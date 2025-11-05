Cunard dévoile 110 itinéraires pour sa saison 2027-2028

Cunard innove pour la saison 2027-2028. 52 sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, 22 nuits à quai et 23 départs tardifs.



Parmi les temps forts, on distingue deux tours du monde. Queen Anne, le nouveau navire de Cunard, en effectuera un d’une durée de 111 nuits en direction de l’ouest.



Il est aussi possible de choisir parmi différents itinéraires plus courts, centrés sur une région ou un pays, tout en profitant d’escales prolongées avec des nuits à quai dans des villes telles que Los Angeles, Sydney, Hong Kong et Le Cap.



Quant au Queen Elizabeth, il prendra la direction de l’est pour un itinéraire de 113 nuits. Les deux croisières partiront en janvier 2028. La compagnie britannique , propriété de Carnival, propose à bord de ses quatre Queens 110 itinéraires comprenantParmi les temps forts, on distingue, le nouveau navire de Cunard, en effectuera un d’une durée de 111 nuits en direction de l’ouest.Ilcentrés sur une région ou un pays, tout en profitant d’escales prolongées avec des nuits à quai dans des villes telles que Los Angeles, Sydney, Hong Kong et Le Cap.. Les deux croisières partiront en janvier 2028.



Cunard : de nouvelles destinations pour le Queen Anne et le Queen Elizabeth



Une escale au Havre pour le Queen Mary 2