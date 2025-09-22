Pourquoi la Médiation Tourisme et Voyage monte en puissance ?

Alors que le taux d’acceptation des avis rendus par le professionnel et le consommateur a atteint 97% en 2024, preuve de la pertinence de la Médiation, Jean-Pierre Mas veut également rendre plus visible la MTV.



« Globalement, elle est connue des professionnels mais elle demeure largement méconnue des consommateurs. Dans le transport aérien, il arrive même qu’elle soit confondue avec les officines » explique-t-il.



Il s’agit aussi de mieux informer le consommateur alors que le taux de saisine irrecevable (absence de réclamation préalable auprès du professionnel, hors champ de compétence, hors délai de 12 mois…) est trop élevé.



A noter enfin que les prestations mises en cause sont réservées en ligne dans 78,8% des cas, contre 16% dans un point de vente physique et 3,3% par téléphone.



« Les sites internet n’attirent pas suffisamment l’attention des consommateurs sur les conditions de vente, de modification et d’annulation des contrats » conclut Jean-Pierre Mas.