Fêtes du monde : au Brésil, le Nouvel An est empreint de spiritualité et d'espoir

Au Brésil, le Nouvel An est l’une des plus belles fêtes (avec le Carnaval) - DepositPhotos.com, RenatoPMeireles
TourMaG - Comment décririez-vous l’ambiance des fêtes de fin d’année au Brésil ?
Chloé Hathaway : Pour moi, Noël, c’est toujours un peu étrange. Voir le Père Noël, avec ses bottes et son grand manteau rouge, alors qu’il fait 40°...
En revanche, le Nouvel An est l’une des plus belles fêtes, avec le Carnaval : très spirituelle et synonyme de renouveau, elle donne le sentiment que tout est possible. L’espoir fait vivre.
Le Nouvel An mêle fête populaire et rituels issus des religions afro-brésiliennes, où chaque geste symbolise la recherche de paix, de prospérité et de protection pour l’année à venir.
TourMaG - Quelles sont les traditions ou événements les plus emblématiques à cette période ?
Chloé Hathaway : La tradition la plus marquante consiste à s’habiller en blanc pour la soirée du Réveillon et à faire des offrandes à Iemanjá, déesse de la mer et des eaux.
Il est également courant de miser sur un accessoire - ou même un sous-vêtement - coloré afin d’attirer des vœux plus spécifiques : le rouge pour l’amour, le jaune pour la prospérité financière, le vert pour la santé…
Chaque couleur porte une intention et ajoute une dimension symbolique à la célébration.
TourMaG - Ces fêtes ont-elles un impact fort sur l’attractivité touristique ?
Chloé Hathaway : Oui, pour les individuels, nous avons beaucoup de demandes pour passer le Réveillon sur Copacabana.
TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?
Chloé Hathaway : Oui, nous proposons un programme pour le Réveillon à Copacabana.
Pour le reste du pays, c’est à la carte, car les prix des hôtels varient selon l’offre. En règle générale, les premiers servis sont les mieux servis.
TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence ?
Chloé Hathaway : 2026 est bien engagée : nous avons déjà de belles confirmations et plusieurs projets en cours !
TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement pour 2026 ?
Chloé Hathaway : Je souhaite mettre davantage en valeur le Sud du Brésil, qui mérite d’être mieux connu, ainsi que proposer différentes façons de découvrir la région amazonienne, encore trop vague pour beaucoup.
Nous tenons également à développer encore davantage notre volet RSE, dont nous sommes très fiers, car nous comptons parmi les pionniers au Brésil en tant qu’agence.
TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?
Chloé Hathaway : Le Brésil est une destination fascinante, riche de multiples facettes.
Entre ses paysages grandioses, sa culture vibrante et ses traditions uniques, il saura répondre aux attentes les plus diverses de vos clients.
Que ce soit pour l’aventure, la découverte, le bien-être ou l’immersion culturelle, chacun y trouvera une expérience inoubliable.
Retrouvez tous les articles de notre série "Fêtes du monde", réalisée avec les DMC, en cliquant sur ce lien.
