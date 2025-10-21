TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Baromètre Bourse des Vols septembre : Bangkok en tête !

baromètre mensuel Bourse des Vols


Bangkok domine le classement des destinations les plus demandées en septembre, selon le baromètre Bourse des Vols – TourMaG. La Thaïlande, les Antilles et l’océan Indien confirment leur attractivité, tandis que le Maghreb et l’Europe du Sud séduisent toujours.


Rédigé par le Mardi 21 Octobre 2025

TourMaG et Bourse des vols proposent chaque mois un nouveau baromètre vols secs au départ des régions ! - Depositphotos.com Auteur jag_cz
TourMaG et Bourse des vols proposent chaque mois un nouveau baromètre vols secs au départ des régions ! - Depositphotos.com Auteur jag_cz
Assurever
Selon les données publiées par Bourse des Vols en partenariat avec TourMaG, Bangkok s’impose en septembre comme la destination la plus demandée au départ de la France.

La capitale thaïlandaise devance Pointe-à-Pitre et La Réunion. Les destinations du Maghreb restent bien représentées, avec Alger et Marrakech. Les Antilles françaises confirment leur attractivité avec Fort-de-France, tandis que Dubaï et l’île Maurice conservent leur statut de valeurs sûres. Porto et Oran cloturent ce top 10.

A lire aussi : TourMaG et Bourse des vols lancent un nouveau baromètre vols secs au départ des régions !

Au sommaire :


Ce qu'il faut retenir du baromètre BDV.fr - TourMaG

Caroline Gachet, directrice E-commerce chez Penguin World détaille : "Les destinations phares de l’été (DOM-TOM, Maghreb et Europe du Sud) confirment leur attractivité en septembre, bien que les réservations se concentrent davantage sur la dernière minute.

Les Antilles et La Réunion restent parmi les valeurs sûres, avec une demande soutenue malgré des tarifs en hausse. Bangkok conserve son statut de référence sur le long-courrier, portée par une clientèle prête à investir pour des séjours prolongés. Le Maghreb reste solide avec Alger, Marrakech et Oran, soutenus par une clientèle fidèle et des prix accessibles.

En parallèle, l’Europe du Sud (notamment Porto) profite d’un bon dynamisme grâce à une offre dense et compétitive. Les départs depuis la province progressent, surtout depuis Lyon et Marseille, où les recherches vers les DOM-TOM et le Maghreb gagnent du terrain.

Cette tendance traduit la volonté des voyageurs d’éviter Paris et de privilégier les vols directs régionaux."

TOP 10 des destinations au départ de France


TOP 10 des destinations au départ de Paris

Baromètre Bourse des Vols septembre : Bangkok en tête !
Pointe-à-Pitre s’impose en septembre comme la destination la plus réservée au départ de Paris.

La capitale guadeloupéenne devance Tunis et Bangkok. Les Antilles françaises restent très prisées avec Fort-de-France et La Réunion dans le top 5.

Les destinations méditerranéennes tirent également leur épingle du jeu : Malaga, Nice, Casablanca et Istanbul séduisent par leur accessibilité. Enfin, l’île Maurice conserve une place de choix parmi les destinations long-courriers les plus recherchées.

TOP 10 des destinations au départ de Nice

Baromètre Bourse des Vols septembre : Bangkok en tête !
Les voyageurs azuréens affichent en septembre une nette préférence pour les destinations lointaines. Bangkok arrive en tête des recherches effectuées depuis Nice, suivie de l’île Maurice et de Phuket. La Réunion et New York complètent le top 5.

Tunis et Marrakech conservent également une place solide.

TOP 10 des destinations au départ de Marseille

Baromètre Bourse des Vols septembre : Bangkok en tête !
Les voyageurs marseillais ont en septembre largement orienté leurs recherches vers les destinations du sud et de l’océan Indien. Alger se hisse en tête du classement. Derrière, Saint-Denis de La Réunion et l’île Maurice occupent les deuxième et troisième places.

Bangkok, en quatrième position, devance Pointe-à-Pitre et Marrakech, deux destinations long-courriers populaires. Enfin, la présence de Madagascar avec Antananarivo et Nosy Be, ainsi que de Phuket et Tokyo, témoigne d’un fort intérêt pour l’Asie et l’océan Indien.

TOP 10 des destinations au départ de Lyon

Baromètre Bourse des Vols septembre : Bangkok en tête !
Les voyageurs lyonnais ont privilégié en septembre les îles lointaines et le Maghreb. La Réunion arrive en tête, devant Béjaïa et l’île Maurice. Alger, Oran et Tunis confirment la forte demande vers l’Afrique du Nord, tandis que Bangkok séduit les amateurs d’Asie.

Marrakech, Londres et Pointe-à-Pitre complètent ce top 10 varié entre soleil, culture et évasion.

TOP 10 des destinations au départ de Toulouse

Baromètre Bourse des Vols septembre : Bangkok en tête !
Les Toulousains ont plébiscité les destinations lointaines. La Réunion arrive en tête des recherches, suivie de l’île Maurice et de Bangkok.

Pointe-à-Pitre et Ho Chi Minh confirment l’attrait pour les longs courriers, tandis que Marrakech et Alger restent des valeurs sûres.

Enfin, Paris, Ajaccio et Oujda complètent ce top 10.

Séjours et circuits : baromètre du mois Bourse des Voyages

Baromètre Bourse des Vols septembre : Bangkok en tête !
Le mois de septembre marque la transition entre été et automne, avec deux tendances fortes. Les destinations soleil proches (Canaries, Maroc, etc.) conservent leur succès tandis que le long-courrier (Thaïlande, Vietnam, Maurice) s’impose de plus en plus sur les recherches et réservations, porté par un attrait retrouvé pour le dépaysement.


Lu 375 fois

Tags : aerien, barometre bdv, bdv, vol
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Climats du Monde

Brand News La Travel Tech

DIGITRIPS Pro : l’IA s’installe pour simplifier la recherche d’hébergements

DIGITRIPS Pro : l’IA s’installe pour simplifier la recherche d’hébergements
Trouver l’hébergement qui correspond vraiment aux attentes d’un client est l’une des tâches les...
Dernière heure

Carina Grühser prend les rênes de la transformation digitale d’Interhome

L’Hôtel Westminster décroche sa cinquième étoile à Paris

Air Canada : "La France est promise à un bel avenir !" [ABO]

Taux de change : l'euro traverse une mauvaise passe [ABO]

Cap Croisières Voyages prépare un automne animé avant son grand salon 2026 [ABO]

Brand News

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord
Tour Partner Group, l’un des principaux réceptifs européens, a le plaisir d’annoncer que Vision of...
Les annonces

CROISIEUROPE - Acheteur/Négociateur expérimenté H/F - CDD - (Strasbourg (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DISCOVER THE WORLD - Attaché(e) commercial(e) Région Ile de France - CDI
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MONDE AUTHENTIQUE - Créateur de safaris en Afrique expérimenté H/F - CDI - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme
Distribution

Distribution

Prêt-à-Partir : que deviennent les agences Univairmer ?

Prêt-à-Partir : que deviennent les agences Univairmer ?
Partez en France

Partez en France

Le Panoramique des Dômes reprend du service

Le Panoramique des Dômes reprend du service
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le Mondial du Rhum revient à Paris du 11 au 13 février 2026

Le Mondial du Rhum revient à Paris du 11 au 13 février 2026
Production

Production

Dans les coulisses : on a visité les nouveaux locaux Worldia ! (vidéo)

Dans les coulisses : on a visité les nouveaux locaux Worldia ! (vidéo)
AirMaG

AirMaG

PATA Awards 2025 : les lauréats sont...

PATA Awards 2025 : les lauréats sont...
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Carina Grühser prend les rênes de la transformation digitale d’Interhome

Carina Grühser prend les rênes de la transformation digitale d’Interhome
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

L’Hôtel Westminster décroche sa cinquième étoile à Paris

L’Hôtel Westminster décroche sa cinquième étoile à Paris
HotelMaG

Hébergement

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo lance son application mobile !

GreenGo lance son application mobile !
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières met le cap sur les Caraïbes

CFC Croisières met le cap sur les Caraïbes
TravelJobs

Emploi & Formation

La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)

La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias