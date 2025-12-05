Refus d'embarquement après le retard d'un train : quid du remboursement des frais ? [ABO]

Le passager demandait par ailleurs le remboursement des prestations perdues sur son lieu de séjour. La MTV rappelle que, conformément à l’article 1231-3 du Code civil, seuls les préjudices prévisibles au moment de la conclusion du contrat peuvent être indemnisés.



La jurisprudence constante (notamment Cass. 1re civ., 28 avril 2011) confirme qu’un transporteur n’est pas tenu de compenser des pertes liées à un séjour ou à des activités touristiques qui ne figurent ni dans le contrat de transport, ni dans les obligations assumées.



Ces dépenses, extérieures au contrat, ne peuvent donc engager la responsabilité du transporteur.



Au terme de son analyse, la Médiation du Tourisme et du Voyage estime que la compagnie a respecté ses obligations réglementaires et que le passager n’apporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable excédant le geste commercial qui lui a déjà été accordé.



Elle considère ainsi ce geste comme suffisant et ne recommande aucune compensation supplémentaire.