir d’achat plus élevé, ces visiteurs contribuent de manière significative aux retombées économiques locales.

Cette stabilité s’inscrit toutefois dans un environnement de plus en plus concurrentiel, notamment face à des destinations étrangères comme l’Espagne.

"Le climat influence les choix de destination, mais il ne détermine pas à lui seul les grands flux touristiques. Aujourd’hui, les arbitrages se font d’abord en fonction du budget et du rapport qualité-prix", analyse Raphaël Prost, chargé d’observation touristique à Loire-Atlantique développement.

L’essor des excursions à la journée

Fait marquant de l’année 2025 : la montée en puissance de l’excursionnisme. Le département enregistre 31,3 millions d’excursions, en hausse de 4 % par rapport à 2024. La fréquentation à la journée atteint désormais un niveau équivalent à celle des touristes avec nuitées.

Un phénomène révélateur de l’évolution des comportements, sous l’effet d’un pouvoir d’achat contraint, mais aussi du positionnement de la Loire-Atlantique comme destination de proximité pour les clientèles régionales.

Après plusieurs années de forte croissance, le marché des plateformes de location touristique semble atteindre un palier. En 2025, le nombre de logements proposés progresse de seulement 4 %, contre +20 % en 2023, pour atteindre 17 500 logements.

Cette stabilisation s’explique par plusieurs facteurs : la perspective de nouvelles réglementations (notamment la loi Le Meur), une concurrence accrue entre propriétaires et une baisse des taux d’occupation, pesant sur la rentabilité. Autant de signaux qui confirment l’entrée du marché dans une phase de maturité et relancent le débat sur l’équilibre entre logement touristique et habitat permanent.

Le tourisme à vélo confirme son rôle de levier économique

Bonne nouvelle en revanche du côté du tourisme à vélo, qui enregistre une année 2025 particulièrement dynamique. Les passages comptabilisés progressent de 8,8 %, portés par des ailes de saison très favorables et une météo propice aux activités de plein air.

Si les itinéraires emblématiques comme La Loire à Vélo et la Vélodyssée conservent leur attractivité, de nouvelles dynamiques émergent le long de la Vélidéale, inaugurée en 2024, notamment à Cordemais et Gétigné.

"Après une année 2024 pénalisée par une météo maussade, 2025 a remis habitants et touristes en selle, grâce à une météo favorable et à une offre d’itinéraires diversifiée", souligne Élise Bouyer, chargée de projet vélo à Loire-Atlantique développement.


Tags : loire atlantique, tourisme
