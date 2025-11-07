Vols secs octobre : toutes les tendances au départ de Paris et province

Bourse de vols et TourMaG dévoilent le baromètre vols secs du mois d'octobre au départ des aéroports parisiens mais aussi de Province.
Caroline Gachet, directrice E-commerce chez Penguin World nous livre son analyse : "Les destinations soleil historiques (Antilles, La Réunion, Maghreb) restent très demandées, malgré la poursuite de la hausse des prix sur certains axes.
Bangkok s’impose encore comme la référence long-courrier, en tête des réservations malgré un tarif en forte progression. Le Maghreb (Alger, Marrakech, Oran) conserve une clientèle fidèle et bénéficie de tarifs compétitifs.
On note une nette accélération des départs depuis la province (Lyon, Marseille, Bordeaux…), avec une préférence pour les vols directs vers DOM-TOM et le Maghreb, traduisant l’évitement de Paris.
Le segment international long-courrier (Maurice, Dubaï, New York) confirme sa montée en puissance, les voyageurs cherchent le dépaysement tandis que Porto et Lisbonne continuent d’attirer grâce à leur dynamisme tarifaire et une offre dense.
En résumé, une attractivité confirmée sur les axes historiques, très forte poussée du long-courrier et régionalisation des départs."
TOP 10 des destinations (vols secs) au départ de France
TOP 10 des destinations au départ de Paris
TOP 10 des destinations au départ de Nice
TOP 10 des destinations au départ de Bordeaux
TOP 10 des destinations au départ de Marseille
TOP 10 des destinations au départ de Lyon
TOP 10 des destinations au départ de Nantes
TOP 10 des destinations au départ de Toulouse
TOP 10 des destinations au départ de Bâle-Mulhouse
