TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Baromètre Bourse des Vols : Antilles, Réunion, Maurice et Bangkok en tête en décembre !

Baromètre mensuel Bourse des Vols


Le baromètre Bourse des Vols / TourMaG de décembre 2025 révèle un marché aérien fortement polarisé. Caroline Gachet, directrice E-commerce chez Penguin World, décrypte pour nous ces tendances. Retrouvez également le TOP 10 des vols au départ des aéroports de Province : Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Bordeaux, Nantes, et Bâle-Mulhouse.


Rédigé par le Vendredi 16 Janvier 2026

TourMaG et Bourse des vols proposent chaque mois un nouveau baromètre vols secs au départ des régions ! - Depositphotos.com Auteur jag_cz
TourMaG et Bourse des vols proposent chaque mois un nouveau baromètre vols secs au départ des régions ! - Depositphotos.com Auteur jag_cz
Worldia
Les données du top 10 confirment une forte polarisation sur les destinations « soleil » historiques et une montée en puissance du long courrier, tout en montrant des comportements de prix très contrastés selon les axes, détaille Caroline Gachet, directrice E-commerce chez Penguin World.

Les Antilles dominent avec Pointe à Pitre (rang 1, 2 040 €) et Fort de France (rang 6, 1 346 €), malgré des tarifs élevés et en légère hausse pour Pointe à Pitre (+1 %) mais en forte baisse sur Fort de France ( 37 %).

La Réunion (rang 3, 2 199 €, +18 %) reste une valeur sûre, avec un niveau de prix le plus élevé du tableau mais qui ne freine pas la demande puisqu’elle figure dans le top 3.

Bangkok (918 €, 45 %) illustre un repositionnement tarifaire très offensif : le prix moyen chute fortement, ce qui consolide son attractivité comme grand long courrier loisir.

Prix en hausse sur Maurice et inflation sur Dubaï

Autres articles
À l’inverse, Maurice (936 €, 80 %) et Dubaï (1 229 €, +45 %) montrent une extrême volatilité, avec un effondrement du prix sur Maurice (probable correction après une année très chère) et une forte inflation sur Dubaï qui se renchérit nettement.

Les destinations maghrébines (Alger 304 €, Marrakech 580 €, Casablanca 568 €) restent positionnées sur des niveaux de prix très compétitifs, souvent inférieurs à 600 €, ce qui soutient des volumes importants.

A lire aussi : TourMaG et Bourse des vols lancent un nouveau baromètre vols secs au départ des régions !

Retrouvez le détail du TOP 10 des destinations pour les aéroports de Province et mais aussi pour les séjours et circuits avec Bourse des Vols.

TOP 10 des destinations au départ de France

TOP 10 DES DESTINATIONS

En prises de commande décembre au départ de France
1
Pointe à Pitre
2 040 €
2
Bangkok
918 €
3
Saint-Denis La Reunion
2 199 €
4
Ile Maurice
936 €
5
Alger Houari Boumedienne
304 €
6
Fort de France
1 346 €
7
Marrakech Menara
580 €
8
Casablanca Mohamed V
568 €
9
Tunis Carthage
471 €
10
Dubaï
1 229 €
Prix moyen par dossier

TOP 10 des destinations au départ de Paris

TOP 10 DE PARIS

En prises de commande décembre
1
Bangkok
779 €
2
Dakar
463 €
3
Pointe à Pitre
2 040 €
4
Lisbonne
411 €
5
Alger
304 €
6
Casablanca
615 €
7
Tunis
783 €
8
Kuala Lumpur
1 070 €
9
La Réunion
2 199 €
10
Marrakech
764 €
Prix moyen par dossier


TOP 10 des destinations au départ de Nice

TOP 10 DE NICE

En nombre de recherches en décembre
1
Monastir Habib Bourguiba
2
Bangkok
3
Phuket
4
Ile Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam
5
Tunis Carthage
6
Comalapa San Salvador
7
Dubai
8
Pointe a Pitre Le Raizet
9
Tokyo (tous aéroports)
10
Fort de France Lamentin

TOP 10 des destinations au départ de Marseille

TOP 10 DE MARSEILLE

En nombre de recherches en décembre
1
Bangkok
2
Ile Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam
3
Seoul (tous aéroports)
4
Istanbul Airport
5
Saint-Denis La Reunion Rolland Garros
6
Alger Houari Boumedienne
7
Pointe a Pitre Le Raizet
8
Antananarivo Ivato
9
Monastir Habib Bourguiba
10
Dubai

TOP 10 des destinations au départ de Lyon

TOP 10 DE LYON

En nombre de recherches en décembre
1
Aéroport à Médine Arabie Saoudite
2
Marrakech Menara
3
Casablanca Mohamed V
4
Bangkok
5
Pointe a Pitre Le Raizet
6
Alger Houari Boumedienne
7
Fort de France Lamentin
8
Ile Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam
9
Montreal Canada (tous aéroports)
10
Tunis Carthage

TOP 10 des destinations au départ de Toulouse

TOP 10 DE TOULOUSE

En nombre de recherches en décembre
1
Ile Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam
2
Saint-Denis La Reunion Rolland Garros
3
Tunis Carthage
4
Alger Houari Boumedienne
5
Oran Ahmed Ben Bella
6
Pointe a Pitre Le Raizet
7
Marrakech Menara
8
Oujda Les Angades
9
Ho Chi Minh Tan Son Nhut
10
Fort de France Lamentin

TOP 10 des destinations au départ de Bordeaux

TOP 10 DE BORDEAUX

En nombre de recherches en décembre
1
Pointe a Pitre Le Raizet
2
Ile Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam
3
Marrakech Menara
4
Fort de France Lamentin
5
Saint-Denis La Reunion Rolland Garros
6
Bangkok
7
Denpasar Ngurah Rai
8
Santa Cruz de Tenerife (tous aéroports)
9
New York City (tous aéroports) NY
10
Rabat Sale

TOP 10 des destinations au départ de Bâle-Mulhouse

TOP 10 DE BALE MULHOUSE

En nombre de recherches en décembre
1
Constantine Ain El Bey
2
Alger Houari Boumedienne
3
Casablanca Mohamed V
4
Ile Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam
5
Marrakech Menara
6
Agadir Almassira
7
Heraklion N Kazantzakis
8
Pointe a Pitre Le Raizet
9
Barcelone
10
Istanbul Sabiha Gokcen

TOP 10 des destinations au départ de Nantes

TOP 10 DE NANTES

En nombre de recherches en décembre
1
Marrakech Menara
2
Fort de France Lamentin
3
Pointe a Pitre Le Raizet
4
Funchal Madère
5
Rome (tous aéroports)
6
Athenes
7
Ile Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam
8
Agadir Almassira
9
Alger Houari Boumedienne
10
Porto


Focus sur Bourse des Voyages :

Baromètre Bourse des Vols : Antilles, Réunion, Maurice et Bangkok en tête en décembre !
Sur Bourse des Voyages, décembre confirme une double dynamique : une forte appétence pour les destinations soleil et affinitaires, notamment les îles et les DOM.

Côté Séjours, les destinations soleil dominent largement les intentions de voyage :
  • Îles Canaries : en tête, portées par leur climat doux et leur accessibilité toute l’année.
  • Île Maurice : confirme son statut de valeur sûre pour les séjours paradisiaques.
  • Maroc : toujours très attractif grâce à sa diversité et sa proximité.
  • Laponie suédoise : séduit les amateurs d’expériences hivernales et de paysages nordiques.
  • République Dominicaine : complète le top avec une forte demande balnéaire.

Côté circuits, les voyageurs plébiscitent des destinations mêlant culture, dépaysement et paysages spectaculaires :
  • Égypte : numéro 1 des circuits, portée par son patrimoine historique unique et la récente ouverture du nouveau musée au Caire.
  • Thaïlande : reste incontournable pour les circuits culture & nature.
  • Norvège : attire pour ses fjords et ses expériences nature.
  • Cap-Vert : gagne en visibilité sur les circuits entre mer et authenticité.
  • Mexique : ferme le classement avec une demande pour ses circuits culturels.

Lu 1461 fois

Tags : aerien, barometre bdv, bdv, vol
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 15 Janvier 2026 - 15:20 Naar Voyages étoffe son équipe commerciale

Mercredi 14 Janvier 2026 - 12:53 Expedia TAAP lance "La French 66" en janvier 2026

Brand News La Travel Tech

Cockpit : le moteur de recherche le plus complet du marché

Cockpit : le moteur de recherche le plus complet du marché
Souhaitez-vous conseiller vos clients de manière individuelle et complète et ne pas perdre de temps...
Dernière heure

GNV renforce sa flotte avec l’arrivée du GNV Altair

Le tourisme d’affaires expérientiel : vivre plutôt que participer

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?

Jet tours : une collection "Signature" pour muscler l'offre des agences

Voyamar : Léna Guiserix nouvelle commerciale Grand Ouest

Brand News

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre
Cet hiver Quartier Libre complète son offre en Laponie. Et ce n’est pas une, ni même deux, mais...
Les annonces

ORSUD - Conseiller(ère) voyages d’affaires - CDI - (Marseille 9e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Toulon (83))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller Voyages expérimenté H/F - CDD - (Montpellier (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !
Distribution

Distribution

Fitour : une nouvelle agence et une envie de sortir de sa zone d'influence

Fitour : une nouvelle agence et une envie de sortir de sa zone d'influence
Partez en France

Partez en France

Vacances de fin d’année : entre affluence et stabilité

Vacances de fin d’année : entre affluence et stabilité
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Jet tours : une collection "Signature" pour muscler l'offre des agences

Jet tours : une collection "Signature" pour muscler l'offre des agences
Production

Production

L'UCPA bannit les écrans : 100 "colos déconnectées" dès février 2026

L'UCPA bannit les écrans : 100 "colos déconnectées" dès février 2026
AirMaG

AirMaG

Ce n'est plus Air New Zealand : voici la nouvelle compagnie la plus sûre au monde pour 2026

Ce n'est plus Air New Zealand : voici la nouvelle compagnie la plus sûre au monde pour 2026
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

Baromètre Bourse des Vols : Antilles, Réunion, Maurice et Bangkok en tête en décembre !

Baromètre Bourse des Vols : Antilles, Réunion, Maurice et Bangkok en tête en décembre !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

L'Hôtel du Louvre la joue... Emily in Paris !

L'Hôtel du Louvre la joue... Emily in Paris !
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Futuroscopie

Futuroscopie

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable
CruiseMaG

CruiseMaG

GNV renforce sa flotte avec l’arrivée du GNV Altair

GNV renforce sa flotte avec l’arrivée du GNV Altair
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias