Indemnisation partielle après deux annulations de vol pour la Sardaigne

Dans le cas présent, la compagnie n’a pas démontré que le premier vol avait été directement affecté par les restrictions du contrôle aérien. La MTV a donc estimé que l’indemnisation forfaitaire de 250€ était due pour cette première annulation.



En revanche, pour le vol de réacheminement du lendemain, la Médiation a reconnu que son annulation résultait effectivement de décisions du contrôle aérien échappant à la maîtrise de la compagnie, constituant de véritables circonstances extraordinaires au sens du règlement.



En conclusion, la Médiation du Tourisme et du Voyage a recommandé le versement de l’indemnisation forfaitaire de 250€ pour le vol initial, tout en exonérant la compagnie pour l’annulation du vol de réacheminement, cette dernière résultant de circonstances extraordinaires avérées.



Si ces circonstances n’avaient pas été établies, une seconde indemnisation de 250€ aurait également été due.