Twin Jet ouvre deux nouvelles lignes entre grandes métropoles régionales

La nouvelle liaison Toulouse-Nantes sera mise en service dès le 8 septembre 2025 avec deux rotations hebdomadaires :



Toulouse → Nantes : lundi 16h00-17h20, mardi 07h00-08h20



Nantes → Toulouse : lundi 17h50-19h10, mardi 08h50-10h10



À partir du 27 octobre 2025, le planning sera élargi pour offrir davantage de flexibilité :



Toulouse → Nantes : lundi 16h00-17h20, mardi 06h45-08h05 et 17h00-18h20, mercredi 06h45-08h05



Nantes → Toulouse : lundi 17h50-19h10, mardi 08h50-10h10 et 19h00-20h20, mercredi 08h35-09h55



À partir du 9 septembre Marseille retrouvera une connexion directe vers Bordeaux à raison de trois vols aller-retour par semaine :



Marseille → Bordeaux : mardis et mercredis à 14h00-15h25 et vendredi 07h00-08h25



Bordeaux → Nantes : mardis et mercredis à 16h00- 17h25 et vendredi 08h55-10h20