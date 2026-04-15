Paiement en ligne : OUIGO intègre PayPal

OUIGO annonce l’intégration de PayPal comme nouveau moyen de paiement sur ses canaux digitaux.
Cette fonctionnalité est disponible depuis le 24 mars 2026 sur le site ouigo.com ainsi que sur l’application mobile.
Avec cette intégration, OUIGO complète les options de paiement déjà proposées à ses utilisateurs.
Les voyageurs peuvent désormais régler leurs billets via PayPal à partir de 30 euros d’achat. Le service inclut également la possibilité de paiement en quatre fois, sous réserve d’acceptation par PayPal.
Cette fonctionnalité est disponible depuis le 24 mars 2026 sur le site ouigo.com ainsi que sur l’application mobile.
Avec cette intégration, OUIGO complète les options de paiement déjà proposées à ses utilisateurs.
Les voyageurs peuvent désormais régler leurs billets via PayPal à partir de 30 euros d’achat. Le service inclut également la possibilité de paiement en quatre fois, sous réserve d’acceptation par PayPal.
Paypal disponible sur Ouigo et SNCF Connect
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Dans le communiqué, Jérôme Laffon, Directeur Général de OUIGO, souligne : « L'intégration de PayPal sur nos canaux démontre une nouvelle fois notre volonté d'écouter nos clients et de répondre à leurs besoins. Chez OUIGO, nous ne cessons de repenser l'expérience de voyage pour la rendre plus simple, plus fluide et toujours plus accessible à tous. »
De son côté, Philippe Daly, Directeur Général de PayPal France, déclare : « Être intégré à OUIGO illustre notre volonté d'accompagner les usages du quotidien, notamment dans des moments aussi fréquents que l'organisation d'un voyage. Nous sommes ravis de proposer aux voyageurs une solution de paiement simple, rapide et sécurisée, qu'ils connaissent déjà et qui leur permet de finaliser leur réservation en quelques clics et en confiance. »
Depuis le 30 mars, les utilisateurs de SNCF Connect peuvent également régler leurs achats via Paypal.
Comme pour Ouigo, cette option est possible pour l’achat de billets de train à partir de 30 euros.
De son côté, Philippe Daly, Directeur Général de PayPal France, déclare : « Être intégré à OUIGO illustre notre volonté d'accompagner les usages du quotidien, notamment dans des moments aussi fréquents que l'organisation d'un voyage. Nous sommes ravis de proposer aux voyageurs une solution de paiement simple, rapide et sécurisée, qu'ils connaissent déjà et qui leur permet de finaliser leur réservation en quelques clics et en confiance. »
Depuis le 30 mars, les utilisateurs de SNCF Connect peuvent également régler leurs achats via Paypal.
Comme pour Ouigo, cette option est possible pour l’achat de billets de train à partir de 30 euros.