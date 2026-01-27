TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Visit Brasil lance un programme de récompenses pour les agents de voyages

Un dispositif "Brasil Specialist Rewards" pour renforcer la commercialisation de la destination


Visit Brasil (Embratur) a lancé "Brasil Specialist Rewards", un programme de récompenses pour les agents de voyages, incluant la France parmi ses 14 marchés prioritaires. Cette initiative, ouverte jusqu’au 20 juillet 2026, vise à récompenser directement les distributeurs via des prix en espèces, des cartes-cadeaux et des voyages d'étude.


Rédigé par le Mardi 27 Janvier 2026

Visit Brasil lance un programme de récompenses pour les agents de voyages - DepositPhotos.com, Leonid_Andronov
Visit Brasil (Embratur) lance "Brasil Specialist Rewards", un programme d'incitation visant à récompenser les agents de voyages via des prix en espèces, des cartes-cadeaux et des voyages d'étude.

Les professionnels doivent être certifiés par la plateforme "Brasil Travel Specialist", qui compte déjà plus de 3 000 inscrits, et enregistrer leurs ventes (billets d'avion, minimum de trois nuits d'hôtel ou expériences locales).

Chaque dossier qualifié génère des chances de gagner lors de tirages au sort mensuels et trimestriels.

À chaque nouvelle vente enregistrée, les participants accumulent des chances de remporter des prix. Les inscriptions sont ouvertes et se poursuivront jusqu'au 20 juillet 2026.

L'initiative s'adresse aux professionnels français et de 13 autres marchés stratégiques : Argentine, Chili, Colombie, Pérou, Paraguay, Uruguay, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, États-Unis, Canada et Mexique.

Le point d'orgue de l'opération sera le famtour "Top Sellers" prévu en septembre 2026, qui emmènera les meilleurs vendeurs en immersion dans le Nord-Est ou en Amazonie, avant une cérémonie de remise de prix officielle lors du salon ABAV Expo à São Paulo.

Pour Marcelo Freixo, président d’Embratur, ce dispositif est stratégique pour renforcer la compétitivité du pays et valoriser le rôle des conseillers qui transforment les désirs d'évasion en réservations concrètes.

Le programme Feel Brasil, pour une offre authentique et durable

Le programme s'appuie sur la plateforme "Feel Brasil", développée en partenariat avec le Sebrae, qui répertorie plus de 100 expériences touristiques durables et immersives.

Ce catalogue met en lumière le savoir-faire des micro-entreprises locales, dont 50% sont dirigées par des femmes et plus de 80% génèrent un impact social direct.

En incitant les agents à vendre ces itinéraires (allant des rituels autochtones en Bahia aux sentiers amazoniens), Visit Brasil souhaite promouvoir un tourisme de sens, connecté à l'identité profonde du pays, tout en garantissant une rémunération attractive aux partenaires distributeurs français.

A lire aussi : Le Brésil renforce sa présence sur les grands salons mondiaux

