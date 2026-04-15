Paiement en ligne : OUIGO intègre PayPal

L'intégration de PayPal sur nos canaux démontre une nouvelle fois notre volonté d'écouter nos clients et de répondre à leurs besoins. Chez OUIGO, nous ne cessons de repenser l'expérience de voyage pour la rendre plus simple, plus fluide et toujours plus accessible à tous.

Être intégré à OUIGO illustre notre volonté d'accompagner les usages du quotidien, notamment dans des moments aussi fréquents que l'organisation d'un voyage. Nous sommes ravis de proposer aux voyageurs une solution de paiement simple, rapide et sécurisée, qu'ils connaissent déjà et qui leur permet de finaliser leur réservation en quelques clics et en confiance.