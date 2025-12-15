Turquie : des fêtes de fin d’année entre traditions locales et influences modernes

TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence et quels seront vos grands axes de développement ?



Şentürk Demircan : L’année 2026 s’annonce très dynamique, avec une demande en progression et un intérêt croissant pour des itinéraires plus authentiques, associant patrimoine, nature et rencontres locales.



Nous développerons de nouveaux produits sur-mesure, notamment autour de l’œnotourisme, du bien-être et des expériences immersives.



Nous renforcerons aussi nos outils digitaux afin de faciliter le travail des agences partenaires rencontrées lors des différents salons professionnels auxquels nous participons chaque année, et pour optimiser notre communication B2B.



De nouveaux partenariats sont, par ailleurs, en cours, afin d’élargir notre offre sur plusieurs régions de Turquie.



TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?



Şentürk Demircan : La Turquie reste une destination complète, accessible et très compétitive, capable de répondre à toutes les attentes : culture, nature, gastronomie, expériences haut de gamme ou voyages authentiques.



Nous invitons les agences à programmer davantage le pays en 2026 : la diversité des itinéraires et la qualité des prestations en font une destination sûre, attractive et particulièrement appréciée des voyageurs francophones.