Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow

Au printemps 2026, Air France inaugurera un nouveau salon mettant à l’honneur l’art de recevoir à la française, situé au terminal 4 de l’aéroport de Londres Heathrow.
La compagnie y accueillera ses clients La Première, Business (hors tarif Business light), Flying Blue Elite Plus, ainsi que les voyageurs éligibles de KLM et des compagnies partenaires SkyTeam.
Ce salon s’étendra sur plus de 750 m² et offrira près de 150 places assises.
Les voyageurs pourront profiter d’espaces de restauration et d’un vaste bar proposant une sélection de vins français et de champagnes.
Des zones dédiées aux soins, à la détente ou au travail
Des zones dédiées aux soins, à la détente ou au travail seront également à leur disposition.
Pour rappel, Air France propose cet hiver jusqu’à sept vols quotidiens entre Londres Heathrow et Paris - Charles de Gaulle.
À compter du 29 mars 2026, la compagnie desservira également l’aéroport de Londres Gatwick, avec deux vols quotidiens au départ de Paris - Charles de Gaulle.
