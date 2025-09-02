TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Croisière : à Marseille, une saison estivale 2025 sous le signe de la régularité

Une répartition fluide des escales


Avec 116 escales et 525 000 passagers, le port de Marseille a accueilli une moyenne de 1 à 2 navires par jour durant l'été 2025, confirmant sa place centrale en Méditerranée.


Rédigé par le Mercredi 3 Septembre 2025

Près d'une escale sur trois a été opérée par un navire propulsé au GNL : 36 escales au total, réalisées par 7 navires @DepositPhotos.Com - Mercantec
Près d’une escale sur trois a été opérée par un navire propulsé au GNL : 36 escales au total, réalisées par 7 navires @DepositPhotos.Com - Mercantec
La saison croisière de l'été 2025 à Marseille s’est caractérisée par une répartition homogène des arrivées : 116 escales et 525 000 passagers, soit 1 à 2 navires par jour en moyenne.

Ce rythme régulier, selon Marseille Provence Croisières, a permis d’accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions, tout en offrant aux acteurs du territoire une activité continue, sans creux ni pics.

Autre avancée significative : 80% des navires ont utilisé les navettes mises en place à l’intérieur du Port de Marseille Fos.

Ce dispositif a permis de contourner l’hypercentre et de limiter l’impact sur la circulation urbaine, tout en facilitant l’accès des passagers aux excursions.

Lire aussi : Croisière Marseille : "Nous prévoyons d'accueillir 2,5 millions de passagers en 2025"

Croisière à Marseille : vers un modèle plus durable

Par ailleurs, le port poursuit son engagement vers un modèle plus durable.

Près d’une escale sur trois a été opérée par un navire propulsé au GNL : 36 escales au total, réalisées par 7 navires.

Une dynamique qui conforte Marseille dans son rôle de pionnier méditerranéen de la transition énergétique en croisière.

Lire aussi : Électrification : la croisière reste à quai dans les ports européens

