Turquie : des fêtes de fin d’année entre traditions locales et influences modernes

TourMaG fait le tour du monde des fêtes de fin d'année avec les DMC


Alors que les fêtes de fin d’année se préparent aux quatre coins du globe, TourMaG donne la parole aux DMC pour décrypter les traditions locales et les temps forts de la saison. L'occasion pour eux de faire découvrir leurs traditions, leurs réalités de terrain et leurs perspectives touristiques... mais aussi de dévoiler leurs projets et priorités pour 2026. Aujourd'hui, zoom sur la Turquie, avec Şentürk Demircan, cofondateur de l'agence réceptive Scope Voyage.


Rédigé par le Mardi 16 Décembre 2025

Le Nouvel An est la célébration la plus marquante en Turquie, ponctuée de feux d’artifice - DepositPhotos.com, boule1301
TourMaG - Comment décririez-vous l'ambiance des fêtes de fin d'année en Albanie ?

Şentürk Demircan : Les fêtes de fin d’année en Turquie se distinguent par une atmosphère chaleureuse et festive, mêlant traditions locales, influences modernes et célébrations cosmopolites.

Istanbul, en particulier, se pare d’illuminations, de décorations et d’animations qui créent une ambiance conviviale et très vivante, appréciée autant des habitants que des voyageurs.

TourMaG - Quelles sont les traditions ou événements les plus emblématiques à cette période ?

Şentürk Demircan : On retrouve notamment des marchés saisonniers, des animations en plein air, des concerts, des croisières festives sur le Bosphore, ainsi qu’une gastronomie mise en valeur à travers des menus spéciaux proposés dans les restaurants et hôtels.

Le Nouvel An est la célébration la plus marquante, ponctuée de feux d’artifice, de soirées et de rassemblements dans les lieux emblématiques.

TourMaG - Ces fêtes ont-elles un impact fort sur l’attractivité touristique ?

Şentürk Demircan : Oui, cette période attire une clientèle variée, notamment européenne et francophone, qui recherche un mélange de culture, de dépaysement et d’ambiance festive, tout en restant à courte distance de la France.

Istanbul, la Cappadoce et certaines stations balnéaires connaissent une hausse notable de la demande à cette période.

TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?

Şentürk Demircan : Nous proposons des séjours sur-mesure comprenant :

• des croisières du Nouvel An sur le Bosphore ;

• des dîners festifs dans des lieux historiques ;

• des circuits alliant visites culturelles et expériences hivernales ;

• ainsi que des programmes privatisés pour les groupes et les agences souhaitant des prestations entièrement personnalisées.

TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence et quels seront vos grands axes de développement ?

Şentürk Demircan : L’année 2026 s’annonce très dynamique, avec une demande en progression et un intérêt croissant pour des itinéraires plus authentiques, associant patrimoine, nature et rencontres locales.

Nous développerons de nouveaux produits sur-mesure, notamment autour de l’œnotourisme, du bien-être et des expériences immersives.

Nous renforcerons aussi nos outils digitaux afin de faciliter le travail des agences partenaires rencontrées lors des différents salons professionnels auxquels nous participons chaque année, et pour optimiser notre communication B2B.

De nouveaux partenariats sont, par ailleurs, en cours, afin d’élargir notre offre sur plusieurs régions de Turquie.

TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?

Şentürk Demircan : La Turquie reste une destination complète, accessible et très compétitive, capable de répondre à toutes les attentes : culture, nature, gastronomie, expériences haut de gamme ou voyages authentiques.

Nous invitons les agences à programmer davantage le pays en 2026 : la diversité des itinéraires et la qualité des prestations en font une destination sûre, attractive et particulièrement appréciée des voyageurs francophones.

Retrouvez tous les articles de notre série "Fêtes du monde", réalisée avec les DMC, en cliquant sur ce lien.

Gentiane ROMANET - Photo : TourMaG
Scope Voyage fait partie de l'annuaire des DMC, DestiMaG by TourMaG.com.

Pour faire connaître votre agence réceptive et être référencé dans l'annuaire DestiMaG, contactez Gentiane ROMANET, directrice commerciale :

Mail : gentiane@tourmag.com
TEL. +33 6 76 50 55 75


