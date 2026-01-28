La Loire-Atlantique reste attractive malgré le tassement de la fréquentation

Bonne nouvelle en revanche du côté du tourisme à vélo, qui enregistre une année 2025 particulièrement dynamique. Les passages comptabilisés progressent de 8,8 %, portés par des ailes de saison très favorables et une météo propice aux activités de plein air.



Si les itinéraires emblématiques comme La Loire à Vélo et la Vélodyssée conservent leur attractivité, de nouvelles dynamiques émergent le long de la Vélidéale, inaugurée en 2024, notamment à Cordemais et Gétigné.



" Après une année 2024 pénalisée par une météo maussade, 2025 a remis habitants et touristes en selle, grâce à une météo favorable et à une offre d’itinéraires diversifiée ", souligne Élise Bouyer, chargée de projet vélo à Loire-Atlantique développement.