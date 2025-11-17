Pullman accélère sa transformation et vise les 200 hôtels

Pullman Hotels & Resorts (Accor)présente une nouvelle phase de son repositionnement international, marquée par une évolution de son identité, de ses espaces et de ses services. Cette transformation s’inscrit dans la continuité du lancement de Pullman xChange, un concept événementiel inauguré à Dubaï.
Pullman, fondé en 1859, souhaite redéfinir "l'hôtel comme un lieu social dynamique, conçu pour refléter le rythme fluide du voyageur d'aujourd'hui".
La notion de Pullman Portal constitue l’un des nouveaux repères visuels : une entrée "sculpturale" inspirée de l’héritage ferroviaire de la marque. Déjà visible au Pullman Dubai Jumeirah Lake Towers, elle sera introduite dans les prochaines ouvertures, dont le Pullman Perth Airport et le Pullman Hamilton. Le dispositif doit s’étendre progressivement au réseau lors des rénovations à venir.
Les espaces de réunion et d’événements sont également revisités pour adopter une configuration plus flexible. Le communiqué évoque des lieux "qui passent d’une salle de conférence à un studio créatif, d’un atelier à une scène culturelle".
En 2026, l’enseigne introduira Unexpected Pairings
Pullman annonce une évolution de son offre culinaire, avec des bars conçus comme des "points de rencontre animés". En 2026, l’enseigne introduira Unexpected Pairings, un rituel permettant d’associer plats et cocktails via un système de cartes. Selon la marque, ce format doit encourager "curiosité, conversation et plaisir".
Depuis 18 mois, 20 000 collaborateurs - les “Heartists” - participent à un programme de formation fondé sur l’intelligence émotionnelle. Selon Pullman, 60 % d’entre eux ont déjà été formés, avec un objectif de déploiement complet en 2026. Le dispositif met l’accent sur "l’empathie, la diversité culturelle et la création de liens".
Organisé les 13 et 14 novembre à Dubaï, le premier Pullman xChange a réuni intervenants, artistes et experts autour du thème “Build What Outlasts You”. L’événement, conçu avec la House of Beautiful Business, marque le début d’une collaboration de trois ans visant à explorer idées, innovations et transformations culturelles.
Le communiqué mentionne la participation de personnalités comme Abdulaziz AlJaziri (Dubai Future Foundation), la neuroscientifique Hannah Critchlow, la cyberpsychologue Elaine Kasket ou encore l’architecte Adib Dada. En 2026, Pullman prévoit d’étendre xChange en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Pullman : une croissance continue du réseau
Avec plus de 150 hôtels dans 40 pays et 70 projets en cours, Pullman affirme vouloir dépasser les 200 établissements d’ici cinq ans. L’expansion se concentre sur le Moyen-Orient, l’Asie-Pacifique, l’Europe et l’Afrique.
De nouvelles adresses sont programmées, dont Pullman Royal Key Wellness Resort en Guadeloupe, Pullman Kolašin Breza au Monténégro et Pullman Tokyo Ginza au Japon.
Pour Benoît Racle, président mondial de la marque Premium chez Accor, "La transformation de Pullman marque une avancée audacieuse vers l'avenir, qui allie notre héritage de mouvement et de modernité à un sens renouvelé de notre mission". Il ajoute : "Chaque hôtel est conçu comme un lieu d'échange, où les idées et les personnes circulent librement".
