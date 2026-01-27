Visit Brasil lance un programme de récompenses pour les agents de voyages

Un dispositif "Brasil Specialist Rewards" pour renforcer la commercialisation de la destination

Visit Brasil (Embratur) a lancé "Brasil Specialist Rewards", un programme de récompenses pour les agents de voyages, incluant la France parmi ses 14 marchés prioritaires. Cette initiative, ouverte jusqu’au 20 juillet 2026, vise à récompenser directement les distributeurs via des prix en espèces, des cartes-cadeaux et des voyages d'étude.



Rédigé par Noah Penalva le Mardi 27 Janvier 2026

Lu 192 fois