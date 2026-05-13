Trains de nuit Paris-Tarbes : une solution trouvée pour maintenir la ligne !

Ce mardi 27 mai 2026, SNCF Voyageurs, LISEA, concessionnaire de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, et l’État ont annoncé la mise en place d’un nouveau dispositif permettant d’assurer les trajets entre Paris et Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, en train de nuit.
Ce dispositif permet de faire circuler des trains de nuit conventionnels, des trains Corail dont la vitesse de pointe est de 160 km/h, sur la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, une infrastructure initialement prévue pour des convois pouvant atteindre 320 km/h.
Cette adaptation a nécessité la révision des systèmes de sécurité des locomotives, ainsi qu’une formation ciblée des équipes d’Intercités aux règles de circulation sur les lignes à grande vitesse.
Ce dispositif permet de faire circuler des trains de nuit conventionnels, des trains Corail dont la vitesse de pointe est de 160 km/h, sur la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, une infrastructure initialement prévue pour des convois pouvant atteindre 320 km/h.
Cette adaptation a nécessité la révision des systèmes de sécurité des locomotives, ainsi qu’une formation ciblée des équipes d’Intercités aux règles de circulation sur les lignes à grande vitesse.
Train de nuit Paris-Tarbes : Quels rôles pour les principaux acteurs ?
Autres articles
-
Offres France : Ty-Win accélère sur le train !
-
SNCF : 4 syndicats appellent à la grève pour le 10 juin !
-
Train : nouveaux opérateurs, nouvelles offres, nouveaux enjeux pour les agences ?
-
Convention EDV - SNCF : "Il est plus que temps qu'on se mette au travail" lance Jean Castex
-
Paris Gare de Lyon : le salon TGV INOUI fait peau neuve
L'État a entièrement pris en charge les coûts de modification des systèmes de sécurité des locomotives, pour un total dépassant 700 000 €, en vue de respecter sa promesse de garantir un transit quotidien.
Quant à la SNCF, elle s'est engagée à développer cette déviation innovante par la LGV lorsque le parcours traditionnel est inaccessible.
Enfin, LISEA a collaboré pour l'intégration de ces trains de nuit, en veillant à ce que cela n'impacte pas la fiabilité des déplacements des TGV durant la journée.
A lire : Train de nuit : "nous attendons des décisions à la hauteur des promesses"
Quant à la SNCF, elle s'est engagée à développer cette déviation innovante par la LGV lorsque le parcours traditionnel est inaccessible.
Enfin, LISEA a collaboré pour l'intégration de ces trains de nuit, en veillant à ce que cela n'impacte pas la fiabilité des déplacements des TGV durant la journée.
A lire : Train de nuit : "nous attendons des décisions à la hauteur des promesses"
Train de nuit Paris-Tarbes : L'impact pour les voyageurs
Grâce à ce partenariat, près de 150 trains de nuit Paris-Tarbes pourront circuler chaque année les samedis et dimanches, des jours où ils étaient auparavant supprimés en raison des travaux de modernisation entre Tours et Bordeaux.
Malgré le changement d’itinéraire, les temps de parcours restent inchangés et l’ensemble des dix gares habituelles restent desservies : Paris-Austerlitz, Les Aubrais, Biganos-Facture, Dax, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Bayonne, Orthez, Pau, Lourdes et Tarbes.
A lire : Train de nuit : European Sleeper lance une liaison entre Paris et Berlin
Malgré le changement d’itinéraire, les temps de parcours restent inchangés et l’ensemble des dix gares habituelles restent desservies : Paris-Austerlitz, Les Aubrais, Biganos-Facture, Dax, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Bayonne, Orthez, Pau, Lourdes et Tarbes.
A lire : Train de nuit : European Sleeper lance une liaison entre Paris et Berlin