Pullman accélère sa transformation et vise les 200 hôtels

Pullman annonce une évolution de son offre culinaire, avec des bars conçus comme des " points de rencontre animés ". En 2026, l’enseigne introduira Unexpected Pairings, un rituel permettant d’associer plats et cocktails via un système de cartes. Selon la marque, ce format doit encourager "curiosité, conversation et plaisir".



Depuis 18 mois, 20 000 collaborateurs - les “Heartists” - participent à un programme de formation fondé sur l’intelligence émotionnelle. Selon Pullman, 60 % d’entre eux ont déjà été formés, avec un objectif de déploiement complet en 2026. Le dispositif met l’accent sur "l’empathie, la diversité culturelle et la création de liens".



Organisé les 13 et 14 novembre à Dubaï, le premier Pullman xChange a réuni intervenants, artistes et experts autour du thème “Build What Outlasts You”. L’événement, conçu avec la House of Beautiful Business, marque le début d’une collaboration de trois ans visant à explorer idées, innovations et transformations culturelles.



Le communiqué mentionne la participation de personnalités comme Abdulaziz AlJaziri (Dubai Future Foundation), la neuroscientifique Hannah Critchlow, la cyberpsychologue Elaine Kasket ou encore l’architecte Adib Dada. En 2026, Pullman prévoit d’étendre xChange en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.