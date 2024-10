Litiges aériens : vers une résolution sans les tribunaux ? 🔑

Jusque-là, la MTV n'intervenait que pour donner des avis aux problèmes entre les professionnels et les voyageurs, les premiers réglant la facture de 150 euros.



Dans quelques mois, la MTV se chargera aussi de désamorcer les conflits entre les acteurs entre eux. Il sera nécessaire que les deux parties la saisissent, ce sera la condition.



Et pour revenir à l'activité première et donc BtoC de l'instance, les agences de voyages physiques ne représentent pas le coeur de son activité, loin de là.



" Le voyage à forfait pèse 20% des cas, le reste touche l’hôtellerie et le transport terrestre. Mais 71% des dossiers concernent les ventes en ligne, donc n'ayant pas recours à un professionnel.



Elles ouvrent plus facilement la contestation, car il n'y a pas un échange entre individus qui évite une incompréhension, des ambigüités et comme c'est très souvent le cas, une erreur commise par le consommateur lui même.



Dans 52 % des cas, nous donnons raison aux professionnels, le reste des dossiers, nous demandons de dédommager ou d'augmenter la somme, " explique Jean-Pierre Mas.



D'ailleurs il conseille de tout faire pour éviter de passer devant la médiation. Et pour cela, il explique des règles très simples, comme de répondre aux clients quand ils réclament quelque chose et en cas de problème.



Le retour doit être clair, structuré et doit mentionner l'existence du médiateur.



De même la rédaction du contrat de voyage doit être sans équivoque, et les informations précises, mentionnant les indications au sujet des visas.