Lufthansa : 7 millions de passagers optent pour des vols "plus durables"

Au-delà des voyageurs individuels, le Lufthansa Group développe également des offres pour les entreprises. En 2025, plus de 1 680 sociétés ont investi dans des volumes de SAF via des accords spécifiques, dits "bulk deals". À partir de 2 000 euros d’investissement, elles obtiennent un certificat de réduction d’émissions (Scope 3), conforme aux standards internationaux.



Dans le secteur du fret, Lufthansa Cargo propose une option "Sustainable Choice", combinant utilisation de SAF et contribution à des projets de protection climatique certifiés. Les entreprises logistiques peuvent également accéder à des achats en volume à partir de 100 tonnes de SAF.



Le développement de ces offres s’inscrit dans une stratégie globale reposant sur cinq axes : la modernisation de la flotte, l’amélioration de l’efficacité énergétique, l’utilisation accrue de SAF, le développement de solutions intermodales et la mise à disposition d’options de contribution pour les clients.



Par ailleurs, le groupe souligne son engagement de longue date dans la recherche climatique et météorologique, ainsi que le financement de projets certifiés, notamment selon le label "Gold Standard", visant à éviter ou capter les émissions de CO₂ en dehors du secteur aérien.