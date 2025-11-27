TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TravelManagerMaG  
Recherche avancée

Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow

Ouverture prévue au printemps 2026


Air France prévoit d'inaugurer, dans quelques mois, un nouveau salon situé au terminal 4 de l’aéroport de Londres Heathrow, afin d'y accueillir ses clients La Première, Business, Flying Blue Elite Plus, ainsi que les voyageurs éligibles de KLM et des compagnies partenaires SkyTeam.


Rédigé par le Jeudi 11 Décembre 2025

Projection 3D du futur salon Air France à l’aéroport de Londres Heathrow - Illustration Air France
Projection 3D du futur salon Air France à l’aéroport de Londres Heathrow - Illustration Air France
Aerticket
Au printemps 2026, Air France inaugurera un nouveau salon mettant à l’honneur l’art de recevoir à la française, situé au terminal 4 de l’aéroport de Londres Heathrow.

La compagnie y accueillera ses clients La Première, Business (hors tarif Business light), Flying Blue Elite Plus, ainsi que les voyageurs éligibles de KLM et des compagnies partenaires SkyTeam.

Ce salon s’étendra sur plus de 750 m² et offrira près de 150 places assises.

Les voyageurs pourront profiter d’espaces de restauration et d’un vaste bar proposant une sélection de vins français et de champagnes.

Des zones dédiées aux soins, à la détente ou au travail

Autres articles
Des zones dédiées aux soins, à la détente ou au travail seront également à leur disposition.

Pour rappel, Air France propose cet hiver jusqu’à sept vols quotidiens entre Londres Heathrow et Paris - Charles de Gaulle.

À compter du 29 mars 2026, la compagnie desservira également l’aéroport de Londres Gatwick, avec deux vols quotidiens au départ de Paris - Charles de Gaulle.

Lu 234 fois

Tags : air france, londres heathrow
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Dernière heure

Cathay Pacific rouvre son salon à l'aéroport Paris Charles de Gaulle

Télécabine entre Pra-Loup et La Foux d’Allos : la Région Sud accorde une enveloppe de 10M€

Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow

Le Mekong Romance 5*, nouveau bateau de luxe de Rivages du Monde

Aircalin : un premier vol ultra long-courrier crédité de 25% de SAF

Brand News

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines
Les Airlines Weeks organisées par RESANEO se sont achevées jeudi 4 décembre. Trois jours par...
Les annonces

DOUBLE SENS - Gestionnaire Back-office H/F - CDI - (Paris)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DOUBLE SENS - Responsable de Production H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DOUBLE SENS - Conseiller(e) Voyages BtoC H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Playa Hotels & Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Playa Hotels &amp; Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis
Distribution

Distribution

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !
Partez en France

Partez en France

Télécabine entre Pra-Loup et La Foux d’Allos : la Région Sud accorde une enveloppe de 10M€

Télécabine entre Pra-Loup et La Foux d’Allos : la Région Sud accorde une enveloppe de 10M€
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le groupe RATP cède ses activités de bus touristiques à Londres et Bath

Le groupe RATP cède ses activités de bus touristiques à Londres et Bath
Production

Production

TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest

TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest
AirMaG

AirMaG

Cathay Pacific rouvre son salon à l'aéroport Paris Charles de Gaulle

Cathay Pacific rouvre son salon à l'aéroport Paris Charles de Gaulle
Transport

Transport

FlixBus fait son retour à la gare de Pershing - Porte Maillot le 15 décembre

FlixBus fait son retour à la gare de Pershing - Porte Maillot le 15 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Gestion des vols : Travelsoft fait l'acquisition d'airQuest

Gestion des vols : Travelsoft fait l'acquisition d'airQuest
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Mekong Romance 5*, nouveau bateau de luxe de Rivages du Monde

Le Mekong Romance 5*, nouveau bateau de luxe de Rivages du Monde
HotelMaG

Hébergement

Accor : une vingtaine de nouveaux hôtels en France au 2e semestre 2025

Accor : une vingtaine de nouveaux hôtels en France au 2e semestre 2025
Futuroscopie

Futuroscopie

Le tourisme religieux reprend du souffle [ABO]

Le tourisme religieux reprend du souffle [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
CruiseMaG

CruiseMaG

SamBoat enregistre 25 à 30% de ses locations annuelles en hiver

SamBoat enregistre 25 à 30% de ses locations annuelles en hiver
TravelJobs

Emploi & Formation

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow

Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias