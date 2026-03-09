Air France : les syndicats veulent la suspension des vols de rapatriement

mais ces rapatriements doivent être organisés par des militaires et non par du personnel civil

Nous sommes pleinement conscients de la pression qui s'exerce actuellement sur la compagnie Air France afin de permettre le rapatriement de ressortissants, vacanciers et GP présents dans la région.



Néanmoins, notre responsabilité demeure claire : protéger les PNC Air France qui exercent leur activité dans le cadre d'un contrat civil et non militaire.



Dans l'hypothèse où une reprise des opérations serait envisagée à la faveur d'une désescalade ou d'un cessez-le-feu, l'UNAC demande dès à présent la mise en place IMMÉDIATE d'un droit de retrait MCTP4 pour les PNC qui le souhaiteraient, conformément aux dispositions de l'Article L4131-2 du Code du Travail