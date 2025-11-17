TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Journée mondiale des passagers : un hommage en trompe-l’œil

Edito de Laurent Guéna


Ce lundi, plusieurs aéroports français marquent par diverses animations, la Journée mondiale du passager, initiée par l’aéroport Nice-Côte d’Azur. Une journée censée remercier ceux qui font tourner le secteur, avec des attentions, un café offert ou des massages.


Rédigé par le Lundi 17 Novembre 2025

Les passagers ne sont pas à la fête tous les jours @Deposit-Photos
Les passagers ne sont pas à la fête tous les jours @Deposit-Photos
DITEX
Une journée mondiale des passagers dans les aéroports français : l’intention est sympathique.

Mais quand on a déjà subi des files d’attente dignes d’un lundi de Pentecôte à Disney avant même d’enlever sa ceinture ou de sortir son ordinateur, il est tentant de faire la moue et de faire preuve d'un peu de mauvaise foi alors que l’Europe s’apprête à rogner les droits des passagers au nom de la compétitivité.

Car derrière les distributions de cadeaux, bonbons et goodies, c'est cette réalité qui se joue. Celle d’une révision annoncée du règlement EU 261, qui pourrait réduire les compensations en cas de retard ou d’annulation. Bruxelles, poussée par plusieurs compagnies et certains États membres, défend l’idée d’un rééquilibrage « nécessaire ».

Et ce n’est pas le seul recul en cours. En France, un nouveau dispositif impose désormais de passer par le Médiateur du tourisme avant toute action en justice contre une compagnie aérienne.

La médiation reste gratuite et obligatoire avant tout recours, mais la voie judiciaire devient, elle, plus lourde et payante : il faudra désormais une assignation, avec frais à la clé.

Autant dire que pour de nombreux voyageurs réclamant 250 ou 600 euros, faire valoir leurs droits deviendra plus compliqué, et, souvent, découragé.


Le passager, une variable d'ajustement

Sur le papier : protéger les transporteurs face aux épisodes de perturbations massives. Dans les faits : une baisse potentielle des indemnisations, un allongement des délais déclenchant les droits, et une marge d’interprétation plus large pour les transporteurs.

Autrement dit, un recul net pour les passagers. Et qui pourrait encore plus décomplexer les compagnies qui n'hésitent déjà pas beaucoup à maltraiter les clients.

Telle cette compagnie low cost qui a annulé en un claquement de doigts plusieurs liaisons régulières, dont certaines ouvertes quelques mois plus tôt seulement. Résultat : des centaines de passagers pris de court et des projets de voyages bouleversés.

Les annulations ne sont pas un cas isolé : elles illustrent une tendance plus large où le passager devient, bien souvent, la première variable d’ajustement.

Frais annexes et service raboté

Autres articles
Car les voyageurs cumulent les irritants, entre frais annexes et service raboté au point que c'est aujourd'hui à eux d'envoyer leurs bagages en soute.

Il n’est évidemment surtout pas interdit de célébrer les voyageurs. Les aéroports ne peuvent évidemment pas être tenus comptables de toutes les roublardises des compagnies, qui ne se valent toutefois pas en la matière. Et, après tout, autant supporter un retard au milieu de jongleurs et dans une « ambiance festive, conviviale et chaleureuse » comme le promet l'aéroport de Brest pour ce lundi.

Mais il serait peut-être temps de reconnaître que la meilleure façon de les honorer ne réside ni dans un atelier photo en zone d’embarquement, ni dans des spectacles de danse, mais bien dans une protection solide lorsqu’ils se retrouvent - une fois de plus - face à une annulation soudaine, un retard interminable ou une compagnie difficile à joindre.


Lu 398 fois

Tags : aerien
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

L’essentiel du tourisme : de Madrid à Mumbai, en passant par Apple et la COP30

L’essentiel du tourisme : de Madrid à Mumbai, en passant par Apple et la COP30

Gérer les conflits en entreprise : un défi quotidien… mais pas une fatalité ! Gérer les conflits en entreprise : un défi quotidien… mais pas une fatalité !

Journée mondiale des passagers : un hommage en trompe-l’œil Journée mondiale des passagers : un hommage en trompe-l’œil

Berry : J'ai testé pour vous « Les Hauts de Sancerre » 5 étoiles Berry : J'ai testé pour vous « Les Hauts de Sancerre » 5 étoiles

Futuroscopie

Futuroscopie

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !

Attentats 13 novembre : le terrorisme fait-il encore peur ? Attentats 13 novembre : le terrorisme fait-il encore peur ?

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO] De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]

Montagne : entre enchantement et désenchantement [ABO] Montagne : entre enchantement et désenchantement [ABO]

Playa Hotels & Resorts
Dernière heure

Marie Bérengère Chapoton prend la direction générale du Rosewood São Paulo

Kerzner ouvre Atlantis et One&Only à Djeddah

CFC Croisières a accueilli plus de 8 000 passagers depuis Marseille

L’essentiel du tourisme : de Madrid à Mumbai, en passant par Apple et la COP30

Journée mondiale des passagers : un hommage en trompe-l’œil

Brand News

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver
L’hiver s’installe en Europe, mais en Thaïlande, la meilleure saison pour voyager commence. Invitez...
Les annonces

LES MÔMES TROTTEURS - Chargé(e) de production voyages scolaires H/F - CDI - (Saint-Martin-de-Crau (13) ou secteur Luberon vers Gordes (84))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

EVAO VOYAGES - Conseiller voyages sur mesure H/F - CDI - (Lyon 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SIGNATURE D'EXCEPTION BY SOLEA- Conseiller(ère) Voyages H/F - CDI - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière
Distribution

Distribution

Non-conformité d’un hôtel 4* : l'agence priée de participer aux frais de surclassement

Non-conformité d’un hôtel 4* : l'agence priée de participer aux frais de surclassement
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Partez à la découverte de l’Irlande, l’Irlande du Nord et l’Écosse en 2026 !

Partez à la découverte de l’Irlande, l’Irlande du Nord et l’Écosse en 2026 !
Production

Production

Travel Explorer : quelle valeur ajoutée pour les agences ?

Travel Explorer : quelle valeur ajoutée pour les agences ?
AirMaG

AirMaG

Air Europa : du ciel d’Europe aux sommets andins, faites découvrir à vos clients l’Équateur

Air Europa : du ciel d’Europe aux sommets andins, faites découvrir à vos clients l’Équateur
Transport

Transport

Qui est European Sleeper, la compagnie qui relance le train de nuit Paris-Berlin ?

Qui est European Sleeper, la compagnie qui relance le train de nuit Paris-Berlin ?
La Travel Tech

La Travel Tech

DIGITRIPS Tech : acteur clé de la distribution de voyages et de la Travel Tech en Europe

DIGITRIPS Tech : acteur clé de la distribution de voyages et de la Travel Tech en Europe
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Kerzner ouvre Atlantis et One&Only à Djeddah

Kerzner ouvre Atlantis et One&amp;Only à Djeddah
HotelMaG

Hébergement

La Maison Maubreuil, premier 5 étoiles de Nantes

La Maison Maubreuil, premier 5 étoiles de Nantes
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières a accueilli plus de 8 000 passagers depuis Marseille

CFC Croisières a accueilli plus de 8 000 passagers depuis Marseille
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias