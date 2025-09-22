TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Pourquoi la Médiation Tourisme et Voyage monte en puissance ?

97% des dossiers aboutissent à un règlement amiable entre le client et le professionnel.


L’organisme verra son activité fortement augmenter en 2026, avec l’obligation pour tous les passagers aériens de recourir à ses services pour les incidents de vol avant d’intenter éventuellement une action en justice.


Rédigé par le Mardi 23 Septembre 2025

Jean-Pierre Mas, médiateur, et René-Marc Chikli, président. (c)T.Beaurepère
Jean-Pierre Mas, médiateur, et René-Marc Chikli, président. (c)T.Beaurepère
DITEX
Presque un an après l’arrivée de René-Marc Chikli (ex Seto) à sa présidence et de Jean-Pierre Mas (ex Entreprises du Voyage) en tant que médiateur, la Médiation Tourisme & Voyage (MTV) monte en puissance.

L’effectif de l’organisme, en charge de favoriser le règlement amiable des litiges entre consommateurs et professionnels du tourisme, devrait bondir à 40 personnes en 2026, contre 25 actuellement (dont 19 juristes).

« L’objectif est de travailler ensemble, avec Jean-Pierre, sur une structure plus dynamique, qui constitue la seconde médiation sectorielle, après celle des assurances » explique René-Marc Chikli.

Médiation Tourisme et Voyage : de nouvelles missions en 2026

Autres articles
Il s’agit notamment de pouvoir absorber le surplus de travail dans les prochains mois, alors qu’un décret datant du 5 août 2025 impose désormais aux passagers de recourir au Médiateur avant toute action en justice, en cas de refus d’embarquement, de retard important ou d’annulation d’un vol.

Cette médiation BtoB devrait contribuer à désengorger les tribunaux. Elle va également affaiblir les entreprises comme AirHelp – les officines comme les appels Jean-Pierre Mas - qui ont fait de l’aide aux passagers pour toucher des indemnités (moyennant finances) leur fonds de commerce.

La Médiation est gratuite pour le client, les frais de dossiers de 150 € étant à la charge des professionnels. Pour l’heure, la MTV n’est pas en mesure d’estimer le surplus de dossiers que cela va engendrer.

A lire aussi : Litiges aériens : vers une résolution sans les tribunaux ?

Le transport aérien représente les deux tiers des litiges

Selon le rapport annuel de 2024 dévoilé il y a quelques jours, le transport aérien représentait 65,5% des litiges, devant les forfaits touristiques (17,9%) et l’hébergement seul (3,4%). Pas question pour autant de jeter l’opprobre sur les compagnies aériennes.

« Elles ont un fort volume de clients, des contraintes opérationnelles importantes et une réglementation contraignante. Et parmi ces compagnies, il n’y a pas de mauvais élèves » précise Jean-Pierre Mas.

La montée en puissance doit également permettre d’accélérer les procédures, alors que les litiges traités ont fortement progressé depuis la création de la MTV en 2011.

862 demandes de médiation avaient été déposées en 2012 pour 655 propositions de solutions (certaines demandes sont non recevables), contre 15 757 demandes en 2024 et 8 527 propositions.

Raccourcir les délais de traitement

Le rapport annuel constate une baisse des demandes l’année dernière, de 12% par rapport à 2023, attestant d’un retour à la normale après l’explosion du nombre de dossiers à la suite du Covid (jusqu’à 20 137 en 2021), qui a entraîné de longs délais.

« Le raccourcissement du délai de traitement des saisines constitue un objectif, il nous faut rattraper le retard pris » complète Jean-Pierre Mas. Il était de 137 jours en 2024 contre 116 en 2023, largement au-delà du délai réglementaire de 90 jours.

Pour y parvenir, le médiateur compte sur l’augmentation des effectifs mais également sur la modernisation des systèmes d’information et le recours à l’intelligence artificielle.

Elle sera utilisée en tant qu’outil d’accès à l’information (réglementation, jurisprudence…) et d’analyse pour aider les juristes à préparer les propositions de solutions.

Mieux faire connaître la Médiation

Alors que le taux d’acceptation des avis rendus par le professionnel et le consommateur a atteint 97% en 2024, preuve de la pertinence de la Médiation, Jean-Pierre Mas veut également rendre plus visible la MTV.

« Globalement, elle est connue des professionnels mais elle demeure largement méconnue des consommateurs. Dans le transport aérien, il arrive même qu’elle soit confondue avec les officines » explique-t-il.

Il s’agit aussi de mieux informer le consommateur alors que le taux de saisine irrecevable (absence de réclamation préalable auprès du professionnel, hors champ de compétence, hors délai de 12 mois…) est trop élevé.

A noter enfin que les prestations mises en cause sont réservées en ligne dans 78,8% des cas, contre 16% dans un point de vente physique et 3,3% par téléphone.

« Les sites internet n’attirent pas suffisamment l’attention des consommateurs sur les conditions de vente, de modification et d’annulation des contrats » conclut Jean-Pierre Mas.

Thierry Beaurepère Publié par Thierry Beaurepère Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Thierry Beaurepère
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 144 fois

Tags : mediation, mtv
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 22 Septembre 2025 - 12:26 Jancarthier acquiert l'agence Astral Tour à Aubervilliers

Lundi 22 Septembre 2025 - 07:15 IFTM 2025 : une édition tournée vers l’innovation et la durabilité

Europ Assistance
Dernière heure

FCM Travel France renforce ses équipes !

Provence : quelles ambitions pour les croisières fluviales sur le Rhône ? [ABO]

SNCF Connect veut se "renforcer sur la vente de billets à l'international" [ABO]

L’euro poursuit sa hausse face au dollar et au yen [ABO]

Pourquoi la Médiation Tourisme et Voyage monte en puissance ?

Brand News

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

LE MONDE EN DIRECT - Commerciaux Groupes H/F - CDI - (Ile de France et Province)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AUCHAN VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Arras (62))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller Voyages Affaires expérimenté H/F - CDI - (Guipavas (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve
Distribution

Distribution

Pourquoi la Médiation Tourisme et Voyage monte en puissance ?

Pourquoi la Médiation Tourisme et Voyage monte en puissance ?
Partez en France

Partez en France

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le super typhon Ragasa menace les Philippines, Taïwan et Hong Kong

Le super typhon Ragasa menace les Philippines, Taïwan et Hong Kong
Production

Production

Les tour-opérateurs sauvent l’été et démarrent bien l’hiver

Les tour-opérateurs sauvent l’été et démarrent bien l’hiver
AirMaG

AirMaG

Aéroport Carcassonne : la France doit récupérer des aides illégales versées à Ryanair !

Aéroport Carcassonne : la France doit récupérer des aides illégales versées à Ryanair !
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

Tested4you teste son nouvel outil, la Vidéo Box

Tested4you teste son nouvel outil, la Vidéo Box
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Maldives : Sun Siyam réalise un rebranding soft au service d'un esprit maldivien réaffirmé

Maldives : Sun Siyam réalise un rebranding soft au service d'un esprit maldivien réaffirmé
HotelMaG

Hébergement

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir
CruiseMaG

CruiseMaG

Ponant Explorations à la rencontre des agences en France et en Europe

Ponant Explorations à la rencontre des agences en France et en Europe
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT : Olivier Mouchet nommé directeur de la division Hotel Procurement & Chain Supply

S4BT : Olivier Mouchet nommé directeur de la division Hotel Procurement &amp; Chain Supply
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias