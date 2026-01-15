Baromètre Bourse des Vols : Antilles, Réunion, Maurice et Bangkok en tête en décembre !

Les Antilles dominent avec Pointe à Pitre (rang 1, 2 040 €) et Fort de France (rang 6, 1 346 €), malgré des tarifs élevés et en légère hausse pour Pointe à Pitre (+1 %) mais en forte baisse sur Fort de France ( 37 %).



La Réunion (rang 3, 2 199 €, +18 %) reste une valeur sûre, avec un niveau de prix le plus élevé du tableau mais qui ne freine pas la demande puisqu’elle figure dans le top 3.



Bangkok (918 €, 45 %) illustre un repositionnement tarifaire très offensif : le prix moyen chute fortement, ce qui consolide son attractivité comme grand long courrier loisir. Les données du top 10 confirment une forte polarisation sur les destinations «» historiques et une montée en puissance du long courrier, tout en montrant des comportements de prix très contrastés selon les axes, détaille Caroline Gachet, directrice E-commerce chez Penguin World.Les Antilles dominent avec Pointe à Pitre (rang 1, 2 040 €) et Fort de France (rang 6, 1 346 €), malgré des tarifs élevés et en légère hausse pour Pointe à Pitre (+1 %) mais en forte baisse sur Fort de France ( 37 %).La Réunion (rang 3, 2 199 €, +18 %) reste une valeur sûre, avec un niveau de prix le plus élevé du tableau mais qui ne freine pas la demande puisqu’elle figure dans le top 3.Bangkok (918 €, 45 %) illustre un repositionnement tarifaire très offensif : le prix moyen chute fortement, ce qui consolide son attractivité comme grand long courrier loisir.



Prix en hausse sur Maurice et inflation sur Dubaï



TOP 10 des destinations au départ de France

TOP 10 DES DESTINATIONS ▶ En prises de commande décembre au départ de France 1 Pointe à Pitre 2 040 € 2 Bangkok 918 € 3 Saint-Denis La Reunion 2 199 € 4 Ile Maurice 936 € 5 Alger Houari Boumedienne 304 € 6 Fort de France 1 346 € 7 Marrakech Menara 580 € 8 Casablanca Mohamed V 568 € 9 Tunis Carthage 471 € 10 Dubaï 1 229 € Prix moyen par dossier



TOP 10 des destinations au départ de Paris

TOP 10 DE PARIS ▶ En prises de commande décembre 1 Bangkok 779 € 2 Dakar 463 € 3 Pointe à Pitre 2 040 € 4 Lisbonne 411 € 5 Alger 304 € 6 Casablanca 615 € 7 Tunis 783 € 8 Kuala Lumpur 1 070 € 9 La Réunion 2 199 € 10 Marrakech 764 € Prix moyen par dossier



TOP 10 des destinations au départ de Nice

TOP 10 DE NICE ▶ En nombre de recherches en décembre 1 Monastir Habib Bourguiba 2 Bangkok 3 Phuket 4 Ile Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam 5 Tunis Carthage 6 Comalapa San Salvador 7 Dubai 8 Pointe a Pitre Le Raizet 9 Tokyo (tous aéroports) 10 Fort de France Lamentin



TOP 10 des destinations au départ de Marseille

TOP 10 DE MARSEILLE ▶ En nombre de recherches en décembre 1 Bangkok 2 Ile Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam 3 Seoul (tous aéroports) 4 Istanbul Airport 5 Saint-Denis La Reunion Rolland Garros 6 Alger Houari Boumedienne 7 Pointe a Pitre Le Raizet 8 Antananarivo Ivato 9 Monastir Habib Bourguiba 10 Dubai



TOP 10 des destinations au départ de Lyon

TOP 10 DE LYON ▶ En nombre de recherches en décembre 1 Aéroport à Médine Arabie Saoudite 2 Marrakech Menara 3 Casablanca Mohamed V 4 Bangkok 5 Pointe a Pitre Le Raizet 6 Alger Houari Boumedienne 7 Fort de France Lamentin 8 Ile Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam 9 Montreal Canada (tous aéroports) 10 Tunis Carthage



TOP 10 des destinations au départ de Toulouse

TOP 10 DE TOULOUSE ▶ En nombre de recherches en décembre 1 Ile Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam 2 Saint-Denis La Reunion Rolland Garros 3 Tunis Carthage 4 Alger Houari Boumedienne 5 Oran Ahmed Ben Bella 6 Pointe a Pitre Le Raizet 7 Marrakech Menara 8 Oujda Les Angades 9 Ho Chi Minh Tan Son Nhut 10 Fort de France Lamentin



TOP 10 des destinations au départ de Bordeaux

TOP 10 DE BORDEAUX ▶ En nombre de recherches en décembre 1 Pointe a Pitre Le Raizet 2 Ile Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam 3 Marrakech Menara 4 Fort de France Lamentin 5 Saint-Denis La Reunion Rolland Garros 6 Bangkok 7 Denpasar Ngurah Rai 8 Santa Cruz de Tenerife (tous aéroports) 9 New York City (tous aéroports) NY 10 Rabat Sale



TOP 10 des destinations au départ de Bâle-Mulhouse

TOP 10 DE BALE MULHOUSE ▶ En nombre de recherches en décembre 1 Constantine Ain El Bey 2 Alger Houari Boumedienne 3 Casablanca Mohamed V 4 Ile Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam 5 Marrakech Menara 6 Agadir Almassira 7 Heraklion N Kazantzakis 8 Pointe a Pitre Le Raizet 9 Barcelone 10 Istanbul Sabiha Gokcen



TOP 10 des destinations au départ de Nantes

TOP 10 DE NANTES ▶ En nombre de recherches en décembre 1 Marrakech Menara 2 Fort de France Lamentin 3 Pointe a Pitre Le Raizet 4 Funchal Madère 5 Rome (tous aéroports) 6 Athenes 7 Ile Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam 8 Agadir Almassira 9 Alger Houari Boumedienne 10 Porto



