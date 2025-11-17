Journée mondiale des passagers : un hommage en trompe-l’œil

Car les voyageurs cumulent les irritants, entre frais annexes et service raboté au point que c'est aujourd'hui à eux d'envoyer leurs bagages en soute.



Il n’est évidemment surtout pas interdit de célébrer les voyageurs. Les aéroports ne peuvent évidemment pas être tenus comptables de toutes les roublardises des compagnies, qui ne se valent toutefois pas en la matière. Et, après tout, autant supporter un retard au milieu de jongleurs et dans une « ambiance festive, conviviale et chaleureuse » comme le promet l'aéroport de Brest pour ce lundi.



Mais il serait peut-être temps de reconnaître que la meilleure façon de les honorer ne réside ni dans un atelier photo en zone d’embarquement, ni dans des spectacles de danse, mais bien dans une protection solide lorsqu’ils se retrouvent - une fois de plus - face à une annulation soudaine, un retard interminable ou une compagnie difficile à joindre.