Vol dérouté à Orlando : la passagère rejoint Miami en voiture, qui paie les frais ?

Une passagère ayant réservé un vol Paris - Miami a saisi la Médiation du Tourisme et du Voyage (MTV) suite à un déroutement inattendu vers Orlando lors de son vol à destination d’Atlanta.



L’avion a tenté d’atterrir à Atlanta mais a dû interrompre la manœuvre, avant d’être dérouté vers Orlando.



Les passagers sont débarqués vers 22h, sans assistance ni prise en charge, et ce n’est que vers 2h30 du matin que la compagnie aérienne a envoyé un courriel proposant un vol de réacheminement pour Miami à 7h du matin.



N’ayant pas accès à Internet sur place, la passagère a choisi de louer un véhicule à minuit pour rejoindre sa destination, pour un coût de 336€, et indique avoir perdu une nuit d’hôtel déjà réglée (150$) ainsi qu’une activité programmée.



La passagère a sollicité le remboursement de ces frais et le versement de l’indemnisation forfaitaire de 600€ par passager.



La compagnie a indiqué que le déroutement résultait de conditions météorologiques défavorables, et a remboursé la passagère du montant de son billet. Elle estimait ne pas être tenue de rembourser la location du véhicule ou la nuit d’hôtel perdue.