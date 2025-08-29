Twin Jet ouvre deux nouvelles lignes entre grandes métropoles régionales

La compagnie aérienne Twin Jet, spécialiste des liaisons régionales, poursuit son expansion en France avec l’ouverture de deux nouvelles lignes.
Dès septembre 2025, Toulouse sera reliée à Nantes, tandis que Marseille retrouvera une connexion directe avec Bordeaux.
Les vols directs entre Toulouse et Nantes débuteront le 8 septembre.
Les horaires ont été conçus pour répondre aux besoins des voyageurs d’affaires comme de loisirs, avec des départs en matinée et en après-midi selon les jours.
Eric Moret, directeur général de Twin Jet, souligne : "nous sommes fiers de contribuer au rapprochement entre Toulouse et Nantes, deux métropoles régionales dynamiques et stratégiques sur les plans économique et touristique.
L’ouverture de cette ligne s’inscrit dans notre volonté de renforcer la connectivité entre les grandes métropoles régionales françaises."
A noter que pour améliorer le confort de ses passagers, la compagnie propose un service coupe-file à l’aéroport de Toulouse, facilitant le passage aux contrôles de sûreté.
Programme des vols
La nouvelle liaison Toulouse-Nantes sera mise en service dès le 8 septembre 2025 avec deux rotations hebdomadaires :
Toulouse → Nantes : lundi 16h00-17h20, mardi 07h00-08h20
Nantes → Toulouse : lundi 17h50-19h10, mardi 08h50-10h10
À partir du 27 octobre 2025, le planning sera élargi pour offrir davantage de flexibilité :
Toulouse → Nantes : lundi 16h00-17h20, mardi 06h45-08h05 et 17h00-18h20, mercredi 06h45-08h05
Nantes → Toulouse : lundi 17h50-19h10, mardi 08h50-10h10 et 19h00-20h20, mercredi 08h35-09h55
À partir du 9 septembre Marseille retrouvera une connexion directe vers Bordeaux à raison de trois vols aller-retour par semaine :
Marseille → Bordeaux : mardis et mercredis à 14h00-15h25 et vendredi 07h00-08h25
Bordeaux → Nantes : mardis et mercredis à 16h00- 17h25 et vendredi 08h55-10h20
Des billets disponibles dès maintenant
Les billets pour ces deux lignes sont disponibles dans toutes les agences de voyages, sur le site, ainsi qu’auprès de la centrale de réservation (0892.707.737).
Twin Jet est partenaire Flying Blue, permettant aux passagers de cumuler et utiliser des miles sur l’ensemble des compagnies membres du programme Air France-KLM.
