TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Les Maisons du Voyage lancent une collection dédiée aux jardins du monde

Sept destinations composent cette nouvelle gamme de circuits thématiques


Les Maisons du Voyage enrichissent leur catalogue avec une nouvelle collection de séjours consacrés aux jardins du monde. Le tour-opérateur propose sept itinéraires thématiques en Afrique du Sud, au Brésil, en Chine, en Espagne, en Italie, au Japon et au Sri Lanka autour de jardins botaniques, paysagers ou historiques.


Rédigé par le Mercredi 27 Mai 2026 à 09:03

Les Maisons du Voyage présenteront leur nouvelle collection lors du salon Jardins, Jardin organisé à Paris du 27 au 31 mai 2026 - Photo : Les Maisons du Voyage
Les Maisons du Voyage présenteront leur nouvelle collection lors du salon Jardins, Jardin organisé à Paris du 27 au 31 mai 2026 - Photo : Les Maisons du Voyage
Martinique
Les Maisons du Voyage enrichissent leur catalogue avec une nouvelle collection de voyages consacrés aux jardins du monde.

À travers cette nouvelle gamme, le tour-opérateur souhaite mettre en avant les jardins comme porte d’entrée culturelle des destinations.

Les circuits incluent notamment des rencontres avec des conservateurs, horticulteurs, jardiniers ou producteurs locaux afin de découvrir les savoir-faire et traditions liés à ces espaces.

Les Maisons du Voyage seront également présentes lors de la 20e édition du salon Jardins, Jardin organisée à Paris du 27 au 31 mai 2026.

Des circuits accompagnés par des spécialistes

Parmi les itinéraires proposés figure un voyage en Afrique du Sud consacré aux jardins privés et botaniques du pays, notamment Kirstenbosch et Walter Sisulu.

Le Japon fait également partie des destinations mises en avant avec un circuit accompagné par Denis-Marie Lahellec autour des jardins japonais en automne, entre Tokyo, Kyoto, Kanazawa ou encore l’île de Shikoku.

Au Brésil, un autre voyage permettra notamment de découvrir les jardins de Roberto Burle Marx et le parc d’Inhotim en compagnie du paysagiste Alain Jounon.

L’Italie du Nord complète cette nouvelle collection avec un itinéraire autour des jardins des lacs Majeur et de Côme, ponctué de visites de villas et palais historiques.

A lire aussi : Les jardins, toujours une valeur sûre pour le tourisme

Lu 192 fois
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Casablanca
Dernière heure

Les Maisons du Voyage lancent une collection dédiée aux jardins du monde

CFC Croisières ouvre le Renaissance au public à Marseille en septembre

L’aérien peut-il encore avancer en silos ? [ABO]

La plus belle vitrine de notre métier... c'est toi !

République dominicaine, Maldives : Air France redéploie ses avions pour l'hiver prochain

Brand News

Agents de voyage : 5 attentes fortes vis-à-vis de leurs partenaires tech

Agents de voyage : 5 attentes fortes vis-à-vis de leurs partenaires tech
Le métier d’agent de voyage continue d’évoluer à grande vitesse. Entre multiplication des contenus,...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages avec bail basée à Paris 17e
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

UN MONDE DE VOYAGES - Conseiller voyages polyvalent H/F - CDD/CDI - (Saint-Fargeau-Ponthierry (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PROMOTION CONSEIL VACANCES - Commercial expérimenté H/F - CDI - (France entière)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

PLEIN CAP : une valeur sûre pour une croisière réussie !

PLEIN CAP : une valeur sûre pour une croisière réussie !

Mondial Tourisme élargit son réseau à 31 Mondi Club

Mondial Tourisme élargit son réseau à 31 Mondi Club
Distribution

Distribution

La plus belle vitrine de notre métier... c'est toi !

La plus belle vitrine de notre métier... c'est toi !
Partez en France

Partez en France

Parc Spirou : le pari gagnant de la nouvelle zone Naruto "Konoha Land"

Parc Spirou : le pari gagnant de la nouvelle zone Naruto "Konoha Land"
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Libéria et Sierra Leone, voisins résilients d’Afrique

Libéria et Sierra Leone, voisins résilients d’Afrique
Production

Production

Les Maisons du Voyage lancent une collection dédiée aux jardins du monde

Les Maisons du Voyage lancent une collection dédiée aux jardins du monde
AirMaG

AirMaG

République dominicaine, Maldives : Air France redéploie ses avions pour l'hiver prochain

République dominicaine, Maldives : Air France redéploie ses avions pour l'hiver prochain
Transport

Transport

Transport ferroviaire : ECTAA soutient le paquet européen mais alerte sur les risques de concentration

Transport ferroviaire : ECTAA soutient le paquet européen mais alerte sur les risques de concentration
La Travel Tech

La Travel Tech

Speedmedia : un nouveau binôme à la tête du développement

Speedmedia : un nouveau binôme à la tête du développement
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le groupe hôtelier Minor veut renforcer ses relations avec les agences de voyages

Le groupe hôtelier Minor veut renforcer ses relations avec les agences de voyages
HotelMaG

Hébergement

Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration

Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration
Futuroscopie

Futuroscopie

Parcs aquatiques : un avenir en demi-teintes [ABO]

Parcs aquatiques : un avenir en demi-teintes [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières ouvre le Renaissance au public à Marseille en septembre

CFC Croisières ouvre le Renaissance au public à Marseille en septembre
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel déploiera Sam dans plus de 90 pays à partir de juin 2026

FCM Travel déploiera Sam dans plus de 90 pays à partir de juin 2026
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias