Indemnisation partielle après deux annulations de vol pour la Sardaigne - Depositphotos.com Auteur kittyfly
Un passager ayant réservé un vol vers la Sardaigne a saisi la Médiation du Tourisme et du Voyage (MTV) après l’annulation successive de deux vols opérés par la même compagnie aérienne.
Le vol initial, prévu de Paris-Orly à Olbia, a d’abord été annulé. La compagnie a alors proposé un réacheminement le lendemain au départ de Paris-Charles de Gaulle. Mais ce second vol a lui aussi été annulé, contraignant le passager à renoncer à son voyage.
Il a demandé à être indemnisé à hauteur de 250€ par personne, conformément au règlement (CE) n°261/2004.
La compagnie a procédé au remboursement des billets, mais a refusé toute indemnisation, invoquant des restrictions du contrôle aérien ayant entraîné une cascade de retards et d’annulations. Elle estimait que ces « circonstances extraordinaires » l’exonéraient de sa responsabilité.
Le vol initial, prévu de Paris-Orly à Olbia, a d’abord été annulé. La compagnie a alors proposé un réacheminement le lendemain au départ de Paris-Charles de Gaulle. Mais ce second vol a lui aussi été annulé, contraignant le passager à renoncer à son voyage.
Il a demandé à être indemnisé à hauteur de 250€ par personne, conformément au règlement (CE) n°261/2004.
La compagnie a procédé au remboursement des billets, mais a refusé toute indemnisation, invoquant des restrictions du contrôle aérien ayant entraîné une cascade de retards et d’annulations. Elle estimait que ces « circonstances extraordinaires » l’exonéraient de sa responsabilité.
Ce que disent les textes :
Autres articles
-
Non-conformité d’un hôtel 4* : l'agence priée de participer aux frais de surclassement
-
Correspondance manquée : l’agence tenue de rembourser les frais de réacheminement
-
Forfait touristique : que se passe-t-il si l'hôtel n'a pas le standing attendu ?
-
Malaise avant le départ : l’absence d’assurance prive la cliente d’un remboursement
-
Indemnisation retards aériens : quid des vols au départ d'un pays hors Europe ?
Sur le plan juridique, le règlement (CE) n°261/2004 prévoit qu’en cas d’annulation, les passagers ont droit à un réacheminement ou à un remboursement (article 8), ainsi qu’à une indemnisation forfaitaire (article 7), sauf en cas de circonstances extraordinaires établies (article 5).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé que ce droit à indemnisation s’applique même lorsque le passager accepte un vol de remplacement (décision du 12 mars 2020, A. c/ Finnair Oyj).
Dès lors, si ce vol de réacheminement est lui-même annulé, il peut donner lieu à une seconde indemnité, distincte de celle due pour le vol initial.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé que ce droit à indemnisation s’applique même lorsque le passager accepte un vol de remplacement (décision du 12 mars 2020, A. c/ Finnair Oyj).
Dès lors, si ce vol de réacheminement est lui-même annulé, il peut donner lieu à une seconde indemnité, distincte de celle due pour le vol initial.
Ce que préconise la Médiation Tourisme et Voyage :
Dans le cas présent, la compagnie n’a pas démontré que le premier vol avait été directement affecté par les restrictions du contrôle aérien. La MTV a donc estimé que l’indemnisation forfaitaire de 250€ était due pour cette première annulation.
En revanche, pour le vol de réacheminement du lendemain, la Médiation a reconnu que son annulation résultait effectivement de décisions du contrôle aérien échappant à la maîtrise de la compagnie, constituant de véritables circonstances extraordinaires au sens du règlement.
En conclusion, la Médiation du Tourisme et du Voyage a recommandé le versement de l’indemnisation forfaitaire de 250€ pour le vol initial, tout en exonérant la compagnie pour l’annulation du vol de réacheminement, cette dernière résultant de circonstances extraordinaires avérées.
Si ces circonstances n’avaient pas été établies, une seconde indemnisation de 250€ aurait également été due.
En revanche, pour le vol de réacheminement du lendemain, la Médiation a reconnu que son annulation résultait effectivement de décisions du contrôle aérien échappant à la maîtrise de la compagnie, constituant de véritables circonstances extraordinaires au sens du règlement.
En conclusion, la Médiation du Tourisme et du Voyage a recommandé le versement de l’indemnisation forfaitaire de 250€ pour le vol initial, tout en exonérant la compagnie pour l’annulation du vol de réacheminement, cette dernière résultant de circonstances extraordinaires avérées.
Si ces circonstances n’avaient pas été établies, une seconde indemnisation de 250€ aurait également été due.
La Médiation Tourisme et Voyage :
En 2024, la Médiation Tourisme et Voyage (MTV) a traité 16 000 dossiers.
Les dossiers traités par la MTV sont exclusivement issus de litiges entre consommateurs et professionnels. Le recours à un médiateur est désormais obligatoire pour toutes les entreprises, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 € par infraction.
Le champ de compétence de la MTV couvre le transport aérien, ferroviaire (hors SNCF et RATP), routier, les opérateurs de voyages, l’hôtellerie, mais aussi les secteurs du sport et des loisirs. En deux ans, l’équipe est passée de 9 à 19 juristes pour répondre à la croissance des demandes.
Les litiges liés au transport aérien représentent deux tiers des dossiers. 79% des litiges proviennent de ventes en ligne contre 16% issues de points de vente physiques.
Enfin, la confiance dans le dispositif est renforcée par un taux d’adhésion élevé : 97% des avis rendus par la MTV sont acceptés par les parties.
www.mtv.travel
Les dossiers traités par la MTV sont exclusivement issus de litiges entre consommateurs et professionnels. Le recours à un médiateur est désormais obligatoire pour toutes les entreprises, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 € par infraction.
Le champ de compétence de la MTV couvre le transport aérien, ferroviaire (hors SNCF et RATP), routier, les opérateurs de voyages, l’hôtellerie, mais aussi les secteurs du sport et des loisirs. En deux ans, l’équipe est passée de 9 à 19 juristes pour répondre à la croissance des demandes.
Les litiges liés au transport aérien représentent deux tiers des dossiers. 79% des litiges proviennent de ventes en ligne contre 16% issues de points de vente physiques.
Enfin, la confiance dans le dispositif est renforcée par un taux d’adhésion élevé : 97% des avis rendus par la MTV sont acceptés par les parties.
www.mtv.travel