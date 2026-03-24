Lufthansa : 7 millions de passagers optent pour des vols "plus durables"

En 2025, près de 7 millions de passagers du Lufthansa Group ont choisi des options de vol plus durables - Depositphotos.com @aa-w
La demande pour des solutions de transport aérien plus respectueuses de l’environnement continue de progresser.
En 2025, plus de 5 % des passagers de Lufthansa Group ont choisi une option de vol dite "plus durable", soit près de 7 millions de voyageurs. Une proportion en nette hausse par rapport à 2021, où cette part restait inférieure à 0,1 %.
Cette évolution s’appuie notamment sur le succès des offres "Green Fares", lancées au printemps 2023. Ces tarifs incluent une contribution à la réduction des émissions de CO₂, correspondant à l’empreinte carbone estimée du vol.
À ce jour, plus de 4 millions de passagers ont opté pour ces billets. Depuis fin janvier 2026, ils sont également accessibles aux groupes de plus de neuf personnes sur les vols long-courriers, toutes classes confondues.
À l’approche de la saison estivale, le groupe renforce son dispositif avec le lancement d’une nouvelle offre baptisée "TO Green", destinée aux tour-opérateurs. Inspirée des "Green Fares", elle vise à répondre à une demande croissante pour des options de réservation plus durables, en particulier dans le cadre des voyages de loisirs.
Selon Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer du groupe, cette dynamique confirme l’intérêt des passagers pour ces solutions : chaque contribution permet d’augmenter l’utilisation de carburants durables et de réduire les émissions globales de CO₂.
En 2025, plus de 5 % des passagers de Lufthansa Group ont choisi une option de vol dite "plus durable", soit près de 7 millions de voyageurs. Une proportion en nette hausse par rapport à 2021, où cette part restait inférieure à 0,1 %.
Cette évolution s’appuie notamment sur le succès des offres "Green Fares", lancées au printemps 2023. Ces tarifs incluent une contribution à la réduction des émissions de CO₂, correspondant à l’empreinte carbone estimée du vol.
À ce jour, plus de 4 millions de passagers ont opté pour ces billets. Depuis fin janvier 2026, ils sont également accessibles aux groupes de plus de neuf personnes sur les vols long-courriers, toutes classes confondues.
À l’approche de la saison estivale, le groupe renforce son dispositif avec le lancement d’une nouvelle offre baptisée "TO Green", destinée aux tour-opérateurs. Inspirée des "Green Fares", elle vise à répondre à une demande croissante pour des options de réservation plus durables, en particulier dans le cadre des voyages de loisirs.
Selon Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer du groupe, cette dynamique confirme l’intérêt des passagers pour ces solutions : chaque contribution permet d’augmenter l’utilisation de carburants durables et de réduire les émissions globales de CO₂.
Une montée en puissance du carburant durable
Autres articles
-
Aérien : surcharge carburant, envolée des cours... la crainte d'une pénurie de kérosène ? [ABO]
-
L'Allemagne prépare le rapatriement de ses ressortissants bloqués au Moyen-Orient
-
Baromètre Bourse des Vols : Antilles, Réunion, Maurice et Bangkok en tête en décembre !
-
Avec Amadeus Nevio, Lufthansa redéfinit l’expérience client aérienne
-
Lufthansa se positionne pour la privatisation de TAP
L’année 2025 a également été marquée par une forte progression de l’utilisation de carburants d’aviation durables (SAF), dont les volumes vendus ont plus que doublé.
Produits à partir de résidus biogéniques, ces carburants affichent, sur l’ensemble de leur cycle de vie, une empreinte carbone en moyenne inférieure d’au moins 80 % à celle du kérosène fossile.
Le groupe précise que l’achat d’options de vol durable ne se traduit pas par un ravitaillement direct du vol concerné, mais contribue à l’intégration globale du SAF dans son réseau.
Les quantités correspondantes sont injectées dans les infrastructures aéroportuaires dans un délai de six mois.
Produits à partir de résidus biogéniques, ces carburants affichent, sur l’ensemble de leur cycle de vie, une empreinte carbone en moyenne inférieure d’au moins 80 % à celle du kérosène fossile.
Le groupe précise que l’achat d’options de vol durable ne se traduit pas par un ravitaillement direct du vol concerné, mais contribue à l’intégration globale du SAF dans son réseau.
Les quantités correspondantes sont injectées dans les infrastructures aéroportuaires dans un délai de six mois.
Des solutions dédiées aux entreprises et au fret
Au-delà des voyageurs individuels, le Lufthansa Group développe également des offres pour les entreprises. En 2025, plus de 1 680 sociétés ont investi dans des volumes de SAF via des accords spécifiques, dits "bulk deals". À partir de 2 000 euros d’investissement, elles obtiennent un certificat de réduction d’émissions (Scope 3), conforme aux standards internationaux.
Dans le secteur du fret, Lufthansa Cargo propose une option "Sustainable Choice", combinant utilisation de SAF et contribution à des projets de protection climatique certifiés. Les entreprises logistiques peuvent également accéder à des achats en volume à partir de 100 tonnes de SAF.
Le développement de ces offres s’inscrit dans une stratégie globale reposant sur cinq axes : la modernisation de la flotte, l’amélioration de l’efficacité énergétique, l’utilisation accrue de SAF, le développement de solutions intermodales et la mise à disposition d’options de contribution pour les clients.
Par ailleurs, le groupe souligne son engagement de longue date dans la recherche climatique et météorologique, ainsi que le financement de projets certifiés, notamment selon le label "Gold Standard", visant à éviter ou capter les émissions de CO₂ en dehors du secteur aérien.
Dans le secteur du fret, Lufthansa Cargo propose une option "Sustainable Choice", combinant utilisation de SAF et contribution à des projets de protection climatique certifiés. Les entreprises logistiques peuvent également accéder à des achats en volume à partir de 100 tonnes de SAF.
Le développement de ces offres s’inscrit dans une stratégie globale reposant sur cinq axes : la modernisation de la flotte, l’amélioration de l’efficacité énergétique, l’utilisation accrue de SAF, le développement de solutions intermodales et la mise à disposition d’options de contribution pour les clients.
Par ailleurs, le groupe souligne son engagement de longue date dans la recherche climatique et météorologique, ainsi que le financement de projets certifiés, notamment selon le label "Gold Standard", visant à éviter ou capter les émissions de CO₂ en dehors du secteur aérien.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille