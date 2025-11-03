TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Croisière : la Turquie enregistre un record de passagers en 2025

Près de 1,5 million de passagers accueillis, le plus haut niveau depuis douze ans


Le tourisme de croisière en Turquie atteint un niveau inédit depuis plus d’une décennie. Selon les données du ministère turc de la Culture et du Tourisme, près de 1,5 million de passagers ont transité par les 18 ports du pays sur les 8 premiers mois de l'année 2025. Ce chiffre marque une hausse de 56 % par rapport à 2023 et de 18 % par rapport à 2024.


Le tourisme de croisère en Turquie atteint des sommets. ©DepositPhoto/ KhaledElAdawy
CroisiEurope
Les 18 ports de croisière de Turquie ont accueilli près de 1,5 million de passagers à la fin
du mois d’août de cette année, le chiffre le plus élevé enregistré depuis 12 ans

Entre janvier et août 2025, les escales de croisière ont progressé de 17 %, atteignant 878 escales contre 753 en 2024. Le seul mois d’août a établi un record historique avec 357 646 passagers accueillis, soit le plus haut volume mensuel jamais enregistré.

Avec plus de 8 000 kilomètres de côtes bordant la Méditerranée, la mer Égée et la mer Noire, la Turquie bénéficie d’une position stratégique entre l’Europe et l’Asie.

La Turquie devrait dépasser le cap des 600 000 passagers supplémentaires d’ici la fin de la saison, soit une hausse estimée à 130 % sur un an.

Des investissements portuaires et une offre en expansion

Autres articles
Le développement du tourisme de croisière s’accompagne d’un effet d’entraînement sur les économies régionales. De nouvelles escales comme Çanakkale, Sinop, Trabzon, Samsun et Marmaris rejoignent les ports emblématiques de Kuşadası et Istanbul, contribuant à redistribuer les flux touristiques et à renforcer la visibilité de l’ensemble du littoral turc.

Chaque port met en valeur ses atouts spécifiques :

-Istanbul s’impose avec Galataport, un terminal de croisière de dernière génération qui redéfinit le front de mer et en fait un carrefour mondial.

-Kuşadası attire par les sites antiques d’Éphèse, le village de Şirince, ou encore la gastronomie d’Urla, reconnue par le Guide Michelin.

-Çanakkale valorise la péninsule de Gallipoli, inscrite sur la liste indicative de l’UNESCO, ainsi que les ruines de Troie et le musée de Troie.

-Sinop, Trabzon et Samsun ouvrent de nouvelles perspectives sur la mer Noire, tandis que Marmaris combine baies préservées, vie portuaire dynamique et infrastructures modernes.

À lire aussi : La Turquie maintient sa croissance touristique au 1er semestre 2025

