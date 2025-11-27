Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow

Ouverture prévue au printemps 2026

Air France prévoit d'inaugurer, dans quelques mois, un nouveau salon situé au terminal 4 de l’aéroport de Londres Heathrow, afin d'y accueillir ses clients La Première, Business, Flying Blue Elite Plus, ainsi que les voyageurs éligibles de KLM et des compagnies partenaires SkyTeam.



Rédigé par Anaïs BORIOS le Jeudi 11 Décembre 2025

