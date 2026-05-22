Les Maisons du Voyage lancent une collection dédiée aux jardins du monde

Les Maisons du Voyage présenteront leur nouvelle collection lors du salon Jardins, Jardin organisé à Paris du 27 au 31 mai 2026 - Photo : Les Maisons du Voyage
Les Maisons du Voyage enrichissent leur catalogue avec une nouvelle collection de voyages consacrés aux jardins du monde.
À travers cette nouvelle gamme, le tour-opérateur souhaite mettre en avant les jardins comme porte d’entrée culturelle des destinations.
Les circuits incluent notamment des rencontres avec des conservateurs, horticulteurs, jardiniers ou producteurs locaux afin de découvrir les savoir-faire et traditions liés à ces espaces.
Les Maisons du Voyage seront également présentes lors de la 20e édition du salon Jardins, Jardin organisée à Paris du 27 au 31 mai 2026.
À travers cette nouvelle gamme, le tour-opérateur souhaite mettre en avant les jardins comme porte d’entrée culturelle des destinations.
Les circuits incluent notamment des rencontres avec des conservateurs, horticulteurs, jardiniers ou producteurs locaux afin de découvrir les savoir-faire et traditions liés à ces espaces.
Les Maisons du Voyage seront également présentes lors de la 20e édition du salon Jardins, Jardin organisée à Paris du 27 au 31 mai 2026.
Des circuits accompagnés par des spécialistes
Parmi les itinéraires proposés figure un voyage en Afrique du Sud consacré aux jardins privés et botaniques du pays, notamment Kirstenbosch et Walter Sisulu.
Le Japon fait également partie des destinations mises en avant avec un circuit accompagné par Denis-Marie Lahellec autour des jardins japonais en automne, entre Tokyo, Kyoto, Kanazawa ou encore l’île de Shikoku.
Au Brésil, un autre voyage permettra notamment de découvrir les jardins de Roberto Burle Marx et le parc d’Inhotim en compagnie du paysagiste Alain Jounon.
L’Italie du Nord complète cette nouvelle collection avec un itinéraire autour des jardins des lacs Majeur et de Côme, ponctué de visites de villas et palais historiques.
A lire aussi : Les jardins, toujours une valeur sûre pour le tourisme
Le Japon fait également partie des destinations mises en avant avec un circuit accompagné par Denis-Marie Lahellec autour des jardins japonais en automne, entre Tokyo, Kyoto, Kanazawa ou encore l’île de Shikoku.
Au Brésil, un autre voyage permettra notamment de découvrir les jardins de Roberto Burle Marx et le parc d’Inhotim en compagnie du paysagiste Alain Jounon.
L’Italie du Nord complète cette nouvelle collection avec un itinéraire autour des jardins des lacs Majeur et de Côme, ponctué de visites de villas et palais historiques.
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