SNCF : 4 syndicats appellent à la grève pour le 10 juin !

Dans un communiqué commun publié le 6 mai 2026 à Paris, les 4 syndicats CGT Cheminots, UNSA Ferroviaire, SUD-Rail et CFDT Cheminots appellent à la grève pour le 10 juin.
Les organisations représentatives des salariés de la SNCF alertent l’absence d’avancées lors des concertations menées ces dernières semaines avec la direction. Elles dénoncent notamment une politique de réorganisation jugée « anxiogène », ainsi que les conséquences des restructurations sur les conditions de travail et la santé des salariés.
Les syndicats évoquent plusieurs sujets de préoccupation : suppressions de postes, réorganisations internes, mobilité professionnelle imposée et évolution de la structure du groupe à travers le processus de filialisation.
Selon eux, ces transformations fragiliseraient l’unité sociale du groupe ferroviaire et pourraient remettre en cause certains accords collectifs historiques.
Le texte met également l’accent sur les revendications salariales. Elles demandent à la direction de répondre aux attentes des cheminots concernant le pouvoir d’achat et les conditions de travail.
Les organisations représentatives des salariés de la SNCF alertent l’absence d’avancées lors des concertations menées ces dernières semaines avec la direction. Elles dénoncent notamment une politique de réorganisation jugée « anxiogène », ainsi que les conséquences des restructurations sur les conditions de travail et la santé des salariés.
Les syndicats évoquent plusieurs sujets de préoccupation : suppressions de postes, réorganisations internes, mobilité professionnelle imposée et évolution de la structure du groupe à travers le processus de filialisation.
Selon eux, ces transformations fragiliseraient l’unité sociale du groupe ferroviaire et pourraient remettre en cause certains accords collectifs historiques.
Le texte met également l’accent sur les revendications salariales. Elles demandent à la direction de répondre aux attentes des cheminots concernant le pouvoir d’achat et les conditions de travail.
Jean Castex : "l’ouverture à la concurrence entraîne des changements profonds"
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Invité au Congrès des Entreprises du Voyage, lundi 4 mai, Jean Castex, Président du groupe SNCF n'a pas caché le chantier important de transformation de l'entreprise : « La concurrence nous pousse à être plus compétitif, ce n'est pas facile. La situation reste complexe.
Il existe un important chantier RH en arrière-plan, avec des discussions soutenues avec les organisations syndicales. Nous sommes engagés dans une logique de transformation qu’il faut accompagner progressivement.
Depuis mon arrivée en novembre, il n'y a pas eu de grève à Noël ni en février. J’espère que le mois de mai permettra d’avancer dans un climat plus apaisé, mais cela demande un travail constant. C'est un combat de tous les instants. Rien ne se fait par décret et les difficultés sont réelles, d’autant plus que l’ouverture à la concurrence entraîne des changements profonds. »
Il existe un important chantier RH en arrière-plan, avec des discussions soutenues avec les organisations syndicales. Nous sommes engagés dans une logique de transformation qu’il faut accompagner progressivement.
Depuis mon arrivée en novembre, il n'y a pas eu de grève à Noël ni en février. J’espère que le mois de mai permettra d’avancer dans un climat plus apaisé, mais cela demande un travail constant. C'est un combat de tous les instants. Rien ne se fait par décret et les difficultés sont réelles, d’autant plus que l’ouverture à la concurrence entraîne des changements profonds. »