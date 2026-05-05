SNCF : 4 syndicats appellent à la grève pour le 10 juin !

Jean Castex qui était invité en début de semaine au congrès des EDV a évoqué le chantier de transformation de la SNCF

Les fédérations syndicales représentatives des cheminots - CGT Cheminots, UNSA Ferroviaire, SUD-Rail et CFDT Cheminots - ont annoncé le dépôt d’un préavis de grève unitaire pour le mercredi 10 juin 2026 au sein du groupe SNCF.

Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 6 Mai 2026

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