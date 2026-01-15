Baromètre Bourse des Vols : Antilles, Réunion, Maurice et Bangkok en tête en décembre !

TourMaG et Bourse des vols proposent chaque mois un nouveau baromètre vols secs au départ des régions ! - Depositphotos.com Auteur jag_cz
Les données du top 10 confirment une forte polarisation sur les destinations « soleil » historiques et une montée en puissance du long courrier, tout en montrant des comportements de prix très contrastés selon les axes, détaille Caroline Gachet, directrice E-commerce chez Penguin World.
Les Antilles dominent avec Pointe à Pitre (rang 1, 2 040 €) et Fort de France (rang 6, 1 346 €), malgré des tarifs élevés et en légère hausse pour Pointe à Pitre (+1 %) mais en forte baisse sur Fort de France ( 37 %).
La Réunion (rang 3, 2 199 €, +18 %) reste une valeur sûre, avec un niveau de prix le plus élevé du tableau mais qui ne freine pas la demande puisqu’elle figure dans le top 3.
Bangkok (918 €, 45 %) illustre un repositionnement tarifaire très offensif : le prix moyen chute fortement, ce qui consolide son attractivité comme grand long courrier loisir.
Les Antilles dominent avec Pointe à Pitre (rang 1, 2 040 €) et Fort de France (rang 6, 1 346 €), malgré des tarifs élevés et en légère hausse pour Pointe à Pitre (+1 %) mais en forte baisse sur Fort de France ( 37 %).
La Réunion (rang 3, 2 199 €, +18 %) reste une valeur sûre, avec un niveau de prix le plus élevé du tableau mais qui ne freine pas la demande puisqu’elle figure dans le top 3.
Bangkok (918 €, 45 %) illustre un repositionnement tarifaire très offensif : le prix moyen chute fortement, ce qui consolide son attractivité comme grand long courrier loisir.
Prix en hausse sur Maurice et inflation sur Dubaï
Autres articles
-
Journée mondiale des passagers : un hommage en trompe-l’œil
-
Vols secs octobre : toutes les tendances au départ de Paris et province
-
Baromètre Bourse des Vols septembre : Bangkok en tête !
-
Grève du 18 septembre : SNCF, RATP, aérien... à quoi s'attendre ?
-
Baromètre Bourse des Vols juillet - août : Outre-Mer, Asie, Maghreb en tête !
À l’inverse, Maurice (936 €, 80 %) et Dubaï (1 229 €, +45 %) montrent une extrême volatilité, avec un effondrement du prix sur Maurice (probable correction après une année très chère) et une forte inflation sur Dubaï qui se renchérit nettement.
Les destinations maghrébines (Alger 304 €, Marrakech 580 €, Casablanca 568 €) restent positionnées sur des niveaux de prix très compétitifs, souvent inférieurs à 600 €, ce qui soutient des volumes importants.
A lire aussi : TourMaG et Bourse des vols lancent un nouveau baromètre vols secs au départ des régions !
Retrouvez le détail du TOP 10 des destinations pour les aéroports de Province et mais aussi pour les séjours et circuits avec Bourse des Vols.
Les destinations maghrébines (Alger 304 €, Marrakech 580 €, Casablanca 568 €) restent positionnées sur des niveaux de prix très compétitifs, souvent inférieurs à 600 €, ce qui soutient des volumes importants.
A lire aussi : TourMaG et Bourse des vols lancent un nouveau baromètre vols secs au départ des régions !
Retrouvez le détail du TOP 10 des destinations pour les aéroports de Province et mais aussi pour les séjours et circuits avec Bourse des Vols.
TOP 10 des destinations au départ de France
TOP 10 DES DESTINATIONS
▶ En prises de commande décembre au départ de France
1
Pointe à Pitre
2 040 €
2
Bangkok
918 €
3
Saint-Denis La Reunion
2 199 €
4
Ile Maurice
936 €
5
Alger Houari Boumedienne
304 €
6
Fort de France
1 346 €
7
Marrakech Menara
580 €
8
Casablanca Mohamed V
568 €
9
Tunis Carthage
471 €
10
Dubaï
1 229 €
Prix moyen par dossier
TOP 10 des destinations au départ de Paris
TOP 10 DE PARIS
▶ En prises de commande décembre
1
Bangkok
779 €
2
Dakar
463 €
3
Pointe à Pitre
2 040 €
4
Lisbonne
411 €
5
Alger
304 €
6
Casablanca
615 €
7
Tunis
783 €
8
Kuala Lumpur
1 070 €
9
La Réunion
2 199 €
10
Marrakech
764 €
Prix moyen par dossier
TOP 10 des destinations au départ de Nice
TOP 10 DE NICE
▶ En nombre de recherches en décembre
1
Monastir Habib Bourguiba
2
Bangkok
3
Phuket
4
Ile Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam
5
Tunis Carthage
6
Comalapa San Salvador
7
Dubai
8
Pointe a Pitre Le Raizet
9
Tokyo (tous aéroports)
10
Fort de France Lamentin
TOP 10 des destinations au départ de Marseille
TOP 10 DE MARSEILLE
▶ En nombre de recherches en décembre
1
Bangkok
2
Ile Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam
3
Seoul (tous aéroports)
4
Istanbul Airport
5
Saint-Denis La Reunion Rolland Garros
6
Alger Houari Boumedienne
7
Pointe a Pitre Le Raizet
8
Antananarivo Ivato
9
Monastir Habib Bourguiba
10
Dubai
TOP 10 des destinations au départ de Lyon
TOP 10 DE LYON
▶ En nombre de recherches en décembre
1
Aéroport à Médine Arabie Saoudite
2
Marrakech Menara
3
Casablanca Mohamed V
4
Bangkok
5
Pointe a Pitre Le Raizet
6
Alger Houari Boumedienne
7
Fort de France Lamentin
8
Ile Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam
9
Montreal Canada (tous aéroports)
10
Tunis Carthage
TOP 10 des destinations au départ de Toulouse
TOP 10 DE TOULOUSE
▶ En nombre de recherches en décembre
1
Ile Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam
2
Saint-Denis La Reunion Rolland Garros
3
Tunis Carthage
4
Alger Houari Boumedienne
5
Oran Ahmed Ben Bella
6
Pointe a Pitre Le Raizet
7
Marrakech Menara
8
Oujda Les Angades
9
Ho Chi Minh Tan Son Nhut
10
Fort de France Lamentin
TOP 10 des destinations au départ de Bordeaux
TOP 10 DE BORDEAUX
▶ En nombre de recherches en décembre
1
Pointe a Pitre Le Raizet
2
Ile Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam
3
Marrakech Menara
4
Fort de France Lamentin
5
Saint-Denis La Reunion Rolland Garros
6
Bangkok
7
Denpasar Ngurah Rai
8
Santa Cruz de Tenerife (tous aéroports)
9
New York City (tous aéroports) NY
10
Rabat Sale
TOP 10 des destinations au départ de Bâle-Mulhouse
TOP 10 DE BALE MULHOUSE
▶ En nombre de recherches en décembre
1
Constantine Ain El Bey
2
Alger Houari Boumedienne
3
Casablanca Mohamed V
4
Ile Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam
5
Marrakech Menara
6
Agadir Almassira
7
Heraklion N Kazantzakis
8
Pointe a Pitre Le Raizet
9
Barcelone
10
Istanbul Sabiha Gokcen
TOP 10 des destinations au départ de Nantes
TOP 10 DE NANTES
▶ En nombre de recherches en décembre
1
Marrakech Menara
2
Fort de France Lamentin
3
Pointe a Pitre Le Raizet
4
Funchal Madère
5
Rome (tous aéroports)
6
Athenes
7
Ile Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam
8
Agadir Almassira
9
Alger Houari Boumedienne
10
Porto
Focus sur Bourse des Voyages :
Sur Bourse des Voyages, décembre confirme une double dynamique : une forte appétence pour les destinations soleil et affinitaires, notamment les îles et les DOM.
Côté Séjours, les destinations soleil dominent largement les intentions de voyage :
Côté circuits, les voyageurs plébiscitent des destinations mêlant culture, dépaysement et paysages spectaculaires :
Côté Séjours, les destinations soleil dominent largement les intentions de voyage :
- Îles Canaries : en tête, portées par leur climat doux et leur accessibilité toute l’année.
- Île Maurice : confirme son statut de valeur sûre pour les séjours paradisiaques.
- Maroc : toujours très attractif grâce à sa diversité et sa proximité.
- Laponie suédoise : séduit les amateurs d’expériences hivernales et de paysages nordiques.
- République Dominicaine : complète le top avec une forte demande balnéaire.
Côté circuits, les voyageurs plébiscitent des destinations mêlant culture, dépaysement et paysages spectaculaires :
- Égypte : numéro 1 des circuits, portée par son patrimoine historique unique et la récente ouverture du nouveau musée au Caire.
- Thaïlande : reste incontournable pour les circuits culture & nature.
- Norvège : attire pour ses fjords et ses expériences nature.
- Cap-Vert : gagne en visibilité sur les circuits entre mer et authenticité.
- Mexique : ferme le classement avec une demande pour ses circuits culturels.