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Grève SNCF du 10 juin : des perturbations à prévoir sur les lignes à grande vitesse

Le trafic régional sera fortement perturbé


La SNCF alerte les passagers que des perturbations sont à prévoir ce mercredi 10 juin 2026, en raison d'un mouvement social national au sein du Groupe.


Rédigé par le Lundi 8 Juin 2026

Grève SNCF du 10 juin : des perturbations sont à prévoir pour les TGV INOUI en France ou vers l'Europe, OUIGO, TGV Lyria, avec en moyenne 2 TGV sur 3 en circulation - DepositPhotos.com, shadow69
Grève SNCF du 10 juin : des perturbations sont à prévoir pour les TGV INOUI en France ou vers l'Europe, OUIGO, TGV Lyria, avec en moyenne 2 TGV sur 3 en circulation - DepositPhotos.com, shadow69
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On en sait plus sur les prévisions de trafic SNCF pour le mercredi 10 juin 2026, alors qu'un mouvement social national est annoncé.

Dans un communiqué, la SNCF annonce que des perturbations sont à prévoir pour les TGV INOUI en France ou vers l'Europe, OUIGO, TGV Lyria, avec en moyenne 2 TGV sur 3 en circulation.

"Tous les clients sont recontactés en cas d'annulation de leur train et bénéficient d'un remboursement ou d'une possibilité de report sur un autre train. Grâce aux places restant disponibles, l'ensemble des clients devrait pouvoir voyager dans la journée", souligne le Groupe.

De même, des perturbations sont à prévoir sur les lignes Intercités de jour et de nuit avec environ 1 train sur 2 qui circulera.

Grève SNCF du 10 juin : en région, un trafic "fortement perturbé"

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Le trafic régional, quant à lui, sera fortement perturbé. Les prévisions détaillées seront communiquées dans chaque région sur tous les canaux d'information à compter de ce lundi 8 juin, en fin de journée.

Enfin, en Île-de-France, pour les trains et RER opérés pour le compte d'Île-de-France Mobilités, le trafic sera fortement perturbé sur la plupart des lignes. Les prévisions détaillées pour chaque ligne seront communiquées à compter de ce mardi 9 juin.

"Transilien SNCF Voyageurs et Île-de-France Mobilités invitent les voyageurs qui le peuvent à reporter leurs déplacements en train le 10 juin".

Lire aussi : Convention EDV - SNCF : "Il est plus que temps qu'on se mette au travail" lance Jean Castex

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Tags : greve, sncf
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