Provence Travel Innovation dévoile les start-up de sa promotion 2026

Cinq jeunes entreprises rejoignent l’incubateur dédié aux innovations touristiques en Provence


L’incubateur Provence Travel Innovation (PTI) annonce l’intégration de cinq start-up au sein de sa promotion 2026.


Mardi 10 Mars 2026

Provence Travel Innovation est porté par l'ESCAET et Provence Tourisme
Provence Travel Innovation (PTI), incubateur consacré aux innovations touristiques en Provence, annonce l’arrivée de cinq start-up dans sa promotion 2026.

Ces jeunes entreprises ont été retenues pour leurs solutions destinées à accompagner l’évolution et la compétitivité du secteur touristique.

Les projets reposent notamment sur l’utilisation de technologies telles que la data, l’intelligence artificielle ou les plateformes digitales.

Les start-up sélectionnées sont Cocohop, qui propose une solution intégrant CRM, réservation et paiements pour les agences et tour-opérateurs, Dailybird, dédiée à la communication interne dans l’hôtellerie de luxe, Ma Voie Verte, plateforme reliant itinéraires cyclables, hébergements et services vélo, Opty-O, qui vise à limiter le gaspillage d’eau au début de la douche dans les établissements hôteliers, et Projo, solution automatisée pour la création de vidéos marketing.

Une sélection de cinq start-up à l’issue d’un processus dédié

La sélection est issue d’un processus comprenant 30 candidatures, 11 start-up présélectionnées et une journée de présentation devant 25 professionnels du tourisme issus des secteurs public et privé.

Les projets ont été évalués selon plusieurs critères, notamment la solidité du modèle économique, la crédibilité opérationnelle et la capacité à répondre à des besoins identifiés du marché.

Un incubateur dédié aux innovations touristiques en Provence

Créé en 2017, Provence Travel Innovation est porté par l'ESCAET et Provence Tourisme.

Il se présente comme un incubateur entièrement consacré aux innovations pour le secteur du tourisme en Provence.

Le programme d’accompagnement repose sur plusieurs axes, dont un suivi stratégique comprenant diagnostics, ateliers et coaching, un mentorat assuré par des entrepreneurs expérimentés et une mise en relation avec l’écosystème touristique.

