TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Vols secs octobre : toutes les tendances au départ de Paris et province

baromètre mensuel Bourse des Vols


Selon le baromètre vols secs Bourse de vols – TourMaG d’octobre, les destinations soleil et long-courriers dominent les réservations. Sur le réseau moyen-courrier, c'est le Maghreb qui domine. Retrouvez les tendances au départ des aéroports parisiens mais aussi de Marseille, Nice, Lyon, Nantes, Bâle-Mulhouse, Bordeaux et Toulouse.


Rédigé par le Lundi 10 Novembre 2025

Vols secs octobre : toutes les tendances au départ de Paris et province
Legends and Paradise
Bourse de vols et TourMaG dévoilent le baromètre vols secs du mois d'octobre au départ des aéroports parisiens mais aussi de Province.

Caroline Gachet, directrice E-commerce chez Penguin World nous livre son analyse : "Les destinations soleil historiques (Antilles, La Réunion, Maghreb) restent très demandées, malgré la poursuite de la hausse des prix sur certains axes.

Bangkok s’impose encore comme la référence long-courrier, en tête des réservations malgré un tarif en forte progression. Le Maghreb (Alger, Marrakech, Oran) conserve une clientèle fidèle et bénéficie de tarifs compétitifs.

On note une nette accélération des départs depuis la province (Lyon, Marseille, Bordeaux…), avec une préférence pour les vols directs vers DOM-TOM et le Maghreb, traduisant l’évitement de Paris.

Le segment international long-courrier (Maurice, Dubaï, New York) confirme sa montée en puissance, les voyageurs cherchent le dépaysement tandis que Porto et Lisbonne continuent d’attirer grâce à leur dynamisme tarifaire et une offre dense.

En résumé, une attractivité confirmée sur les axes historiques, très forte poussée du long-courrier et régionalisation des départs."

TOP 10 des destinations (vols secs) au départ de France

TOP 10 des destinations au départ de Paris

TOP 10 des destinations au départ de Nice

TOP 10 des destinations au départ de Bordeaux

TOP 10 des destinations au départ de Marseille

TOP 10 des destinations au départ de Lyon

TOP 10 des destinations au départ de Nantes

TOP 10 des destinations au départ de Toulouse

TOP 10 des destinations au départ de Bâle-Mulhouse

TOP 10 des destinations (vols secs) au départ de France


TOP 10 des destinations au départ de Paris


TOP 10 des destinations au départ de Nice


TOP 10 des destinations au départ de Bordeaux


TOP 10 des destinations au départ de Marseille


TOP 10 des destinations au départ de Lyon


TOP 10 des destinations au départ de Nantes


TOP 10 des destinations au départ de Toulouse


TOP 10 des destinations au départ de Bâle-Mulhouse


Lu 314 fois

Tags : bdv
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 7 Novembre 2025 - 18:34 Emirates investit dans la reconnaissance faciale à Dubaï

Vendredi 7 Novembre 2025 - 18:19 Turkish Airlines reprend les vols vers Souleimaniye (Irak)

Climats du Monde

Brand news AirMaG

République dominicaine : Air Caraïbes réinvente le voyage sur mesure avec trois destinations de rêve

République dominicaine : Air Caraïbes réinvente le voyage sur mesure avec trois destinations de rêve
Deuxième plus grande île des Caraïbes avec ses 48 000 kilomètres carrés, la République dominicaine...
Dernière heure

Vols secs octobre : toutes les tendances au départ de Paris et province

Elodie Blanchot : nos départs garantis (GIR) 2026 sont arrivés !

Déconnexion Voyages : une nouvelle agence née d’un voyage initiatique et du réseau MyWay

Correspondance manquée : l’agence tenue de rembourser les frais de réacheminement

30 COP, 6 rapports du GIEC... le tourisme reste sourd à l’urgence climatique !

Brand News

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive
Le DITEX amorce une nouvelle ère en 2026 avec un format immersif et sélectif. Conçu à partir d’une...
Les annonces

BCD TRAVEL - Conseillers voyages d'affaires H/F - CDI - (Présentiel sur Paris, Montpellier, Lille, Montrouge ou travail à distance)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Avranches (50))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis
Distribution

Distribution

Déconnexion Voyages : une nouvelle agence née d’un voyage initiatique et du réseau MyWay

Déconnexion Voyages : une nouvelle agence née d’un voyage initiatique et du réseau MyWay
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Elodie Blanchot : nos départs garantis (GIR) 2026 sont arrivés !

Elodie Blanchot : nos départs garantis (GIR) 2026 sont arrivés !
Production

Production

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest
AirMaG

AirMaG

Vols secs octobre : toutes les tendances au départ de Paris et province

Vols secs octobre : toutes les tendances au départ de Paris et province
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Expedia TAAP : deux voyages à gagner et des promotions exceptionnelles pour le Black Friday

Expedia TAAP : deux voyages à gagner et des promotions exceptionnelles pour le Black Friday
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le privilège de voyager avec Regent Seven Seas Cruises®

Le privilège de voyager avec Regent Seven Seas Cruises®
HotelMaG

Hébergement

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence
Futuroscopie

Futuroscopie

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

La Ligne du Spitzberg, une découverte « tout inclus » de la Norvège et du Spitzberg

La Ligne du Spitzberg, une découverte « tout inclus » de la Norvège et du Spitzberg
TravelJobs

Emploi & Formation

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias