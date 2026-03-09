2025, année record pour le tourisme toulousain

En 2025, la métropole de Toulouse franchit un seuil symbolique en atteignant 5,2 millions de nuitées marchandes, soit une progression de 5,7%, dépassant pour la première fois l’objectif fixé avant la crise sanitaire.



Plus encore que le volume, c’est l’évolution de la structure de la clientèle qui marque un tournant : longtemps dominée par le tourisme d’affaires (70% avant le Covid), la destination présente désormais un équilibre avec 54% de clientèle affaires et 46% de loisirs.



Ce rééquilibrage favorise l’élargissement des ailes de saison, dynamise le centre-ville et permet une croissance sans phénomène de surtourisme.



Dans le même temps, les grands sites touristiques payants totalisent 4 millions de visiteurs. Les équipements dédiés à la culture scientifique et technique enregistrent des hausses significatives, à l’image de la Halle de la Machine (322 200 visiteurs, +14%), de L'Envol des Pionniers (+15%) et de Aeroscopia (+12%).



La réouverture du Musée des Augustins en décembre a par ailleurs attiré 42 000 visiteurs en quelques semaines.



Parmi les locomotives patrimoniales, la Basilique Saint-Sernin frôle le million d’entrées (974 300, +8%), tandis que la Cité de l’Espace (394 200 visiteurs, -13%) et le Couvent des Jacobins (352 000 visiteurs, -22%) connaissent un recul.



Le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse, lui, progresse de 7% avec 310 200 visiteurs.