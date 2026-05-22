Les Maisons du Voyage lancent une collection dédiée aux jardins du monde

Parmi les itinéraires proposés figure un voyage enconsacré aux jardins privés et botaniques du pays, notammentetLefait également partie des destinations mises en avant avec un circuit accompagné parautour des jardins japonais en automne, entreou encore l’île de Shikoku.Au Brésil, un autre voyage permettra notamment de découvrir les jardins deet le parc d’Inhotim en compagnie du paysagistecomplète cette nouvelle collection avec un itinéraire autour des jardins des, ponctué de visites de villas et palais historiques.