Accor : une vingtaine de nouveaux hôtels en France au 2e semestre 2025

De nouvelles adresses ibis, Handwritten Collection et MGallery

Accor a ouvert plus de 20 établissements au second semestre 2025, un mouvement qui porte à plus de 50 le nombre d’hôtels inaugurés cette année en France. Cette dynamique s’appuie sur l’expansion de la famille ibis, avec 13 établissements, et sur la montée en puissance de Handwritten Collection, désormais forte de 10 adresses dans le pays. Le groupe souligne également l’arrivée de nouvelles unités dans ses marques premium, notamment MGallery.



Rédigé par Noah Penalva le Jeudi 11 Décembre 2025

