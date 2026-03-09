Provence Travel Innovation dévoile les start-up de sa promotion 2026

La sélection est issue d’un processus comprenant 30 candidatures, 11 start-up présélectionnées et une journée de présentation devant 25 professionnels du tourisme issus des secteurs public et privé.



Les projets ont été évalués selon plusieurs critères, notamment la solidité du modèle économique, la crédibilité opérationnelle et la capacité à répondre à des besoins identifiés du marché.