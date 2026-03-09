TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
2025, année record pour le tourisme toulousain

5,2 millions de nuitées et une entrée dans le Top 50 européen


Portée par une triple reconnaissance nationale et internationale, la métropole de Toulouse signe en 2025 une année record, avec 5,2 millions de nuitées, une percée dans le Top 50 européen des destinations congrès, et une attractivité économique dopée par la R&D et l'essor des tournages.


Rédigé par le Mardi 10 Mars 2026 à 12:31

Toulouse signe en 2025 une année record - Depositphotos.com, SergiyN
La métropole de Toulouse boucle 2025 sur un exercice historique.

À l’heure où Toulouse Team fête ses 10 ans, l’agence d’attractivité affiche des résultats inédits sur l’ensemble de ses piliers : tourisme de loisirs, tourisme d’affaires, développement économique et bureau des tournages.

Une performance qui installe durablement la Ville rose dans le paysage des grandes métropoles européennes.

L’année aura été marquée par une reconnaissance rare à trois niveaux.

La métropole se hisse pour la troisième année consécutive à la première place des très grandes métropoles françaises au Baromètre Arthur Loyd. Elle est également sacrée première ville étudiante de France par L’Étudiant, avec un taux de recommandation record de 97,32%.

Enfin, Lonely Planet désigne Toulouse "Best in Travel 2025", saluant son art de vivre, son patrimoine et la reconversion réussie de ses sites industriels.

5,2 millions de nuitées et un modèle sans surtourisme

En 2025, la métropole de Toulouse franchit un seuil symbolique en atteignant 5,2 millions de nuitées marchandes, soit une progression de 5,7%, dépassant pour la première fois l’objectif fixé avant la crise sanitaire.

Plus encore que le volume, c’est l’évolution de la structure de la clientèle qui marque un tournant : longtemps dominée par le tourisme d’affaires (70% avant le Covid), la destination présente désormais un équilibre avec 54% de clientèle affaires et 46% de loisirs.

Ce rééquilibrage favorise l’élargissement des ailes de saison, dynamise le centre-ville et permet une croissance sans phénomène de surtourisme.

Dans le même temps, les grands sites touristiques payants totalisent 4 millions de visiteurs. Les équipements dédiés à la culture scientifique et technique enregistrent des hausses significatives, à l’image de la Halle de la Machine (322 200 visiteurs, +14%), de L'Envol des Pionniers (+15%) et de Aeroscopia (+12%).

La réouverture du Musée des Augustins en décembre a par ailleurs attiré 42 000 visiteurs en quelques semaines.

Parmi les locomotives patrimoniales, la Basilique Saint-Sernin frôle le million d’entrées (974 300, +8%), tandis que la Cité de l’Espace (394 200 visiteurs, -13%) et le Couvent des Jacobins (352 000 visiteurs, -22%) connaissent un recul.

Le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse, lui, progresse de 7% avec 310 200 visiteurs.

Une dynamique économique et audiovisuelle qui change d’échelle

En 2025, le segment Meetings confirme son poids stratégique pour Toulouse avec 120 projets accueillis, 40 757 participants et 82 848 nuitées générées, dont huit congrès de plus de 1 000 personnes.

Au total, 8 576 manifestations ont été recensées, avec une progression des événements de deux jours ou plus et des formats intermédiaires. Les retombées économiques atteignent 37,5 M€ (+29,8%).

Sur la scène internationale, la métropole devient la 3e ville française au classement ICCA, intègre pour la première fois le Top 50 européen (46e) et progresse au 76e rang mondial.

Côté Invest, 30 entreprises ont été accompagnées, représentant 680 emplois à trois ans. Les projets relèvent majoritairement de la R&D (73%), notamment dans le spatial, la santéet l’énergie. Avec 60% d’implantations d’origine étrangère, la métropole se hisse au premier rang national sur ce critère.

La destination confirme également son attractivité audiovisuelle avec 163 projets accueillis, totalisant 353 jours de tournage et 13 émissions télévisées.

Parmi les productions marquantes figurent la série "La Cible" diffusée sur TF1, des campagnes internationales pour Red Bull avec Romain Ntamack, ainsi que des émissions liées au Tour de France. Le studio toulousain XBO Films est par ailleurs en lice pour les Oscars 2026 avec son court-métrage d’animation "Papillon", consacré à Alfred Nakache.

2026 : vers une attractivité durable

Fort de cette dynamique, Toulouse Team engage la métropole vers un nouveau cap avec l’adoption du Schéma Directeur de l’Attractivité Durable (SDAD) 2026-2030 et une évolution vers le statut de "Société à mission".

L’année 2026 s’annonce déjà dense, entre célébrations des 30 ans du classement UNESCO du Canal du Midi, grands congrès internationaux et nouvelles expositions culturelles.


