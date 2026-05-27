Cette table ronde de l’ENAC, organisée dans le cadre du module UTA, a renforcé chez moi une conviction : le transport aérien entre dans une nouvelle phase.



Les débats sur les coûts, les redevances, les capacités et les infrastructures resteront nécessaires. Mais l’avenir du secteur dépendra surtout de sa capacité à créer de la valeur collectivement.



C’est tout le sens de l’UTA : réunir des professionnels issus des différentes composantes de l’écosystème aérien, leur permettre de mieux comprendre les contraintes des autres et faire émerger une culture commune de coopération.



Dans un secteur où les défis sont de plus en plus transversaux - décarbonation, connectivité, expérience client, IA, résilience opérationnelle, compétitivité - cette logique est essentielle.



L’aviation ne peut plus avancer en silos. Compagnies, aéroports, industriels, distributeurs, pouvoirs publics, écoles, territoires, prestataires et acteurs du tourisme devront apprendre à créer davantage de valeur ensemble.



L’avenir appartiendra à ceux qui sauront dépasser l’optimisation isolée : ne plus gérer le passager comme un simple flux, l’aéroport comme un centre de coûts ou la route comme une simple ligne horaire.



Le véritable avantage compétitif appartiendra à ceux qui sauront penser l’aviation comme un écosystème de valeur, et non comme une addition de silos à optimiser.