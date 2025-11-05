Cunard dévoile 110 itinéraires pour sa saison 2027-2028

Queen Anne, le nouveau navire de Cunard, effectuera un tour du monde d’une durée de 111 nuits en direction de l’ouest @LG
Cunard innove pour la saison 2027-2028. La compagnie britannique, propriété de Carnival, propose à bord de ses quatre Queens 110 itinéraires comprenant 52 sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, 22 nuits à quai et 23 départs tardifs.
Parmi les temps forts, on distingue deux tours du monde. Queen Anne, le nouveau navire de Cunard, en effectuera un d’une durée de 111 nuits en direction de l’ouest.
Il est aussi possible de choisir parmi différents itinéraires plus courts, centrés sur une région ou un pays, tout en profitant d’escales prolongées avec des nuits à quai dans des villes telles que Los Angeles, Sydney, Hong Kong et Le Cap.
Quant au Queen Elizabeth, il prendra la direction de l’est pour un itinéraire de 113 nuits. Les deux croisières partiront en janvier 2028.
Cunard : de nouvelles destinations pour le Queen Anne et le Queen Elizabeth
Au programme également six premières escales pour le Queen Anne - pouvant accueillir jusqu’à 3 000 passagers – notamment à Lautoka (Fidji) et dans la baie de Hạ Long (Vietnam). Queen Elizabeth fera également ses premières escales à Saint Georges (Grenade), Kingstown (Saint-Vincent) et Durban (Afrique du Sud).
A noter, aussi, pour le Queen Anne, une escale à Laem Chabang (pour des excursions à Bangkok), qui n’avait pas été effectuée par un navire Cunard depuis 2018, et une escale dans la baie de Hạ Long au Vietnam – la première d’un navire Cunard depuis 14 ans.
De son son côté, le Queen Mary 2 proposera des traversées transatlantiques, des séjours sous le soleil des Caraïbes et l’opportunité d’aller admirer les aurores boréales en Norvège.
Une escale au Havre pour le Queen Mary 2
L’un des temps forts du navire amiral de Cunard résidera dans un itinéraire de 14 nuits en Méditerranée occidentale du 31 mars au 14 avril 2028 - pendant les vacances de Pâques. De plus, une escale au Havre est programmée pour le 29 avril 2028 lors d’une escapade de 4 nuits au départ de Southampton le 28 avril 2028.
Les passagers pourront embarquer directement depuis Southampton à bord de Queen Victoria afin de découvrir un éventail de destinations en Europe et au-delà, du Maroc aux fjords de Norvège.
Également au programme, une croisière de 7 nuits en Espagne et au Portugal pendant les vacances scolaires de février, ainsi qu’un nouvel itinéraire de 28 nuits baptisé Atlantic Islands Discovery, mettant à l’honneur, entre autres, le Cap-Vert, de Tenerife et de Lisbonne.
Enfin, il est aussi possible de combiner plusieurs itinéraires, les croisières Queen-to-Queen signées Cunard offrent la possibilité d’enchainer plusieurs croisières à bord des navires de la flotte en un seul voyage.
