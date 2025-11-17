TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo HotelMaG  
Recherche avancée

Pullman accélère sa transformation et vise les 200 hôtels

Pullman dévoile la nouvelle étape de sa transformation mondiale


Pullman Hotels & Resorts engage une nouvelle phase de transformation mondiale, marquée par un repositionnement de son identité, de ses espaces et de son expérience client. Avec plus de 150 établissements et 70 projets en développement, la marque premium d’Accor ambitionne de dépasser les 200 hôtels dans les cinq prochaines années.


Rédigé par le Jeudi 20 Novembre 2025

Pullman accélère sa transformation et vise les 200 hôtels - Pullman Paris Montparnasse Accor
Pullman accélère sa transformation et vise les 200 hôtels - Pullman Paris Montparnasse Accor
DITEX
Pullman Hotels & Resorts (Accor)présente une nouvelle phase de son repositionnement international, marquée par une évolution de son identité, de ses espaces et de ses services. Cette transformation s’inscrit dans la continuité du lancement de Pullman xChange, un concept événementiel inauguré à Dubaï.

Pullman, fondé en 1859, souhaite redéfinir "l'hôtel comme un lieu social dynamique, conçu pour refléter le rythme fluide du voyageur d'aujourd'hui".

La notion de Pullman Portal constitue l’un des nouveaux repères visuels : une entrée "sculpturale" inspirée de l’héritage ferroviaire de la marque. Déjà visible au Pullman Dubai Jumeirah Lake Towers, elle sera introduite dans les prochaines ouvertures, dont le Pullman Perth Airport et le Pullman Hamilton. Le dispositif doit s’étendre progressivement au réseau lors des rénovations à venir.

Les espaces de réunion et d’événements sont également revisités pour adopter une configuration plus flexible. Le communiqué évoque des lieux "qui passent d’une salle de conférence à un studio créatif, d’un atelier à une scène culturelle".

En 2026, l’enseigne introduira Unexpected Pairings

Autres articles
Pullman annonce une évolution de son offre culinaire, avec des bars conçus comme des "points de rencontre animés". En 2026, l’enseigne introduira Unexpected Pairings, un rituel permettant d’associer plats et cocktails via un système de cartes. Selon la marque, ce format doit encourager "curiosité, conversation et plaisir".

Depuis 18 mois, 20 000 collaborateurs - les “Heartists” - participent à un programme de formation fondé sur l’intelligence émotionnelle. Selon Pullman, 60 % d’entre eux ont déjà été formés, avec un objectif de déploiement complet en 2026. Le dispositif met l’accent sur "l’empathie, la diversité culturelle et la création de liens".

Organisé les 13 et 14 novembre à Dubaï, le premier Pullman xChange a réuni intervenants, artistes et experts autour du thème “Build What Outlasts You”. L’événement, conçu avec la House of Beautiful Business, marque le début d’une collaboration de trois ans visant à explorer idées, innovations et transformations culturelles.

Le communiqué mentionne la participation de personnalités comme Abdulaziz AlJaziri (Dubai Future Foundation), la neuroscientifique Hannah Critchlow, la cyberpsychologue Elaine Kasket ou encore l’architecte Adib Dada. En 2026, Pullman prévoit d’étendre xChange en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.

Pullman : une croissance continue du réseau

Avec plus de 150 hôtels dans 40 pays et 70 projets en cours, Pullman affirme vouloir dépasser les 200 établissements d’ici cinq ans. L’expansion se concentre sur le Moyen-Orient, l’Asie-Pacifique, l’Europe et l’Afrique.

De nouvelles adresses sont programmées, dont Pullman Royal Key Wellness Resort en Guadeloupe, Pullman Kolašin Breza au Monténégro et Pullman Tokyo Ginza au Japon.

Pour Benoît Racle, président mondial de la marque Premium chez Accor, "La transformation de Pullman marque une avancée audacieuse vers l'avenir, qui allie notre héritage de mouvement et de modernité à un sens renouvelé de notre mission". Il ajoute : "Chaque hôtel est conçu comme un lieu d'échange, où les idées et les personnes circulent librement".

Lu 96 fois

Tags : accor, pullman
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 17 Novembre 2025 - 12:14 Atout France : Véronique Siegel élue à la commission Hébergement Touristique Marchand

Vendredi 14 Novembre 2025 - 17:13 La Maison Maubreuil, premier 5 étoiles de Nantes

Mondial Tourisme
Dernière heure

Pas-de-Calais : 100 pros du tourisme accompagnés vers la transition durable

Malaysia Aviation Group : le Captain Nasa nommé nouveau PDG du groupe

Pullman accélère sa transformation et vise les 200 hôtels

Lufthansa se positionne pour la privatisation de TAP

Loulou Bateaux : la référence sur la location de canoë dans les gorges de l'Ardèche / Vallon Pont d'Arc

Brand News

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver
L’hiver s’installe en Europe, mais en Thaïlande, la meilleure saison pour voyager commence. Invitez...
Les annonces

ASSUREVER - Responsable commercial Sud-Ouest H/F - CDI - (Basé idéalement dans le 31 ou le 47)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ORSUD - Chargé(e) d’implémentation Online H/F - CDI - (Marseille 9e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AGENCE TUI (réseau mandataire) - Conseiller voyages confirmé H/F - CDI - (Lagny-sur-Marne (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière
Distribution

Distribution

Voyages E.Leclerc : 600 agents de voyages attendus à son premier salon B2B !

Voyages E.Leclerc : 600 agents de voyages attendus à son premier salon B2B !
Partez en France

Partez en France

Pas-de-Calais : 100 pros du tourisme accompagnés vers la transition durable

Pas-de-Calais : 100 pros du tourisme accompagnés vers la transition durable
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

PortAventura World lance "Expédition ULUM", une immersion jurassique en réalité mixte

PortAventura World lance "Expédition ULUM", une immersion jurassique en réalité mixte
Production

Production

Le Groupe Salaün réunit ses partenaires à New York

Le Groupe Salaün réunit ses partenaires à New York
AirMaG

AirMaG

Malaysia Aviation Group : le Captain Nasa nommé nouveau PDG du groupe

Malaysia Aviation Group : le Captain Nasa nommé nouveau PDG du groupe
Transport

Transport

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !
La Travel Tech

La Travel Tech

Google dévoile de nouveaux outils IA dans le secteur du voyage

Google dévoile de nouveaux outils IA dans le secteur du voyage
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Four Seasons accélère son expansion en Arabie Saoudite

Four Seasons accélère son expansion en Arabie Saoudite
HotelMaG

Hébergement

Pullman accélère sa transformation et vise les 200 hôtels

Pullman accélère sa transformation et vise les 200 hôtels
Futuroscopie

Futuroscopie

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Celebrity Cruises dévoile ses itinéraires 2027-2028

Celebrity Cruises dévoile ses itinéraires 2027-2028
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Marc Touati au programme du Grand Live du Voyage d’Affaires 2026

Marc Touati au programme du Grand Live du Voyage d’Affaires 2026
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias