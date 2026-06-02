Grève SNCF du 10 juin : des perturbations à prévoir sur les lignes à grande vitesse

Transilien SNCF Voyageurs et Île-de-France Mobilités invitent les voyageurs qui le peuvent à reporter leurs déplacements en train le 10 juin

. Les prévisions détaillées seront communiquées dans chaque région sur tous les canaux d'information à compter de ce lundi 8 juin, en fin de journée.Enfin, en Île-de-France, pouropérés pour le compte d'Île-de-France Mobilités, le trafic sera fortement perturbé sur la plupart des lignes. Les prévisions détaillées pour chaque ligne seront communiquées à compter de ce mardi 9 juin.".