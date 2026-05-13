Trains de nuit Paris-Tarbes : une solution trouvée pour maintenir la ligne !





Ce dispositif permet de faire circuler des trains de nuit conventionnels, des trains Corail dont la vitesse de pointe est de 160 km/h, sur la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, une infrastructure initialement prévue pour des convois pouvant atteindre 320 km/h.



Cette adaptation a nécessité la révision des systèmes de sécurité des locomotives, ainsi qu’une formation ciblée des équipes d’Intercités aux règles de circulation sur les lignes à grande vitesse.

Ce mardi 27 mai 2026, SNCF Voyageurs, LISEA, concessionnaire de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, et l’État ont annoncé la mise en place d’un nouveau dispositif permettant d’assurer les trajets entre Paris et Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, en train de nuit.Ce dispositif permet de faire circuler des trains de nuit conventionnels, des trains Corail dont la vitesse de pointe est de 160 km/h, sur la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, une infrastructure initialement prévue pour des convois pouvant atteindre 320 km/h.Cette adaptation a nécessité la révision des systèmes de sécurité des locomotives, ainsi qu’une formation ciblée des équipes d’Intercités aux règles de circulation sur les lignes à grande vitesse.



Train de nuit Paris-Tarbes : Quels rôles pour les principaux acteurs ?



Train de nuit Paris-Tarbes : L'impact pour les voyageurs