TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Vol dérouté à Orlando : la passagère rejoint Miami en voiture, qui paie les frais ?

Le cas de la semaine en partenariat avec la Médiation Tourisme & Voyage


Après un déroutement imprévu d’un vol Paris - Miami vers Orlando, la Médiation du Tourisme et du Voyage estime que les conditions météorologiques constituaient des circonstances extraordinaires. La compagnie n’est donc pas tenue de rembourser les frais annexes engagés par la passagère après avoir refusé une option de réacheminement, ni de verser l’indemnisation forfaitaire.


Rédigé par le Vendredi 28 Novembre 2025

Vol dérouté à Orlando : la passagère rejoint Miami en voiture, qui paie les frais ? - Depositphotos.com Auteur Frank-Peters
Vol dérouté à Orlando : la passagère rejoint Miami en voiture, qui paie les frais ? - Depositphotos.com Auteur Frank-Peters
TAP Air Portugal
Une passagère ayant réservé un vol Paris - Miami a saisi la Médiation du Tourisme et du Voyage (MTV) suite à un déroutement inattendu vers Orlando lors de son vol à destination d’Atlanta.

L’avion a tenté d’atterrir à Atlanta mais a dû interrompre la manœuvre, avant d’être dérouté vers Orlando.

Les passagers sont débarqués vers 22h, sans assistance ni prise en charge, et ce n’est que vers 2h30 du matin que la compagnie aérienne a envoyé un courriel proposant un vol de réacheminement pour Miami à 7h du matin.

N’ayant pas accès à Internet sur place, la passagère a choisi de louer un véhicule à minuit pour rejoindre sa destination, pour un coût de 336€, et indique avoir perdu une nuit d’hôtel déjà réglée (150$) ainsi qu’une activité programmée.

La passagère a sollicité le remboursement de ces frais et le versement de l’indemnisation forfaitaire de 600€ par passager.

La compagnie a indiqué que le déroutement résultait de conditions météorologiques défavorables, et a remboursé la passagère du montant de son billet. Elle estimait ne pas être tenue de rembourser la location du véhicule ou la nuit d’hôtel perdue.

Ce que disent les textes :

Autres articles
Sur le plan juridique, le règlement européen n°261/2004 prévoit :

- En cas d’annulation ou de déroutement, le passager a droit au choix entre réacheminement ou remboursement (article 8), et à une prise en charge minimale (rafraîchissements, restauration, hébergement) selon l’article 9 ;

- Une indemnisation forfaitaire est due pour les vols de plus de 3 500 km, sauf si l’annulation ou le déroutement résulte de circonstances extraordinaires, que la compagnie ne pouvait éviter même en prenant toutes les mesures raisonnables.

Dans ce cas d’espèce, la compagnie avait proposé un vol de réacheminement vers Miami, que la passagère a refusé, préférant organiser son propre trajet.

Le remboursement des billets excédait déjà le coût de la location du véhicule, de sorte que les frais supplémentaires engagés par la passagère ne pouvaient être pris en charge.

Aucun justificatif n’a été produit concernant les frais de restauration ou d’hébergement, et la compagnie n’est donc pas tenue de les rembourser.

Ce que préconise la Médiation Tourisme et Voyage :

Concernant l’indemnisation forfaitaire, la MTV a estimé que les conditions météorologiques défavorables constituaient des circonstances extraordinaires : orages et visibilité réduite à trois kilomètres ont rendu l’atterrissage impossible à Atlanta, exonérant la compagnie du versement de l’indemnité.

Enfin, selon l’article 1231-3 du Code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 28 avril 2011), seuls les dommages directement liés à l’inexécution du contrat de transport aérien peuvent être indemnisés ; la perte de nuit d’hôtel ou d’activités touristiques ne relève pas de cette obligation.

La Médiation du Tourisme et du Voyage conclut donc que la compagnie n’est pas tenue de rembourser les frais annexes engagés par la passagère, ni de verser d’indemnisation forfaitaire.

Retrouvez tous les cas pratiques de la Médiation Tourisme et Voyage en cliquant ICI.

La Médiation Tourisme et Voyage :

Vol dérouté à Orlando : la passagère rejoint Miami en voiture, qui paie les frais ?
En 2024, la Médiation Tourisme et Voyage (MTV) a traité 16 000 dossiers.

Les dossiers traités par la MTV sont exclusivement issus de litiges entre consommateurs et professionnels. Le recours à un médiateur est désormais obligatoire pour toutes les entreprises, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 € par infraction.

Le champ de compétence de la MTV couvre le transport aérien, ferroviaire (hors SNCF et RATP), routier, les opérateurs de voyages, l’hôtellerie, mais aussi les secteurs du sport et des loisirs. En deux ans, l’équipe est passée de 9 à 19 juristes pour répondre à la croissance des demandes.

Les litiges liés au transport aérien représentent deux tiers des dossiers. 79% des litiges proviennent de ventes en ligne contre 16% issues de points de vente physiques.

Enfin, la confiance dans le dispositif est renforcée par un taux d’adhésion élevé : 97% des avis rendus par la MTV sont acceptés par les parties.

www.mtv.travel

Lu 314 fois

Tags : mediation, mtv
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema

Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes !

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver

Vol dérouté à Orlando : la passagère rejoint Miami en voiture, qui paie les frais ?

Oceania Cruises veut accélérer sur le marché français

Brand News

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous
Les premiers frimas de l’hiver sont arrivés accompagnés d’une neige fraîche et abondante. La saison...
Les annonces

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ALLIANCE DU MONDE - 2 Techniciens H/F - CDI - (Vincennes (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ORSUD - Chargé(e) d’implémentation Online H/F - CDI - (Marseille 9e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !
Distribution

Distribution

Vol dérouté à Orlando : la passagère rejoint Miami en voiture, qui paie les frais ?

Vol dérouté à Orlando : la passagère rejoint Miami en voiture, qui paie les frais ?
Partez en France

Partez en France

Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes !

Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

A Paris, La Maison du Danemark met à l'honneur le Noël danois

A Paris, La Maison du Danemark met à l'honneur le Noël danois
Production

Production

Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !

Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !
AirMaG

AirMaG

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver
Transport

Transport

OUIGO vise 30% du marché de la grande vitesse d'ici à 2030

OUIGO vise 30% du marché de la grande vitesse d'ici à 2030
La Travel Tech

La Travel Tech

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema

Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema
HotelMaG

Hébergement

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026
Futuroscopie

Futuroscopie

International : les casinos, entre crise et rebond

International : les casinos, entre crise et rebond
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises veut accélérer sur le marché français

Oceania Cruises veut accélérer sur le marché français
TravelJobs

Emploi & Formation

L’Académie du Tourisme ouvre l’ADT Camp à Six-Fours-les-Plages

L’Académie du Tourisme ouvre l’ADT Camp à Six-Fours-les-Plages
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias