Cunard, le Queen Anne dévoile son offre dédiée au bien-être

Le plus gros paquebot du monde dévoilé officiellement en 2023Les croisiéristes seront les premiers au rendez-vous lors de la mise à l’eau du plus grand navire de croisière du monde. Bateaux de croisière , à la découverte de ces géants des mersVéritables villes flottantes, voici notre sélection des bateaux de croisière les plus impressionnants et les plus grands au monde.Découvrez, via cet article, tout ce qu'il faut savoir pour une croisière réussie : types de croisières, coûts, type de vêtements à emporter dans votre valise, les plus grands bateaux...Contrairement aux trajets aériens ou ceux en train, une croisière est un voyage qui se prépare jusqu’aux moindres détails, des fois même quelques mois à l’avance.Depuis plusieurs années, les croisières sont devenues une option de vacances et une alternative de plus en plus populaire. Plus de 17 millions de personnes ont opté pour des croisières pour leurs vacances en 2016.Combien coûte une croisière ? De quoi dépend son prix ? Qu'est-ce qu'il comprend ? Quels sont les éléments qui ne sont pas inclus dans le prix ? Réponses dans cet article !