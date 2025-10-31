Correspondance manquée : l’agence tenue de rembourser les frais de réacheminement

Un voyageur, ayant réservé un forfait touristique incluant plusieurs segments de vols en Afrique, a manqué son vol de correspondance retour entre Johannesburg et Addis Ababa en raison d’un temps d’escale trop court programmé par l’agence.



À l’arrivée à Johannesburg, le voyageur n’a pas pu embarquer son prochain vol en raison du retard survenu lors de son premier vol (Nelspruit - Johannesburg), du temps de récupération des bagages et du transfert entre terminaux.



Après avoir contacté l’agence pour trouver une solution, le passager s’est vu répondre qu’il devait se réacheminer par ses propres moyens. Il a donc acheté de nouveaux billets d’avion (Johannesburg – Zurich – Paris) ainsi que des billets de train pour rejoindre sa ville de destination finale, dont il en a sollicité le remboursement.



L’agence, de son côté, contestait toute responsabilité en faisant valoir que les aléas liés aux retards et correspondances relèvent des contraintes du transport aérien. Elle a renvoyé le passager vers la compagnie aérienne concernée pour toute demande d’indemnisation.