Fêtes du monde : au Brésil, le Nouvel An est empreint de spiritualité et d'espoir

TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?



Chloé Hathaway : Oui, nous proposons un programme pour le Réveillon à Copacabana.



Pour le reste du pays, c’est à la carte, car les prix des hôtels varient selon l’offre. En règle générale, les premiers servis sont les mieux servis.



TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence ?



Chloé Hathaway : 2026 est bien engagée : nous avons déjà de belles confirmations et plusieurs projets en cours !



TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement pour 2026 ?



Chloé Hathaway : Je souhaite mettre davantage en valeur le Sud du Brésil, qui mérite d’être mieux connu, ainsi que proposer différentes façons de découvrir la région amazonienne, encore trop vague pour beaucoup.



Nous tenons également à développer encore davantage notre volet RSE, dont nous sommes très fiers, car nous comptons parmi les pionniers au Brésil en tant qu’agence.



TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?



Chloé Hathaway : Le Brésil est une destination fascinante, riche de multiples facettes.



Entre ses paysages grandioses, sa culture vibrante et ses traditions uniques, il saura répondre aux attentes les plus diverses de vos clients.



Que ce soit pour l’aventure, la découverte, le bien-être ou l’immersion culturelle, chacun y trouvera une expérience inoubliable.