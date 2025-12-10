Accor : une vingtaine de nouveaux hôtels en France au 2e semestre 2025

Ibis, Handwritten Collection, MGallery... Accor a ouvert une vingtaine d'hôtels en France au 2e semestre 2025 - DepositPhotos.com, OceanProd
La famille des hôtels ibis (ibis Styles, ibis et ibis budget) constitue l’essentiel des ouvertures en France effectuées par le Groupe Accor au 2e semestre 2025, avec treize nouveaux hôtels qui densifient le maillage territorial, de Cannes à La Rochelle en passant par Paris.
Parmi les établissements récents figurent ibis Styles La Rochelle, ibis Styles Colombes, ibis Styles Béziers, ibis Avallon, ibis Autun ou encore ibis budget Cannes Mougins.
Ces ouvertures s’accompagnent de rénovations complètes ou de nouveaux concepts, comme le design sportif de Colombes ou l’inspiration jeux vidéo à Béziers.
Handwritten Collection poursuit également son développement avec de nouvelles adresses à Paris, Lille, Lyon et Deauville.
Maison Louise - Handwritten Collection, en plein cœur du Vieux-Lille, fait partie des ouvertures marquantes avec 82 chambres rénovées et une identité visuelle inspirée de l’univers automobile.
À Deauville, YOU - Handwritten Collection propose un concept hybride combinant chambres, dortoirs premium et espaces collaboratifs.
À Paris, l’Hôtel Faubourg Galant rejoint lui aussi la collection avec 63 chambres et un parcours client marqué par la thématique de l’huile d’olive.
Accor : des ouvertures premium et un développement qui s’étend en Europe
Plusieurs établissements premium ont également ouvert en France.
Le Talaia Hotel & Spa Biarritz - MGallery Collection propose 149 chambres et suites, tandis que L’Isle de Leos Hotel & Spa - MGallery Collection enrichit l’offre haut de gamme en Provence.
Le Grand Hôtel des Brotteaux - Handwritten Collection, à Lyon, rouvre après rénovation avec 59 chambres, et le Mercure Chartres Est réaffirme son positionnement affaires et loisirs après modernisation.
En parallèle, Accor poursuit son expansion européenne avec l’ouverture du Mövenpick Zagreb, du Maek Hotel Antwerp Central - Handwritten Collection, de l’ibis Madrid Norte Las Tablas et du Novotel Tallinn, première adresse estonienne de la marque.
