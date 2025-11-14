TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Indemnisation partielle après deux annulations de vol pour la Sardaigne

Le cas de la semaine en partenariat avec la Médiation Tourisme & Voyage


La Médiation du Tourisme et du Voyage présent aujourd'hui le cas d'une passager qui a eu deux vols annulés coup sur coup. Elle a estimé qu’un passager devait recevoir 250€ pour l’annulation de son vol initial Paris Orly - Olbia, tout en exonérant la compagnie pour l’annulation du vol de réacheminement, liée à de véritables circonstances extraordinaires.


Rédigé par le Vendredi 21 Novembre 2025

Indemnisation partielle après deux annulations de vol pour la Sardaigne - Depositphotos.com Auteur kittyfly
Indemnisation partielle après deux annulations de vol pour la Sardaigne - Depositphotos.com Auteur kittyfly
DITEX
Un passager ayant réservé un vol vers la Sardaigne a saisi la Médiation du Tourisme et du Voyage (MTV) après l’annulation successive de deux vols opérés par la même compagnie aérienne.

Le vol initial, prévu de Paris-Orly à Olbia, a d’abord été annulé. La compagnie a alors proposé un réacheminement le lendemain au départ de Paris-Charles de Gaulle. Mais ce second vol a lui aussi été annulé, contraignant le passager à renoncer à son voyage.

Il a demandé à être indemnisé à hauteur de 250€ par personne, conformément au règlement (CE) n°261/2004.

La compagnie a procédé au remboursement des billets, mais a refusé toute indemnisation, invoquant des restrictions du contrôle aérien ayant entraîné une cascade de retards et d’annulations. Elle estimait que ces « circonstances extraordinaires » l’exonéraient de sa responsabilité.

Ce que disent les textes :

Autres articles
Sur le plan juridique, le règlement (CE) n°261/2004 prévoit qu’en cas d’annulation, les passagers ont droit à un réacheminement ou à un remboursement (article 8), ainsi qu’à une indemnisation forfaitaire (article 7), sauf en cas de circonstances extraordinaires établies (article 5).

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé que ce droit à indemnisation s’applique même lorsque le passager accepte un vol de remplacement (décision du 12 mars 2020, A. c/ Finnair Oyj).

Dès lors, si ce vol de réacheminement est lui-même annulé, il peut donner lieu à une seconde indemnité, distincte de celle due pour le vol initial.

Ce que préconise la Médiation Tourisme et Voyage :

Dans le cas présent, la compagnie n’a pas démontré que le premier vol avait été directement affecté par les restrictions du contrôle aérien. La MTV a donc estimé que l’indemnisation forfaitaire de 250€ était due pour cette première annulation.

En revanche, pour le vol de réacheminement du lendemain, la Médiation a reconnu que son annulation résultait effectivement de décisions du contrôle aérien échappant à la maîtrise de la compagnie, constituant de véritables circonstances extraordinaires au sens du règlement.

En conclusion, la Médiation du Tourisme et du Voyage a recommandé le versement de l’indemnisation forfaitaire de 250€ pour le vol initial, tout en exonérant la compagnie pour l’annulation du vol de réacheminement, cette dernière résultant de circonstances extraordinaires avérées.

Si ces circonstances n’avaient pas été établies, une seconde indemnisation de 250€ aurait également été due.

Retrouvez tous les cas pratiques de la Médiation Tourisme et Voyage en cliquant ICI.

La Médiation Tourisme et Voyage :

Indemnisation partielle après deux annulations de vol pour la Sardaigne
En 2024, la Médiation Tourisme et Voyage (MTV) a traité 16 000 dossiers.

Les dossiers traités par la MTV sont exclusivement issus de litiges entre consommateurs et professionnels. Le recours à un médiateur est désormais obligatoire pour toutes les entreprises, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 € par infraction.

Le champ de compétence de la MTV couvre le transport aérien, ferroviaire (hors SNCF et RATP), routier, les opérateurs de voyages, l’hôtellerie, mais aussi les secteurs du sport et des loisirs. En deux ans, l’équipe est passée de 9 à 19 juristes pour répondre à la croissance des demandes.

Les litiges liés au transport aérien représentent deux tiers des dossiers. 79% des litiges proviennent de ventes en ligne contre 16% issues de points de vente physiques.

Enfin, la confiance dans le dispositif est renforcée par un taux d’adhésion élevé : 97% des avis rendus par la MTV sont acceptés par les parties.

www.mtv.travel


Lu 472 fois

Tags : mediation, mtv
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Playa Hotels & Resorts
Dernière heure

Antoine Dubois, nommé Directeur Marketing & Ventes De Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Suisse : le Château de Marnand rouvre ses portes après 5 ans de restauration

Transavia France lance sa saison hiver avec plus de 30 nouvelles destinations

Tendances voyages 2025-2026 : montée en gamme pour les séjours et last minute pour les vols !

Aranui Cruises célèbre le Festival des Arts des îles Marquises

Brand News

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver
L’hiver s’installe en Europe, mais en Thaïlande, la meilleure saison pour voyager commence. Invitez...
Les annonces

ASSUREVER - Responsable commercial Sud-Ouest H/F - CDI - (Basé idéalement dans le 31 ou le 47)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDI - (Menton (06))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDD - (Roquebrune Cap Martin (06))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière
Distribution

Distribution

Tendances voyages 2025-2026 : montée en gamme pour les séjours et last minute pour les vols !

Tendances voyages 2025-2026 : montée en gamme pour les séjours et last minute pour les vols !
Partez en France

Partez en France

Trains touristiques, une filière dynamique mais fragile

Trains touristiques, une filière dynamique mais fragile
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

L'Andorre lève le voile sur sa saison d’hiver 2025-2026

L'Andorre lève le voile sur sa saison d’hiver 2025-2026
Production

Production

Le Groupe Salaün réunit ses partenaires à New York

Le Groupe Salaün réunit ses partenaires à New York
AirMaG

AirMaG

Transavia France lance sa saison hiver avec plus de 30 nouvelles destinations

Transavia France lance sa saison hiver avec plus de 30 nouvelles destinations
Transport

Transport

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !
La Travel Tech

La Travel Tech

Sabre lance Concierge IQ pour les compagnies aériennes

Sabre lance Concierge IQ pour les compagnies aériennes
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Four Seasons accélère son expansion en Arabie Saoudite

Four Seasons accélère son expansion en Arabie Saoudite
HotelMaG

Hébergement

Suisse : le Château de Marnand rouvre ses portes après 5 ans de restauration

Suisse : le Château de Marnand rouvre ses portes après 5 ans de restauration
Futuroscopie

Futuroscopie

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Aranui Cruises célèbre le Festival des Arts des îles Marquises

Aranui Cruises célèbre le Festival des Arts des îles Marquises
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Marc Touati au programme du Grand Live du Voyage d’Affaires 2026

Marc Touati au programme du Grand Live du Voyage d’Affaires 2026
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias