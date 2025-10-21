Baromètre Bourse des Vols septembre : Bangkok en tête !

TourMaG et Bourse des vols proposent chaque mois un nouveau baromètre vols secs au départ des régions ! - Depositphotos.com Auteur jag_cz
Selon les données publiées par Bourse des Vols en partenariat avec TourMaG, Bangkok s’impose en septembre comme la destination la plus demandée au départ de la France.
La capitale thaïlandaise devance Pointe-à-Pitre et La Réunion. Les destinations du Maghreb restent bien représentées, avec Alger et Marrakech. Les Antilles françaises confirment leur attractivité avec Fort-de-France, tandis que Dubaï et l’île Maurice conservent leur statut de valeurs sûres. Porto et Oran cloturent ce top 10.
A lire aussi : TourMaG et Bourse des vols lancent un nouveau baromètre vols secs au départ des régions !
TOP 10 des destinations au départ de France
TOP 10 des destinations au départ de Paris
TOP 10 des destinations au départ de Nice
TOP 10 des destinations au départ de Marseille
TOP 10 des destinations au départ de Lyon
TOP 10 des destinations au départ de Toulouse
TOP destinations Séjours et Circuits
Ce qu'il faut retenir du baromètre BDV.fr - TourMaG
Caroline Gachet, directrice E-commerce chez Penguin World détaille : "Les destinations phares de l’été (DOM-TOM, Maghreb et Europe du Sud) confirment leur attractivité en septembre, bien que les réservations se concentrent davantage sur la dernière minute.
Les Antilles et La Réunion restent parmi les valeurs sûres, avec une demande soutenue malgré des tarifs en hausse. Bangkok conserve son statut de référence sur le long-courrier, portée par une clientèle prête à investir pour des séjours prolongés. Le Maghreb reste solide avec Alger, Marrakech et Oran, soutenus par une clientèle fidèle et des prix accessibles.
En parallèle, l’Europe du Sud (notamment Porto) profite d’un bon dynamisme grâce à une offre dense et compétitive. Les départs depuis la province progressent, surtout depuis Lyon et Marseille, où les recherches vers les DOM-TOM et le Maghreb gagnent du terrain.
Cette tendance traduit la volonté des voyageurs d’éviter Paris et de privilégier les vols directs régionaux."
TOP 10 des destinations au départ de France
TOP 10 des destinations au départ de Paris
Pointe-à-Pitre s’impose en septembre comme la destination la plus réservée au départ de Paris.
La capitale guadeloupéenne devance Tunis et Bangkok. Les Antilles françaises restent très prisées avec Fort-de-France et La Réunion dans le top 5.
Les destinations méditerranéennes tirent également leur épingle du jeu : Malaga, Nice, Casablanca et Istanbul séduisent par leur accessibilité. Enfin, l’île Maurice conserve une place de choix parmi les destinations long-courriers les plus recherchées.
TOP 10 des destinations au départ de Nice
Les voyageurs azuréens affichent en septembre une nette préférence pour les destinations lointaines. Bangkok arrive en tête des recherches effectuées depuis Nice, suivie de l’île Maurice et de Phuket. La Réunion et New York complètent le top 5.
Tunis et Marrakech conservent également une place solide.
TOP 10 des destinations au départ de Marseille
Les voyageurs marseillais ont en septembre largement orienté leurs recherches vers les destinations du sud et de l’océan Indien. Alger se hisse en tête du classement. Derrière, Saint-Denis de La Réunion et l’île Maurice occupent les deuxième et troisième places.
Bangkok, en quatrième position, devance Pointe-à-Pitre et Marrakech, deux destinations long-courriers populaires. Enfin, la présence de Madagascar avec Antananarivo et Nosy Be, ainsi que de Phuket et Tokyo, témoigne d’un fort intérêt pour l’Asie et l’océan Indien.
TOP 10 des destinations au départ de Lyon
Les voyageurs lyonnais ont privilégié en septembre les îles lointaines et le Maghreb. La Réunion arrive en tête, devant Béjaïa et l’île Maurice. Alger, Oran et Tunis confirment la forte demande vers l’Afrique du Nord, tandis que Bangkok séduit les amateurs d’Asie.
Marrakech, Londres et Pointe-à-Pitre complètent ce top 10 varié entre soleil, culture et évasion.
TOP 10 des destinations au départ de Toulouse
Les Toulousains ont plébiscité les destinations lointaines. La Réunion arrive en tête des recherches, suivie de l’île Maurice et de Bangkok.
Pointe-à-Pitre et Ho Chi Minh confirment l’attrait pour les longs courriers, tandis que Marrakech et Alger restent des valeurs sûres.
Enfin, Paris, Ajaccio et Oujda complètent ce top 10.
Séjours et circuits : baromètre du mois Bourse des Voyages
Le mois de septembre marque la transition entre été et automne, avec deux tendances fortes. Les destinations soleil proches (Canaries, Maroc, etc.) conservent leur succès tandis que le long-courrier (Thaïlande, Vietnam, Maurice) s’impose de plus en plus sur les recherches et réservations, porté par un attrait retrouvé pour le dépaysement.