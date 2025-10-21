Baromètre Bourse des Vols septembre : Bangkok en tête !

"Les destinations phares de l’été (DOM-TOM, Maghreb et Europe du Sud) confirment leur attractivité en septembre, bien que les réservations se concentrent davantage sur la dernière minute.



Les Antilles et La Réunion restent parmi les valeurs sûres, avec une demande soutenue malgré des tarifs en hausse. Bangkok conserve son statut de référence sur le long-courrier, portée par une clientèle prête à investir pour des séjours prolongés. Le Maghreb reste solide avec Alger, Marrakech et Oran, soutenus par une clientèle fidèle et des prix accessibles.



En parallèle, l’Europe du Sud (notamment Porto) profite d’un bon dynamisme grâce à une offre dense et compétitive. Les départs depuis la province progressent, surtout depuis Lyon et Marseille, où les recherches vers les DOM-TOM et le Maghreb gagnent du terrain.

Cette tendance traduit la volonté des voyageurs d’éviter Paris et de privilégier les vols directs régionaux."