Jean-Pierre Sauvage : "les passagers aériens, idiots utiles du financement des mobilités"

Nous ne pouvons qu’applaudir à l’annonce de ces propos toutefois nuancés par l’expression « pause » formulée par Philippe TABAROT dans la perspective du PLF 2026 et qui d’ores et déjà pose un certain nombre d’interrogations sur sa signification.



Mais alors, à ce stade, que penser du contenu du rapport AMBITION FRANCE TRANSPORTS publié en juillet 2025 sous la présidence de Dominique BUSSEREAU, ancien ministre des transports et sur le thème « Finance l’avenir des mobilités » avec pour objectif de définir un modèle pérenne de financement du secteur des transports pour les vingt prochaines années et devant répondre à un triple défi dans un cadre budgétaire contraint ?



– assurer la performance et la résilience des infrastructures de transports, qu’elles soient routières, ferroviaires ou fluviales, qui souffrent pour nombre d’entre elles d’un sous-investissement depuis plusieurs décennies ;



– atteindre nos objectifs de décarbonation ;



– répondre aux besoins de mobilité croissants des Français sur l’ensemble du territoire publié sous la présidence



Cette initiative pourrait avoir un caractère louable et vertueux si à la lecture des 180 pages de ce rapport nous ne découvrions pas avec étonnement le fléchage partiel du produit de la TEILD et de la TSBA citées plus haut vers le budget de l’AFITF- l’Agence de financement des infrastructures de transports de France chargée de prélever des ressources sur le secteur des transports et d’alimenter directement et exclusivement les transports fluviaux, routiers et surtout ferroviaires.