Queen Anne (Cunard) : plongée dans l'élégance, le temps d’une escale au Havre

Sur l’un de ses 14 ponts, on peut pratiquer l’escrime, le tir à l’arc ou encore le golf grâce à un practice.



Les amateurs de danse peuvent, quant à eux, se retrouver dans une discothèque silencieuse, équipés d’un casque audio.



Tout ce que l’on peut attendre d’un navire de cette envergure s’y trouve : un casino, des boutiques de luxe avec des nouvelles marques telles que Hugo Boss, Raishma, Chapel Down, Whittard et 886 Royal Mint, une galerie d’exposition, des piscines, un spa, ainsi que quatre restaurants de spécialités (en supplément).



Et que les Français se rassurent : à bord, un membre de l’équipage est spécialement chargé de traduire les menus, le journal du jour et de se tenir à disposition pour toute difficulté de traduction, jouant ainsi le rôle d’ "un directeur de croisière privé" .