Kuoni fait le forcing sur le BtoB

Second volet de la politique de Kuoni : la digitalisation. Elle passe par un nouveau site BtoB, qui sera accessible début avril après une période de test avec plusieurs agences. Pour l’occasion, le tour-opérateur a investi 200 à 300 000 €.



« Notre site avait vingt ans et il était nécessaire de proposer une solution plus performante aux agences. Nous ne révolutionnons pas les choses, nous nous remettons aux standards actuels » explique Gonzague de Gélis.



Il promet des améliorations en matière de recherche et de visualisation des produits, un meilleur affichage de l’offre est des actualités du groupe, de nouvelles fonctionnalités pour les devis, les options, ou encore davantage de choix aériens.



Actuellement, les ventes de packages sont réalisées en ligne à hauteur de 20%. Avec ce nouveau site, Kuoni espère faire rapidement passer cette proportion à 40%. En 2027, de nouvelles fonctionnalités devraient également permettre d’y réserver des voyages à la carte.

